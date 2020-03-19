19 марта – какой сегодня праздник: День клиента и с Днем ангела Елены

19 марта – праздник моряков и День ангела Елены – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

19 марта 2020 – сегодня праздник тех, кто всегда прав.

Мир отмечает Международный день клиента 2020.

Россия празднует День моряка-подводника, а Италия, Мальта, Лихтенштейн — День святого Иосифа.

По народному календарю, 19 марта – Константиновы круги.

19 марта – праздник церковный

Православные 19 марта почитают память 42-х мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними. Всех их жестоко убили за то, что они отказались отречься от христианской веры.

Также отмечает свой праздник 19 марта равноапостольная Елена Константинопольская, царица. В этот день она в Иерусалиме, по преданию, обрела Честной Крест и гвозди, которыми был распят Христос.

Это День ангела Елены по церковному календарю.

Идет Великий пост 2020.

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19 марта – приметы

Есть такие приметы 19 марта на погоду:

если дятел по дереву стучит – к холодам;

утром заморозки – еще 40 дней заморозки будут;

морозная погода – к засушливому лету;

лед на реках тонет – к неурожайному году.

19 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботыСегодня приметы велят крайне бережно обращаться с водой: раньше в этот день освящали колодец, люди ходили в бани, а чтобы вода была вкуснее – втаптывали кругами снег возле колодцев. Отсюда и народное название праздника.

В старину на Елену и Константина в колодцы бросали остатки еды со стола (чаще всего с ужина) – так поминали усопших, как бы "угощая" их домашней едой.

По народным поверьям, 19 марта нельзя:

ругаться;

сплетничать;

пить алкоголь.

19 марта – именины

Главная именинница дня – Елена. Как лучше всего поздравить Елену с Днем ангела – читайте в наших материалах День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки и День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки.

День ангела также справляют Марфа, Аркадий, Константин, Максим, Федор и Юлиан.

19 марта – кто родился

19 марта родились такие знаменитости: