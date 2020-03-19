19 марта – какой сегодня праздник: День клиента и с Днем ангела Елены

19 марта звучат поздравления с Днем Елены 2020, отмечаются Международный день клиента и День моряка-подводника. А приметы дня велят бережно относится к воде.
19 марта 2020 – сегодня праздник тех, кто всегда прав.
Мир отмечает Международный день клиента 2020.
Россия празднует День моряка-подводника, а Италия, Мальта, Лихтенштейн — День святого Иосифа.
По народному календарю, 19 марта – Константиновы круги.
19 марта – праздник церковный
Православные 19 марта почитают память 42-х мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними. Всех их жестоко убили за то, что они отказались отречься от христианской веры.
Также отмечает свой праздник 19 марта равноапостольная Елена Константинопольская, царица. В этот день она в Иерусалиме, по преданию, обрела Честной Крест и гвозди, которыми был распят Христос.
Это День ангела Елены по церковному календарю.
Идет Великий пост 2020.
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19 марта – приметы
Есть такие приметы 19 марта на погоду:
- если дятел по дереву стучит – к холодам;
- утром заморозки – еще 40 дней заморозки будут;
- морозная погода – к засушливому лету;
- лед на реках тонет – к неурожайному году.
19 марта – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботыСегодня приметы велят крайне бережно обращаться с водой: раньше в этот день освящали колодец, люди ходили в бани, а чтобы вода была вкуснее – втаптывали кругами снег возле колодцев. Отсюда и народное название праздника.
В старину на Елену и Константина в колодцы бросали остатки еды со стола (чаще всего с ужина) – так поминали усопших, как бы "угощая" их домашней едой.
По народным поверьям, 19 марта нельзя:
- ругаться;
- сплетничать;
- пить алкоголь.
19 марта – именины
Главная именинница дня – Елена. Как лучше всего поздравить Елену с Днем ангела – читайте в наших материалах День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки и День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки.
День ангела также справляют Марфа, Аркадий, Константин, Максим, Федор и Юлиан.
19 марта – кто родился
19 марта родились такие знаменитости:
- 1889 — украинский астрофизик, жертва сталинского террора Борис Герасимович.
- 1895 — украинский поэт, переводчик, публицист Максим Рыльский.
- 1899 — украинский писатель, редактор Аркадий Любченко.
- 1904 — украинский поэт из когорты расстрелянного возрождения Марко Вороной
- 1930 — украинская поэтесса Лина Костенко.
- 1933 — американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот.
- 1936 — швейцарская киноактриса Урсула Андресс (первая девушка Джеймса Бонда, секс-символ 1960-х годов).
- 1947 — американская актриса театра, кино и телевидения Гленн Клоуз (101 далматинец, Степфордские жены, Стражи Галактики, Тайна 7 сестер и др.).
- 1949 — эстрадный певец Валерий Леонтьев.
- 1955 — американский киноактер Брюс Уиллис (Крепкий орешек, 12 обезьян, Пятый элемент, Сиротский Бруклин и др.).
- 1955 — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины Валентина Сазонова.
- 1972 — украинский музыкант, фронтмен и лид-вокалист группы Мандри Сергей "Фома" Фоменко.