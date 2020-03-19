День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки

День ангела Елена 2020 – сказочные поздравления на именины Елены на словах и открытки / Коллаж Главреда

Ближайший День ангела Елена справляет 19 марта – в честь Елены Константинопольской, равноапостольной царицы. Следующие именины Елены будут только в июне.

Елена – девушка своеобразная, с гибким умом. При этом душа у нее ранимая, забывать об этом не стоит.

Так что и поздравления с Днем ангела Елены 2020 стоит подбирать тщательно и осмотрительно, подходя к делу с душой. На День ангела Елена в качестве подарка, скорее всего, будет не прочь получить поздравления своими словами или красивую открытку.

Также в подарок на именины Елене можно присмотреть что-то из ясеня или с халцедоном – по гороскопу, это ее дерево и камень. Из первого делают шкатулки, мебель или обычный поднос. А если удастся отыскать бусы из ясеня с халцедоном – выйдет комбо.

В свою очередь Главред подобрал для именинницы самые лучшие поздравления с Днем ангела Елены – в прозе, стихах и картинках.

Ранее мы уже собрали самые чудные поздравления с Днем ангела Елене на украинском языке – в нашем материале День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки.

День ангела Елены – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления на День ангела Елены в прозе:

Дорогая Леночка! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

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Поздравления с Днем ангела Елены своими словами:

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

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Красивыепоздравления с Днем ангела Елены – стихи:

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое всё смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

***

Лена, Леночка, Ленок,

От души желаю,

Чтоб звенел твой голосок,

Счастье предвещая,

Чтоб всегда твои глаза

Весело смотрели,

Голубые небеса

Солнышком согрели!

***

Поздравления с Днем ангела Елены короткие:

В День ангела желаю тебе, Елена, благополучия и успеха, хороших друзей и прекрасных знакомых. Счастья тебе, дорогая!

***

Я желаю Лене счастья,

Пусть уходят прочь ненастья,

Пусть во всем царит везенье,

Позитив и вдохновенье.

День ангела Елены – картинки и открытки

День ангела Елены – картинки / Коллаж Главреда

День ангела Елены – картинки / Коллаж Главреда

День ангела Елены – картинки / Коллаж Главреда