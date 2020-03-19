День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки

Поздравления с Днем ангела Елена принимает сегодня от самых дорогих людей – и только лучшие пожелания для именинницы подобрал Главред.
Ближайший День ангела Елена справляет 19 марта – в честь Елены Константинопольской, равноапостольной царицы. Следующие именины Елены будут только в июне.
Елена – девушка своеобразная, с гибким умом. При этом душа у нее ранимая, забывать об этом не стоит.
Так что и поздравления с Днем ангела Елены 2020 стоит подбирать тщательно и осмотрительно, подходя к делу с душой. На День ангела Елена в качестве подарка, скорее всего, будет не прочь получить поздравления своими словами или красивую открытку.
Также в подарок на именины Елене можно присмотреть что-то из ясеня или с халцедоном – по гороскопу, это ее дерево и камень. Из первого делают шкатулки, мебель или обычный поднос. А если удастся отыскать бусы из ясеня с халцедоном – выйдет комбо.
В свою очередь Главред подобрал для именинницы самые лучшие поздравления с Днем ангела Елены – в прозе, стихах и картинках.
Ранее мы уже собрали самые чудные поздравления с Днем ангела Елене на украинском языке – в нашем материале День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки.
День ангела Елены – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравления на День ангела Елены в прозе:
Дорогая Леночка! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
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Поздравления с Днем ангела Елены своими словами:
Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
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Красивыепоздравления с Днем ангела Елены – стихи:
Сегодня День ангела, Леночка, твой,
И с радостью я с ним тебя поздравляю.
Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,
И будешь ты жить, о заботах не зная.
Пусть пасмурный день обернется весной,
Душа пусть согреется солнца лучами.
Плохое всё смоет пусть дождь проливной,
Успех все дела пусть твои увенчает.
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Лена, Леночка, Ленок,
От души желаю,
Чтоб звенел твой голосок,
Счастье предвещая,
Чтоб всегда твои глаза
Весело смотрели,
Голубые небеса
Солнышком согрели!
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Поздравления с Днем ангела Елены короткие:
В День ангела желаю тебе, Елена, благополучия и успеха, хороших друзей и прекрасных знакомых. Счастья тебе, дорогая!
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Я желаю Лене счастья,
Пусть уходят прочь ненастья,
Пусть во всем царит везенье,
Позитив и вдохновенье.