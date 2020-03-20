20 марта какой сегодня праздник– День счастья и весеннее равноденствие

День весеннего равноденствия и с Днем счастья 2020 – 20 марта праздник / 1zoom.ru

20 марта 2020 – сегодня праздник обновления природы и счастливых людей.

Международный день счастья2020 отмечает мир. Лучшие поздравления с Днем счастья на русском и украинском языке мы собрали в наших материалах С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья и З Днем щастя – картинки, прикольні вітання та 5 рецептів щастя.

Одновременно с ним проходит День Земли 2020 – прикольные картинки и интересные факты найдете в нашем материале День Земли 20 марта – почему дней Земли несколько и поздравления.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехИ оба праздника отмечаются сегодня, потому что 20 марта – это День весеннего равноденствия 2020. В старину в этот же день отмечалась Комоедица – языческая Масленица у славян.

Именно в честь равноденствия, к слову, Япония сегодня проводит свой прекрасный фестиваль цветения и любования сакурой О-ханами.

Из остальных праздников стоит отметить Международный день астрологии, День французского языка (Международный день франкофонии), Международный день без мяса, а в Тунисе – День независимости.

По народному календарю, 20 марта – Павел Капельник.

20 марта – праздник церковный

Православные 20 марта почитают двух святых-тезок – преподобного Павла Препростого (жил в IV веке) и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского (жил в IX веке).

На Павла молятся иконе Божией Матери Споручница грешных.

Идет Великий пост 2020 – третья неделя.

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20 марта – приметы

Есть такие приметы 20 марта на погоду:

какова погода на весеннее равноденствие – такова и следующие 40 дней;

пасмурная погода – следующий день будет холодным;

бурная капель – к урожаю льна и конопли.

20 марта – что нельзя делать, а что нужно

По всем правилам день нужно провести максимально весело: чем больше будешь радоваться и смеяться – тем счастливее выдастся год. Детальнее про ритуалы на весенее равноденствие читайте в нашем материале Весеннее равноденствие 2020 – что делать для денег, замужества и беременности.

Считается, что любое желание, что загадываешь на весеннее равноденствие – сбудется. НО! Это справедливо и для плохих мыслей.

Так что в этот день всегда стараются строить позитивные планы и общаться лишь с приятными людьми.

Многие женщины, которые ищут женское счастье, именно в этот день стараются устраивать гадания и проводить ритуалы и заговоры на замужество и беременность. Это самый лучший день года для подробных дел. К слову, заговор для очищения дома от любой беды проводить можно исключительно в день весеннего равноденствия.

Также день посвящают очищению – тела (ходят в баню, принимают ванну), ума (проводят медитации), души (ходят молиться в храм за свою судьбу) и дома (устраивают генеральную уборку).

По народным поверьям, 20 марта нельзя:

злиться;

думать о плохом;

ссориться и ругаться.

20 марта – именины

День ангела справляют Анна и Антонина, Евдокия и Екатерина, Ксения, Мария и Надежда. Мужчины-именинники – Василий, Евгений, Емельян и Ефрем, Николай и Павел.

20 марта – кто родился

20 марта родились такие знаменитости: