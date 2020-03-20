20 марта какой сегодня праздник– День счастья и весеннее равноденствие

20 марта праздников много: и День весеннего равноденствия 2020, и Международный день счастья, и День Земли. Поздравления и приметы дня – в нашем материале.
20 марта 2020 – сегодня праздник обновления природы и счастливых людей.
Международный день счастья2020 отмечает мир. Лучшие поздравления с Днем счастья на русском и украинском языке мы собрали в наших материалах С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья и З Днем щастя – картинки, прикольні вітання та 5 рецептів щастя.
Одновременно с ним проходит День Земли 2020 – прикольные картинки и интересные факты найдете в нашем материале День Земли 20 марта – почему дней Земли несколько и поздравления.
Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехИ оба праздника отмечаются сегодня, потому что 20 марта – это День весеннего равноденствия 2020. В старину в этот же день отмечалась Комоедица – языческая Масленица у славян.
Именно в честь равноденствия, к слову, Япония сегодня проводит свой прекрасный фестиваль цветения и любования сакурой О-ханами.
Из остальных праздников стоит отметить Международный день астрологии, День французского языка (Международный день франкофонии), Международный день без мяса, а в Тунисе – День независимости.
По народному календарю, 20 марта – Павел Капельник.
20 марта – праздник церковный
Православные 20 марта почитают двух святых-тезок – преподобного Павла Препростого (жил в IV веке) и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского (жил в IX веке).
На Павла молятся иконе Божией Матери Споручница грешных.
Идет Великий пост 2020 – третья неделя.
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20 марта – приметы
Есть такие приметы 20 марта на погоду:
- какова погода на весеннее равноденствие – такова и следующие 40 дней;
- пасмурная погода – следующий день будет холодным;
- бурная капель – к урожаю льна и конопли.
20 марта – что нельзя делать, а что нужно
По всем правилам день нужно провести максимально весело: чем больше будешь радоваться и смеяться – тем счастливее выдастся год. Детальнее про ритуалы на весенее равноденствие читайте в нашем материале Весеннее равноденствие 2020 – что делать для денег, замужества и беременности.
Считается, что любое желание, что загадываешь на весеннее равноденствие – сбудется. НО! Это справедливо и для плохих мыслей.
Так что в этот день всегда стараются строить позитивные планы и общаться лишь с приятными людьми.
Многие женщины, которые ищут женское счастье, именно в этот день стараются устраивать гадания и проводить ритуалы и заговоры на замужество и беременность. Это самый лучший день года для подробных дел. К слову, заговор для очищения дома от любой беды проводить можно исключительно в день весеннего равноденствия.
Также день посвящают очищению – тела (ходят в баню, принимают ванну), ума (проводят медитации), души (ходят молиться в храм за свою судьбу) и дома (устраивают генеральную уборку).
По народным поверьям, 20 марта нельзя:
- злиться;
- думать о плохом;
- ссориться и ругаться.
20 марта – именины
День ангела справляют Анна и Антонина, Евдокия и Екатерина, Ксения, Мария и Надежда. Мужчины-именинники – Василий, Евгений, Емельян и Ефрем, Николай и Павел.
20 марта – кто родился
20 марта родились такие знаменитости:
- 1639 — украинский военный, политический и государственный деятель, гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины Иван Мазепа.
- 1915 — украинский пианист-виртуоз Святослав Рихтер.
- 1950 — американский актер, обладатель Оскара Уильям Хёрт (Джейн Эйр, Дюна, Гостья, Мстители и др.).
- 1963 — английский актер Дэвид Тьюлис (Люпин в цикле про Гарри Поттера, Мальчик в полосатой пижаме, Семь лет в Тибете и др.).