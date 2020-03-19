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З Днем щастя – картинки, прикольні вітання та 5 рецептів щастя

19 марта 2020, 05:08

Як стати щасливим та як привітати 20 березня – у Міжнародний день щастя, дізнався Главред.

День щастя 2020 – картинки та привітання з Днем щастя, як знайти щастя
День щастя 2020 – картинки та привітання з Днем щастя, як знайти щастя

20 березня – Міжнародний день щастя. Дата свята незмінна вже котрий рік.

День щастя 2020 випав на п’ятницю. Це робочий день, а не вихідний – проте саме він додає позитиву у наше життя. До речі, ще є День жіночого щастя – його ми відзначили 21 лютого.

Сама дата 20 березня обрана тому, що вона близька до дати весняного рівнодення. І так само, як планета оновлюється у цей день – так і люди мають оновитися та набратися нових сил.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехІсторія свята День щастя започаткована була у Бутані у 2012 році. І знадобилося декілька років, що цей день отримав право зватися Всесвітній день щастя – коли до ініціативи ООН приєдналися вже десятки країн.

Цього дня прийнято дарувати друзям та рідним яскраві та прикольні картинки з Днем щастя – щоб підняти настрій. Звідусюди звучать дотепні та мудрі привітання з Днем щастя – щоб людина замислилася та надихалися словами вітань.

А для початку Главред нагадує про 5 рецептів щастя – як стати щасливою людиною:

  1. Більше рухатися – рух допомагає знизити рівень стресу.
  2. Спеціально посміхатися, коли треба підняти собі настрій – м'язи обличчя, що відповідають за міміку, посилають повідомлення про посмішку в мозок. У результаті людина відчуває себе щасливішою.
  3. Висипатися по 7-8 годин щодня – варіант виспатися на вихідних про запас не прокатить.
  4. Менше користуватися гаджетами – вони відбирають час і відволікають від справжнього життя.
  5. Вихлюпувати негатив не через крики й мор – а описуючи почуття на папері. Це допоможе проаналізувати причини емоцій і знайти спосіб уникати подібного в майбутньому. Самі записи потім варто спалювати.

До речі, ще цікаві факти про щастя: на 50% воно залежить від генів, від думок людини – на 40% і лише на 10% – від життєвих обставин.

А найкращій колір для щастя – жовтий (як на прапорі України).

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Привітання з Днем щастя – в прозі, віршах, смс

День щастя – привітання своїми словами:

Друже, вітаю тебе з Міжнародним днем щастя! Будь щасливими, ділися своїм щастям із близькими, частіше посміхайся та радій життю. І нехай усі твої мрії та сподівання неодмінно збуваються.

***

Поздоровлення з Днем щастя в прозі:

Всім відомо, що щастя забагато не буває. Тому, при нагоді, його бажаємо кожен раз і щоб в цей день всі отримали великий запас щастя.

***

Вітання з Днем щастя прозою:

Я бажаю, щоб ти в житті зустрічався з щастям частіше – примушуючи посміхатися навіть тих, хто і нещасний.

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***

Прикольні привітання з Днем щастя:

Шукайте щастя в дрібницях,

В усмішках, в ясних, світлих днях,

У прекрасних, радісних митях,

У чудових, солодких снах,

А вранці – в каві ароматній

В руках, що обіймають за плечі,

У випадковій зустрічі,

У вогнях, що запалює вечір,

В обіймах, поцілунках ніжних,

В дощі і сонці, завірюхах снігових:

Для щастя сто причин знайдеться

У того, в кого є до щастя смак!

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***

День щастя – привітання короткі:

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

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Як стати щасливим – відео

 

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