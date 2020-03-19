Весеннее равноденствие 2020 – что делать для замужества и беременности

Весеннее равноденствие 2020 – ритуалы на деньги, любовь, беременность / 1zoom.ru

День весеннего равноденствия – самый лучший день года, чтобы провести ритуалы на счастье, удачу, а особенно – ритуалы на любовь, замужество и беременность.

Мартовское равноденствие считается настолько магическим, что жрицы и мольфары утверждают: в этот день каждый может стать немного магом.

Весеннее равноденствие – это момент обновления природы, перехода от спящей, застывшей зимы к рождению чего-то нового. И только от человека зависит, какие "семена" он бросит в "землю" своей судьбы в этот день – ведь заложить основы можно не только для чего-то хорошего, но и для дурного.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехНедаром день весеннего равноденствия у славян был временем, когда начинались полевые работы, заодно люди готовили огороды и сады. То есть закладывали – готовили к севу – основы своего будущего благополучия буквально.

Считается, что всё, что задумал на весеннее равноденствие – сбудется. Что-то – раньше, что-то – попозже, но посеянные в этот день всходы взойдут.

Если загадать желание на весеннее равноденствие – оно непременно сбудется, утверждают эзотерики. И тут же предупреждают: дурные мысли в этот день также имеют свойство материализоваться.

Поэтому самый простой способ изменить свою судьбу к лучшему в день весеннего равноденствия – просто провести день весело и думать в этот день максимально о хорошем:

строить позитивные планы;

представлять – визуализировать – свои мечты;

записать самое заветное желание на бумаге зеленным цветом – и пустить бумажку на воде (бросить в реку, ручей).

Чем веселее проведешь день – тем удачнее затем сложится год.

День весеннего равноденствия – ритуалы на очищение

Читайте также20 марта какой сегодня праздник – День счастья и весеннее равноденствиеЧтобы привлечь в жизнь побольше хорошего – для начала стоит убрать оттуда максимум плохого и ненужного. Именно поэтому весеннее равноденствие – традиционное время генеральной уборки в доме, выбрасывания старых вещей, разрыва токсичных отношений и отказа от вредных привычек.

Люди принимают ванну или ходят в баню – чтобы очистить тело.

Ходят в церковь – чтобы очистить душу (не стоит забывать, что это еще и время Великого поста 2020).

Проводят медитации – чтобы очистить разум.

Делают генеральную уборку – чтобы очистить дом.

День весеннего равноденствия – ритуал на любовь и замужество

Чтобы обрести любовь и удачно выйти замуж – на весеннее равноденствие читают особую молитву:

Как поутру солнце красное встает, лучами тянется, свет Божий людям открывается – так бы и мой взор открылся да не замутился. Как вечером месяц ясный светит, один во тьме дорогу кажет – так бы и мне лучик Божий показал надежду да правду, да чем сердце успокоится. Да пребудут со мной Силы Небесные. Аминь, аминь, аминь.

Читать ее принято на рассвете лицом на восток.

День весеннего равноденствия – гадание на беременность

Равноденствие весеннее предвосхищает собой праздник 40 святых (отмечается 21 марта). Этот праздник еще называет Жаворонки.

В этот день в старину принято было гадать на печеньи в форме жаворонков. В "птичек" при готовке добавляли различные предметы. А потом смотрели – кому что досталось:

серьга – к любви (встречи с суженным или суженной);

бусина – к беременности;

колечко – к свадьбе;

монета – к достатку;

ключ – к наследству, своему жилью;

гвоздик – к печалям;

пуговичка – к обновам.

День весеннего равноденствия – ритуал на деньги

Читайте такжеДень весеннего равноденствия : как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилосьСчитается, что этот ритуал подействует через две-четыре недели после проведения – но проводить его нужно непременно на весеннее равноденствие.

Понадобится полный стакан воды. Ровно в полдень его надо поставить на подоконник, под солнечные лучи (даже если погода пасмурная – солнечный свет все равно попадет на стакан) и прочесть над водой заговор:

"Вода-вода, туда-сюда, неси ко мне, не быть в беде. Вода-вода, опять сюда, ко мне неси, меня спаси. Вода-вода, уйдешь туда, а мне вернешь, что там найдешь"

Затем стакан надо перекрестить 4 раза, каждый раз повторяя про себя: "Деньги ко мне, тень от меня".

Половину воды отпить – поставить стакан назад на подоконник и снова повторить: "Деньги ко мне, тень от меня". Затем допить воду до последней капли.