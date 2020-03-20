День Земли 20 марта – почему дней Земли несколько и поздравления

День Земли 2020 – картинки прикольные и что надо знать / Соцсети

День Земли 2020 выпал на пятницу. По сути, это Всемирный день Земли 2020. И это первый из праздников, который призван напомнить людям о необходимости заботиться о нашем общем доме – планете, на которой мы живем.

Отмечается День Земли 20 марта – в день весеннего равноденствия (хотя самое равноденствие может порой сдвигаться на 19 или 21 марта). Вместе с ними в один день отмечается еще и Международный день счастья 2020.

Месяцем позже мы отметим Международный день Земли 2020 – 22 апреля.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехНо перед этим еще успеем пожить без электричества в Час Земли в 2020 году – 28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени каждой страны.

Еще в этой связи можно упомянуть День окружающей среды Украины – в 2020 году он пройдет 18 апреля – и День воды 2020 (22 марта).

День Земли – интересные факты о планете

У Земли есть свой флаг – это фото планеты из космоса на синем фоне. Самый выносливый организм на Земле – это тихоходка: в открытом космосе может выжить 10 дней. Для сравнения человек без спецкостюма – лишь 2 минуты. Земные сутки – это не привычные нам 24 часа, а на самом деле 23 ч., 56 мин. и 4 сек. Научное название у них – звездные сутки (это время вращения планеты вокруг ее оси). Количество кислорода на Земле со временем уменьшается: динозавры в свое время жили при большем количестве кислорода. При нынешней "дозе" они выжить не смогли бы. В Землю каждый день ударяет 8,6 млн молний.

День Земли – прикольные картинки и открытки

В День Земли мы благодарим нашу природу. Мы пожелаем нашей планете процветания и пообещаем заботиться о ней, охранять ее от недругов. Живи спокойно, дорогая Земля, мы всегда защитим тебя и укроем от всех забот.