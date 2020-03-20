С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья

День счастья 2020 – лучшие картинки и поздравления с Днем счастья / Коллаж Главреда

20 марта – Международный день счастья. Дата эта неизменна с момента появления праздника.

День счастья 2020 выпал на пятницу. Это не выходной, а рабочий день – но именно он добавляет в нашу жизнь позитива. К слову, есть еще День женского счастья – тот мы отгуляли 21 февраля.

Сама дата 20 марта выбрана из-за того, что она близка ко времени весеннего равноденствия. И так же, как в этот день обновляется Земля – так и людей День счастья призывает обновиться и набраться новых сил.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всехИстория праздника берет начало в Бутане в 2012 году. И понадобилось несколько лет, пока этот день получил право называться Всемирный день счастья – пока к инициативе ООН не присоединились десятки стран.

20 марта принято дарить друзьям и родным яркие и прикольные картинки с Днем счастья – чтоб поднять им настроение. Отовсюду звучат остроумные и мудрые поздравления с Днем счастья – что человек задумался и вдохновлялся словами пожеланий.

А для начала Главред напоминает про 5 рецептов счастья – как стать счастливой женщиной или счастливым мужчиной:

Больше двигаться - движение снижает уровень стресса. Специально улыбаться, когда надо поднять себе настроение: мышцы лица, отвечающие за мимику, посылают сообщение об улыбке мозгу. В результате человек чувствует себя счастливее. Высыпаться по 7-8 часов каждый день – вариант впрок выспаться на выходных не прокатит. Меньше пользоваться гаджетами – они убивают время и отвлекают от настоящей жизни. Выплескивать негатив не криками и ором – а описывая чувства на бумаге. Это поможет потом проанализировать причины эмоций и найти способ избегать их в будущем. Сами записи, когда уже не нужне, следует сжигать.

Кстати, еще интересные факты о счастье: на 50% оно зависит от генов, от мыслей человека – на 40% и лишь на 10% – от жизненных обстоятельств.

А лучший цвет для счастья – желтый (как на флаге Украины).

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Поздравление с Днем счастья – в прозе, стихах, смс

С Днем счастья поздравления своими словами:

В самый счастливый день — самые чудесные пожелания: счастья, нежности, исполненных желаний и всегда замечательного настроения!

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Поздравление с Днем счастья в прозе мудрое:

Чтобы познать вкус счастья, нужно лишь неуклонно следовать своим желаниям. С Днём счастья!

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День счастья 2020 – поздравления короткие:

Встречайся со счастьем почаще, не обходи его стороной и будь всегда сама собой!

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Желаю счастья нам в достатке,

Пусть в жизни будет все в порядке,

Смотри на мир не так уныло,

Как большинство из нас привыкло.

И счастье пусть летит по миру,

На улицах или в квартире,

Застанет нас, тот час врасплох,

От взрослых и до мелких крох.

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Прикольные поздравления с Днем счастья:

Будь самым счастливым человеком сегодня,

Будь самым счастливым человеком всегда!

Пусть в этот день – праздник всемирный счастья –

Душа твоя, как прежде, будет молода!

Будь открытым к чуду, веселым, как дети,

Будь беззаботным и красивым, как летний дождь,

И запомни: ты перед собой в большом ответе,

Потому что ради счастья ты на свете этом живешь!

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День счастья 2020 – поздравления в стихах:

Все счастья хотят, но какое оно?

Увы, это знать лишь немногим дано.

Счастье – проснувшись, увидеть рассвет

и знать, что греха на душе твоей нет.

Пройтись по прохладной траве босиком,

Ходить на работу спокойно, пешком.

Видеть улыбки счастливых детей,

Иметь пусть немногих, но верных друзей.

Не прятать на сердце тяжелых обид

и действовать так, как нам совесть велит.

Жить в мире с собою, с природой, с людьми,

А старости быть окруженным детьми.

И быть благодарным за это Судьбе…

Я этого счастья желаю тебе!

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