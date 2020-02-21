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День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные

21 февраля 2020, 05:59

С Днем женского счастья поздравления рассылают уже сегодня – яркие картинки и добрые пожелания своими словами поднимут настроение каждой леди.

День женского счастья 21 февраля – картинки, открытки, гиф и поздравления с Днем женского счастья 2020
День женского счастья 21 февраля – картинки, открытки, гиф и поздравления с Днем женского счастья 2020

Поздравления на День женского счастья 2020 – картинки, открытки, гифки и пожелания своими словами – большинство дарит своим любимым женщинам 21 февраля. Хотя некоторые еще поздравления с Днем женского счастья жене, любимой, маме, сестре или подруге отправляют 18 октября – в день святой Харитины, покровительницы женщин и женского труда.

И не стоит забывать про Международный день счастья: ранее мы уже публиковали Открытки с Днем счастья и радужные поздравления.

День женского счастья – праздник своеобразный. По-хорошему, отмечать бы его каждый день – но Международный день женского счастья стал лишь одним днем в календаре. Так что не стоит упускать возможности поздравить дорогих и близких дам и маленьких леди с праздником счастья, пожелав им сказочной жизни и исполнения их самых смелых фантазий.

С Днем женского счастья – поздравления в прозе, стихах и смс

Счастье заключено в мелочах – от чашечки чая до солнечного луча, пробивающегося сквозь шторы на кухне… В День женского счастья я желаю тебе тысячи причин чувствовать себя счастливой каждый день!

***

От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А ещё улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

***

Ищите счастье в мелочах,

В улыбках, в ясных, светлых днях,

В прекрасных, радостных мгновениях,

В чудесных, сладких сновидениях,

А утром — в кофе ароматном,

И в слове добром и приятном,

В случайной важной в жизни встрече,

В огнях, что зажигает вечер,

В объятиях, поцелуях нежных,

В дожде и солнце, вьюгах снежных:

Для счастья сто причин найдет

Лишь тот, что жизни вкус поймет!

День женского счастья – картинки, открытки и гиф

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Сейчас вы просматриваете новость «День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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