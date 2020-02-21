День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные

С Днем женского счастья поздравления рассылают уже сегодня – яркие картинки и добрые пожелания своими словами поднимут настроение каждой леди.
Поздравления на День женского счастья 2020 – картинки, открытки, гифки и пожелания своими словами – большинство дарит своим любимым женщинам 21 февраля. Хотя некоторые еще поздравления с Днем женского счастья жене, любимой, маме, сестре или подруге отправляют 18 октября – в день святой Харитины, покровительницы женщин и женского труда.
И не стоит забывать про Международный день счастья: ранее мы уже публиковали Открытки с Днем счастья и радужные поздравления.
День женского счастья – праздник своеобразный. По-хорошему, отмечать бы его каждый день – но Международный день женского счастья стал лишь одним днем в календаре. Так что не стоит упускать возможности поздравить дорогих и близких дам и маленьких леди с праздником счастья, пожелав им сказочной жизни и исполнения их самых смелых фантазий.
С Днем женского счастья – поздравления в прозе, стихах и смс
Счастье заключено в мелочах – от чашечки чая до солнечного луча, пробивающегося сквозь шторы на кухне… В День женского счастья я желаю тебе тысячи причин чувствовать себя счастливой каждый день!
***
От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
***
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром — в кофе ароматном,
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!