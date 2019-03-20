Открытки с Днем счастья 2019 и радужные поздравления

Главред собрал добрые пожелания и прикольные картинки с Днем счастья.
Нынешний день богат на различные праздники. На него выпали не только весеннее равноденствие 2019 и первый День Земли 2019 – 20 марта мы отмечаем чудный праздник – Международный день счастья.
Главред собрал добрые пожелания и прикольные картинки с Днем счастья.
С Днем счастья: поздравления
3 смс - 139 символов:
С Днем счастья! Желаю,
Как роза, цвести.
Подобие рая
Легко обрести.
Зарплаты огромной,
Побольше друзей,
Удачи нескромной
И радостных дней!
***
Я желаю тебе огромного счастья и везения. Чтобы успех и удачи всегда были твоими неразлучными спутниками. Любые жизненные трудности были мимолетны и мгновенно преодолевались. И сегодня, поздравляя тебя с таким радостным праздником, хочу пожелать, чтобы твои планы находили воплощение в интересных проектах, а сами проекты достойно финансировались.
***
3 смс - 182 символа:
К счастью стремится каждый,
Оно ведь как воздух, вода...
Счастливым нельзя быть дважды,
Лучше им быть всегда.
Пусть стороной обходят нас ненастья.
Друзья, я вам желаю только счастья!
***
Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов, и каждое мгновенье дарит лишь счастье и радость!
***
3 смс - 179 символов:
Поздравляем вас с днем счастья
И желаем не грустить,
Много радости и смеха,
Все от жизни получить:
Чтоб веселья было море,
Океан любви,
Никогда не знать вам горя,
Грусти и тоски!
***
Пусть все твои мечты непременно сбудутся, все, что загадано, обязательно исполнится! Улыбок, счастья, радости и веселья!
***
Ярких, приятных дней
И для радости поводов чаще!
Пусть исполнятся все мечты,
Жизнь украсит большое счастье!
В счастливый День придумали в ООН,
Что счастье нам приносит почтальон.
И поздравленьями завален Интернет.
Вот и тебе привет. Не говори, что счастья нет.
Дату счастья — день международный
Запиши в блокнотик свой.
Наша дата счастья не свободна —
Ею мы повязаны с тобой!
***
Желаю тебе в этот день счастья и добра, ощутить всю полноту жизни, радостно встречать утро и сохранить это чувство до самой поздней ночи.