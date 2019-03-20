Открытки с Днем счастья 2019 и радужные поздравления

Нынешний день богат на различные праздники. На него выпали не только весеннее равноденствие 2019 и первый День Земли 2019 – 20 марта мы отмечаем чудный праздник – Международный день счастья.

Главред собрал добрые пожелания и прикольные картинки с Днем счастья.

С Днем счастья: поздравления

3 смс - 139 символов:

С Днем счастья! Желаю,

Как роза, цвести.

Подобие рая

Легко обрести.

Зарплаты огромной,

Побольше друзей,

Удачи нескромной

И радостных дней!

***

Я желаю тебе огромного счастья и везения. Чтобы успех и удачи всегда были твоими неразлучными спутниками. Любые жизненные трудности были мимолетны и мгновенно преодолевались. И сегодня, поздравляя тебя с таким радостным праздником, хочу пожелать, чтобы твои планы находили воплощение в интересных проектах, а сами проекты достойно финансировались.

***

3 смс - 182 символа:

К счастью стремится каждый,

Оно ведь как воздух, вода...

Счастливым нельзя быть дважды,

Лучше им быть всегда.

Пусть стороной обходят нас ненастья.

Друзья, я вам желаю только счастья!

***

Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов, и каждое мгновенье дарит лишь счастье и радость!

***

3 смс - 179 символов:

Поздравляем вас с днем счастья

И желаем не грустить,

Много радости и смеха,

Все от жизни получить:

Чтоб веселья было море,

Океан любви,

Никогда не знать вам горя,

Грусти и тоски!

***

Пусть все твои мечты непременно сбудутся, все, что загадано, обязательно исполнится! Улыбок, счастья, радости и веселья!

***

Ярких, приятных дней

И для радости поводов чаще!

Пусть исполнятся все мечты,

Жизнь украсит большое счастье!

В счастливый День придумали в ООН,

Что счастье нам приносит почтальон.

И поздравленьями завален Интернет.

Вот и тебе привет. Не говори, что счастья нет.

Дату счастья — день международный

Запиши в блокнотик свой.

Наша дата счастья не свободна —

Ею мы повязаны с тобой!

***

Желаю тебе в этот день счастья и добра, ощутить всю полноту жизни, радостно встречать утро и сохранить это чувство до самой поздней ночи.