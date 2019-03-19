День весеннего равноденствия 2019: что за праздник и как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилось

День весеннего равноденствия 2019: как правильно загадать желание / Фото из открытых источников

Весеннее равноденствие-2019 наступает уже на этой неделе.

Весеннее равноденствие – это день, когда равны длина дня и ночи (откуда и название праздника, собственно) – и после равноденствия день начнет прибывать.

Весеннее равноденствие 2019: когда и во сколько

В 2019 году весеннее равноденствие выпало на 20 марта. Точка весеннего равноденствия-2019 наступит в 23:58 по киевскому времени. Подробнее читайте в нашем материале Когда весеннее равноденствие 2019 и что делать в этот день.

Весеннее равноденствие: праздник

День весеннего равноденствия у славян – на деле это выливалось в две недели празднования, именуемого Комоедицей – обладал особым значением. Ведь Солнце тогда почиталось как божество, пережить холодную зиму без электричества и прочих благ цивилизации, дожив до тепла, считалось лучшим поводом для торжества.

На весеннее равноденствие люди в старину распевали хвалебные песни Солнцу, заодно прося у него защиты и помощи.

Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на МасленицуНепосредственно 20 марта почитали славянского Медвежьего бога (по-древнеславянски "медведь" – это "ком", отсюда Комоедица). Это была славянская Масленица, по сути: все ели блины, а первые блинчики как "блинные жертвы" относили великому Медовому зверю в лес. Кстати, и поговорка "первый блин комам", то есть медведям, пошла от этого праздника.

Весеннее равноденствие: что нельзя делать и что нужно

Считается, что в день весеннего равноденствия нельзя:

ссориться и выяснять отношения – мысли и настрой должны быть позитивными,

отказывать в прощении, даже если речь о самых тяжелых ошибках: именно в этот переломный со всех сторон день ошибки прошлого необходимо отпустить – как свои, так и чужие,

встречать день в грязи – как материальной (накануне дома делают генеральную уборку), так и духовной (стоит провести очищающую медитацию, чтобы зарядиться энергией, обрести здоровье и бодрость на ближайшее время).

Весеннее равноденствие: как загадать желание правильно

Чтобы правильно загадать желание на весеннее равноденствие – то есть чтобы оно непременно – берется простой чистый (без рисунков и полей, то есть не подойдут ни в клетку, ни в линейку) лист белой бумаги и ручку, карандаш или фломастер нужного цвета:

зеленый – для желания на деньги, финансовое благополучие;

красный – для любви, чувств, отношений;

синий – для здоровья;

золотой или желтый – для универсальных желаний.

Читайте такжеКак загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делатьТри самых заветных желания нужно записать незадолго до полуночи. Писать надо в настоящем времени, будто желаемое уже осуществилось: "У меня есть миллион", "У меня есть любимый человек", "У меня отличное здоровье" и т.д. При этом главное – описать то, что жаждешь, как можно конкретнее.

Из этого листа потом складывают самолетик и сжигают его, а пепел по ветру развеивают со словами благодарности ко Вселенной – представляя мысленно, как пепел подхватывает ветром и, превращаясь в золотую пыль, тот устремляется к звездам.