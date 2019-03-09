Когда весеннее равноденствие 2019 и что делать в этот день

Когда весеннее равноденствие 2019 и что делать / fotokto.ru

Весеннее равноденствие 2019 – то есть сутки, когда день и ночь равны – знаменует собой приход не календарной весны, но фактической. Из года в год день весеннего равноденствия выпадает на март.

Весеннее равноденствие 2019: дата

Весеннее равноденствие в 2019 году выпало на 20 марта.

Весеннее равноденствие 2019: точное время

Точка весеннего равноденствия в 2019 году наступит в 23:58 по киевскому времени.

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День равноденствия 2019

Помимо дня весеннего равноденствия нас также ждут:

летнее солнцестояние 2019 – это самый длинный день в 2019 году, он выпал на 21 июня;

день осеннего равноденствия 2019 – еще один момент года, когда день и ночь равны, наступит 23 сентября;

день зимнего солнцестояния 2019 (который часто ошибочно именуют как день зимнего равноденствия в 2019 году) – в ночь с 21 на 22 декабря.

День весеннего равноденствия: как праздновать

С днем весеннего равноденствия связано немало примет и обрядов – от празднования Нового года на Востоке до приурочивания Масленицы у славян.

Читайте такжеВеликий пост 2019: что нужно знать – от календаря до менюДень весеннего равноденствия считается отличным временем для гадания и загадывания желаний. Многие верят, что в день равноденствия загадать желание, то оно непременно сбудется. Подробнее читайте в нашем материале День равноденствия 2018: как загадать желание.

В старину в ночь весеннего равноденствия жгли костры, дабы помочь тепло одолеть морозы. До сих одним из важных обрядов на день весеннего равноденствия считается зажечь свечу.

День весеннего равноденствия: приметы

Считается, что сны, которые приснятся в ночь на весеннее равноденствие, вещие.

Этот день принято проводить весело и радостно, чтобы природа впоследствии весь год благоволила человеку.

Приметы на погоду:

40 проталинок в день равноденствия предвещает теплую весну, мороз – еще 40 морозов;

прилетели птицы – к хорошему урожаю хлеба.

Когда пекут жаворонков 2019

Многие связывают с весенним равноденствием и традицию печь жаворонков. Печенье жаворонки делаются из постного теста в форме птичек, отсюда и их название.

Однако на самом деле жаворонки на праздник в 2019 году пекут 22 марта – в православный праздник сорок мучеников севастийских. Также в некоторых регионах жаворонков пекут на Благовещение: в 2019 году отмечается 7 апреля.

Жаворонки: рецепт

Раз уж мы упомянули это блюдо, то предлагаем вам рецепт, как приготовить постные жаворонки без дрожжей: