Когда весеннее равноденствие 2019 и что делать в этот день

Главред выяснил, какого числа весеннее равноденствие 2019, что можно и что нельзя делать в этот день.
Весеннее равноденствие 2019 – то есть сутки, когда день и ночь равны – знаменует собой приход не календарной весны, но фактической. Из года в год день весеннего равноденствия выпадает на март.
Весеннее равноденствие 2019: дата
Весеннее равноденствие в 2019 году выпало на 20 марта.
Весеннее равноденствие 2019: точное время
Точка весеннего равноденствия в 2019 году наступит в 23:58 по киевскому времени.
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День равноденствия 2019
Помимо дня весеннего равноденствия нас также ждут:
- летнее солнцестояние 2019 – это самый длинный день в 2019 году, он выпал на 21 июня;
- день осеннего равноденствия 2019 – еще один момент года, когда день и ночь равны, наступит 23 сентября;
- день зимнего солнцестояния 2019 (который часто ошибочно именуют как день зимнего равноденствия в 2019 году) – в ночь с 21 на 22 декабря.
День весеннего равноденствия: как праздновать
С днем весеннего равноденствия связано немало примет и обрядов – от празднования Нового года на Востоке до приурочивания Масленицы у славян.
Читайте такжеВеликий пост 2019: что нужно знать – от календаря до менюДень весеннего равноденствия считается отличным временем для гадания и загадывания желаний. Многие верят, что в день равноденствия загадать желание, то оно непременно сбудется. Подробнее читайте в нашем материале День равноденствия 2018: как загадать желание.
В старину в ночь весеннего равноденствия жгли костры, дабы помочь тепло одолеть морозы. До сих одним из важных обрядов на день весеннего равноденствия считается зажечь свечу.
День весеннего равноденствия: приметы
Считается, что сны, которые приснятся в ночь на весеннее равноденствие, вещие.
Этот день принято проводить весело и радостно, чтобы природа впоследствии весь год благоволила человеку.
Приметы на погоду:
- 40 проталинок в день равноденствия предвещает теплую весну, мороз – еще 40 морозов;
- прилетели птицы – к хорошему урожаю хлеба.
Когда пекут жаворонков 2019
Многие связывают с весенним равноденствием и традицию печь жаворонков. Печенье жаворонки делаются из постного теста в форме птичек, отсюда и их название.
Однако на самом деле жаворонки на праздник в 2019 году пекут 22 марта – в православный праздник сорок мучеников севастийских. Также в некоторых регионах жаворонков пекут на Благовещение: в 2019 году отмечается 7 апреля.
Жаворонки: рецепт
Раз уж мы упомянули это блюдо, то предлагаем вам рецепт, как приготовить постные жаворонки без дрожжей: