Весеннее равноденствие-2018: когда, что нельзя делать и как правильно загадать желание

19 марта 2018, 16:31

"Главред" собрал приметы и традиции праздника, знаменующего астрономическое начало весны.

  • Весеннее равноденствие-2018: когда, что нельзя делать и как правильно загадать желание Фото из открытых источников
  • Весеннее равноденствие-2018: когда, что нельзя делать и как правильно загадать желание Фото из открытых источников
  • Весеннее равноденствие-2018: когда, что нельзя делать и как правильно загадать желание Фото из открытых источников
  • Весеннее равноденствие-2018: когда, что нельзя делать и как правильно загадать желание Фото из открытых источников
  • Весеннее равноденствие-2018: когда, что нельзя делать и как правильно загадать желание Фото из открытых источников

На этой неделе меняются сезоны: в день весеннего равноденствия астрономически начинается весна.

В этот день длительность дня и ночи равны (отсюда, собственно, и название праздника), а вот уже со следующих суток день начинает прибавляться (увеличивается), а ночь – убывать (укорачивается).

Весеннее равноденствие-2018: какого числа

Весеннее равноденствие практически всегда выпадает на одну и ту же дату, за исключением високосных годов. А так как 2018 год не високосный (как и следующий, 2019-й), то весеннее равноденствие-2018 приходится на 20 марта. Наступит оно ровно по Гринвичу – в 16:15, а по киевскому времени – в 18:15.

В целом, дни равноденствия и солнцестояния в 2018 году выпадают на следующие даты:

  • весеннее равноденствие – 20 марта, вторник,
  • летнее солнцестояние –21 июня, четверг,
  • осеннее равноденствие –23 сентября, воскресенье,
  • зимнее солнцестояние – 22 декабря, суббота.

Весеннее равноденствие: праздник

День весеннего равноденствия у славян издревле имел особое значение. Ведь в старину без централизованного отопления и прочих благ цивилизации пережить холодную зиму было ох как непросто. Поэтому Солнце почиталось как божество, а возращению тепла с приходом весны люди радовались особо.

В эти дни Солнцу пели хвалебные песни, благодарили его и просили защиты и помощи. Дни весеннего равноденствия у славян назывались еще Комоедицей. Празднование Комоедицы растягивалось на две недели: за это время нужно было успеть попрощаться с Зимой, сжечь чучела Марены (Зимы), торжественно встретить Весну и начало древнеславянского Нового года.

20 марта также почитали славянского Медвежьего бога (по-древнеславянски "медведь" – это "ком").

Чтобы его задобрить, с самого утра, еще до завтрака торжественно – с песнями, плясками и прибаутками – несли в лес великому Медовому зверю "блинные жертвы". На роль "жертв" назначались первые выпекаемые к празднику блины. Отсюда, к слову, и пошла поговорка "первый блин комам", то есть медведям.

Весеннее равноденствие: что нельзя делать в этот день и что нужно

Итак, в это 20 марта настоятель не рекомендуется:

    • выяснять отношения, начинать конфликты – надо думать лишь о хорошем и загадывать себе наперед позитивные желания,
    • отказывать в прощении: именно в этот переломный со всех точек зрения момент стоит отпустить ошибки прошлого, простить самые тяжелые обиды, исправить накопившиеся ошибки и самим получить прощение,
    • тянуть за собой в новый период старую грязь – как материальную (стоит накануне сделать дома генеральную уборку), так и духовную (этот день отлично подходит для очищающих медитаций: они заряжают энергией, помогают сохранить здоровье и бодрость на последующие месяцы).

Весеннее равноденствие: как правильно загадать желание

Чтобы желание сбылось, нужно взять чистый лист белой бумаги без каких-либо рисунков и полей (то есть ни в клетку, ни в линейку не подойдут) и карандаш, фломастер или ручку нужного цвета:

      • красный – для отношений, чувств;
      • синий – здоровье;
      • зеленый –если загадываете на деньги, финансовое благополучие;
      • золотой или желтый – для универсальных желаний.

Незадолго до полуночи написать на листе три своих заветных желания. При этом писать нужно в настоящем времени, как будто желаемое у вас уже есть: "У меня есть любимый человек", "У меня есть миллион", "У меня отличное здоровье" и т.д. Главное – описать желаемое как можно конкретней.

Затем из этого листа нужно сложить самолетик и сжечь его, а пепел со словами благодарности ко Вселенной развеять по ветру. При этом стоит представлять, как ветер подхватывает пепел, а тот превращается в золотую пыль и стремится к звездам.

Ранее в Укргидрометцентре сказали, когда украинцам ждать весеннего потепления. В ближайшие дни в северной части нашей страны выпадет много снега.

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праздник желание Весеннее равноденствие
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