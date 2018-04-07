Благовещение: что за праздник и что делать, когда он совпадает с Великой субботой

7 апреля 2018, 09:31

Богослужение в этот день будет совершаться по установлению Страстной субботы.

Благовещние Пресвятой Богородицы. Икона

В этом году в церковном календаре православные могут наблюдать очень редкое совпадение двух великих событий. Одно радостное – это праздник Благовещения, а второе грустное – Великая суббота – смерть Спасителя мира и сошествие Его в ад.

О праздниках читателям "Главреда" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

"Великая суббота, вечер. В доме тихо…"

Событие сошествия в ад знаменательно тем, что тело Христа находилось во гробе, а Сам Он сошел в ад.

"И разверзаются узы ада, Господь выводит праведников из ада. Этот день еще называют днем тишины, поскольку предательство, распятие, страдания – все это осталось позади, – пояснил митрополит Павел. – Но происходит чудо – выходят праведники из ада".

Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых праздников. Суть праздника открыта уже в самом названии.

Краткая история его такова. Пресвятая Дева Мария с ранних лет находилась в храме, где вела тихую, молитвенную жизнь. По достижении 14 лет Она должна была либо вернуться к родителям, либо выйти замуж. Но Она дала Богу обет девства. И священники обручили Ее восьмидесятилетнему старцу Иосифу.

В доме Иосифа Мария жила также как и в храме, скромно и уединенно. И однажды, когда Она читала Святое Писание, явился Архангел Гавриил, который сказал Ей: "Радуйся Благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами!" – и возвестил, что Она будет Матерью Сына Божьего.

Дева Мария пришла в смущение, спросив у Архангела, как Она может родить, если Она мужа не знала. На что Архангел ответил: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим!" И Мария непоколебимо приняла волю Бога, всецело предала Себя ей и ответила: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему".

Благовещение Святой праздник - Религия в картинках

"И мы с уверенностью можем говорить, что Благовещение – это начало нашего спасения. У святого Григория Паламы сказано, что Воплощение Сына Божьего было бы невозможно без свободного человеческого согласия Девы Марии и воли Божьей", – отметил митрополит Павел.

Старец Иосиф, праведной жизни человек, заметив у Марии признаки будущего материнства, хотел тайно отпустить Ее. Но во сне Иосифу явился Архангел Гавриил, который сказал, что в зачатии нет греха, поскольку Мария родит Спасителя мира.

У митрополита Антония Сурожского сказано, что в Божьей Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу.

"Мне бы хотелось пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, помощи от Пресвятой Богородицы и крепкой непоколебимой веры в Бога. Человек, который прикоснулся к Божьей благодати, не слышит ничего, не видит ничего, кроме истинного пути, который ведет в Царство Небесное. Когда друзья Гоголя узнали, что он поднимался на Голгофу на коленях и весь камень обагрился кровью, они смеялись над ним и называли его безумным. На что великий писатель ответил: "О, как бы я был счастлив, если бы я обезумел Христа ради с юных лет! Я бы не согрешил так, как согрешил сегодня!" Человек, который написал множество литературных трудов, увидел, что все это суета сует и томление духа, а самое главное – это когда человек прикасается ко Христу", – напомнил настоятель лавры.

И добавил: "Симеон Новый Богослов, который в старости был немощен и болезнью прикован к кровати, начиная молиться, забывал о старости и о том, что болен. Он поднимался на три локтя от земли, то есть изменялось его видимое физическое тело. А изменялось оно подобно тому, как человек измениться по воскресении – Божественная благодать и сила дает такую легкость человеку, что он преодолевает всякие препятствия физические и возноситься к Богу. Мы помним, когда молилась святая праведная Мария Египетская вместе с Зосимой, она поднималась от земли к небу, поднималась в воздух и Зосима даже думал, что это ему привиделось. Люди, которые вкусили благодати и прикоснулись к Божественной силе, дают нам понять, что мы можем ошибаться, а Господь дает видеть только то, что необходимо для нашего с вами спасения. Будем же просить Пресвятую Богородицу не отвратить Своего лица от нас грешных, припадем к Ней со слезами покаяния и будем просить, чтобы вразумила нас в грехах наших и умалила Сына Своего и Господа нашего Иисуса Христа помиловать нас грешных".

Великая суббота: служба

Богослужение в эту субботу будет совершаться по установлению Великой субботы. А именно – литургия Василия Великого, положенная в Великую субботу. Даже такой праздник, как Благовещение не меняет это установление.

Благовещение в Великую субботу: что можно есть

Пост на Благовещение Пресвятой Богородицы имеет свои особенности из-за совпадения со Страстной субботой.

"В Великий пост вкушение рыбы разрешается два раза – на Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) и на Благовещение. На Страстной седмице особо строгий пост. А поскольку Благовещение выпадает на Великую субботу, то разрешается употреблять пищу с елеем, и в честь праздника благословляется вино. Рыба не благословляется", – пояснил митрополит Павел.

Также нельзя пробовать готовые пасхи и крашеные яйца.

Благовещение: что нельзя делать

В первую очередь на Благовещение нельзя работать и даже причесываться. Есть даже поговорка "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет". Что касается волос, то их также не рекомендуется стричь – иначе, мол, можно запутать свою судьбу. Подробнее читайте в материале "Главреда" Благовещение: когда в 2018 году и чего нельзя делать в этот день.

Страстная суббота: что нельзя делать

В этот день не принято работать: считается, что Великую субботу надлежит посвятить молитве и духовной подготовке к Пасхе.

Также нельзя есть и пить во время приготовления пасхальных яств.

Для верующих под запретом веселье, смех, пение и танцы, любые празднования и даже громкий разговор — как уже отмечалось, этот день считается "днем тишины".

Сохраняются и все запреты Великой пятницы: нельзя брать в руки металлические инструменты, использовать нож, женщинам – шить и вязать, мужчинам – охотиться и ловить рыбу.

Кроме того, в Великую субботу не принято поминать умерших. Ближайшее посещение кладбища советуют отложить до Радоницы (в 2018 году она приходится на вторник, 17 апреля).

Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.

Страстная суббота: что нужно делать

В Великую субботу принято освящать в храме пасхальную корзину (при этом освящать пасхальные продукты можно и непосредственно перед пасхальной службой в воскресенье).

Схождение Благодатного огня

Именно Страстную субботу, около 15 часов по киевскому времени, происходит схождение Благодатного огня в храме Гроба господня в Иерусалиме. Говорят, что в первые минуты Благодатный огонь почти не опаляет.

Лампады, зажженные от Благодатного огня, затем отправляют в православные храмы по всему миру, в том числе и в Украину.

В этот день совершается крестный ход с плащаницей, которую обносят вокруг храма.

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