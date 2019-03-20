Первый День Земли 2019: что нужно знать

Люди отмечают праздник своей родной планеты дважды в год.

Первый День Земли 2019 традиционно выпадает на весеннее равноденствие 2019, то есть на 20 марта.

Читайте такжеНибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученыеНас ждут конкурсы рисунков и не только, тематические концерты и немало призывов – такие себе советы на День Земли из разряда:

выключать свет, выходя из комнаты;

сажать деревья;

побольше ходить пешком и т.п.

После чего 22 марта, то есть уже в эту пятницу, отмечаем День воды 2019.

Затем будет Час Земли в 2019 году – его мир проведет с 20:30 до 21:30 по местному времени 30 марта.

Связан с этими праздниками и День окружающей среды Украины (День довкілля 2019), который отмечается 20 апреля.

А практически сразу после него – 22 апреля – нас ждет Международный день Земли 2019. Это, по сути, день защиты Земли 2019 от нашего же, человеческого, "тлетворного" влияния.

А еще есть День птиц 2019 – 1 апреля – про него тоже забывать не стоит.

Ранее скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр. Уличный мастер создал граффити на тему экологии.

День Земли: картинки

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