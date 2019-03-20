Первый День Земли 2019: что нужно знать

Главред собрал главные экологические праздники Украины и мира в одной статье.
Люди отмечают праздник своей родной планеты дважды в год.
Первый День Земли 2019 традиционно выпадает на весеннее равноденствие 2019, то есть на 20 марта.
Читайте такжеНибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученыеНас ждут конкурсы рисунков и не только, тематические концерты и немало призывов – такие себе советы на День Земли из разряда:
- выключать свет, выходя из комнаты;
- сажать деревья;
- побольше ходить пешком и т.п.
После чего 22 марта, то есть уже в эту пятницу, отмечаем День воды 2019.
Затем будет Час Земли в 2019 году – его мир проведет с 20:30 до 21:30 по местному времени 30 марта.
Связан с этими праздниками и День окружающей среды Украины (День довкілля 2019), который отмечается 20 апреля.
А практически сразу после него – 22 апреля – нас ждет Международный день Земли 2019. Это, по сути, день защиты Земли 2019 от нашего же, человеческого, "тлетворного" влияния.
А еще есть День птиц 2019 – 1 апреля – про него тоже забывать не стоит.
Ранее скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр. Уличный мастер создал граффити на тему экологии.
День Земли: картинки