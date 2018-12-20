Скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр

20 декабря 2018, 01:37

Уличный мастер создал граффити на тему экологии.

Бэнкси показал, как ребенок ест пепел / Фото: скриншот из видео

Одиозный британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря изобразил на двух стенах гаража города Порт-Толбот граффити.

"Сезонные поздравления", - подписал автор видео в Instagram.

Рисунок состоит из двух частей. На одной автор нарисовал горящий контейнер, пепел от которого разлетается на большое расстояние. На второй изображен мальчик с санками, который языком ловит снег с пеплом.

Ходожник-анаоним в своем блоге видео сопроводил английской детской песенкой "Little Snowflake" ("Маленькая снежинка"). Однако заметно, что ребенок ртом ловит не снег, а пепел.

Бэнкси акцентировал на работе крупнейшего металлургического предприятия Европы Tata Steel, который расположен в Порт-Толбот. Автор указал то, как предприятие загрязняет атмосферу Британии и влияет на здоровье подрастающего поколения.

/ Фото: скриншот из видео
/ Фото: скриншот из видео

Напомним, на аукционе sotheby's за 1 миллион фунтов продали картину Бэнкси "Девочка с шариком", которая самоуничтожилась после объявления ведущего аукциона о продаже.

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мальчик граффити Великобритания экология Бэнкси
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