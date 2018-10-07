Бэнкси назвал причину самоуничтожение его картины после продажи на аукционе

Картина Бэнкси самоуничтожилась / instagram.com/banksy

Художник стрит-арта Бэнкси заявил о том, что несколько лет назад встроил шредер в картину "Девочка с шаром", которая самоуничтожилась после недавней продажи на аукционе Sotheby's за $1,4 млн.

При этом он выложил в своем Instagram видео, в котором объяснил самоуничтожение картины "Девочка с шаром".

"Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На случай, если ее выставят на аукцион", - сказано в сообщении.

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Бэнкси показал процесс встраивания лезвий в раму, сами торги, а также уничтожение картины.

Под видео Бэнкси оставил запись. "Стремление к уничтожению также является творческим побуждением".

Напомним, ранее британец заявил, что снял на видео неуловимого художника Бэнкси.