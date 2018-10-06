Картина Бэнкси "самоуничтожилась" после продажи на аукционе, опубликовано фото

В нижней части рамы работы был спрятан механизм для измельчения бумаги.
В столице Великобритании Лондоне на аукционе Sotheby's продали картину британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" за миллион фунтов стерлингов (свыше миллиона долларов).
Работа начала "самоуничтожаться" после того, как ударом молотка была зафиксирована ее продажа, пишет Financial Times.
По данным издания, в нижней части рамы картины был спрятан механизм для измельчения бумаги (шредер).
Напомним, Бэнкси творит в стиле стрит-арт, но он не только художник, а и активист и режиссер. Британец скрывает свое настоящее имя от широкой общественности.
Ранее сообщалось, что картину знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали на аукционе Sotheby's за 157,2 млн долларов — этом самая высокая цена в истории аукциона.