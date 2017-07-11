Личные вещи звезды фильма "Унесенные ветром" выставлены на торги

Личные вещи английской актрисы, звезды фильма "Унесенные ветром" Вивьен Ли выставлены на торги.

Об этом сообщает WWD.

Отмечается, что торги пройдут 26 сентября в Лондоне.

Среди более 250 лотов — платья, аксессуары, ювелирные изделия. Их оценочная стоимость составляет от 100 до 100 тысяч фунтов.

В частности, можно будет приобрести золотое кольцо второго мужа Ли — актера Лоуренса Оливье, парик Ли из фильма "Трамвай "Желание", сценарий "Унесенных ветром".

Продажей занимается аукционный дом Sotheby's. Там заявили, что торги — шанс открыть настоящую и неожиданную Ли.

Актриса — двукратный лауреат премии "Оскар". Она скончалась в 1967 году в возрасте 53 лет.

Напомним, личный самолет Элвиса Пресли выставлен на аукцион.