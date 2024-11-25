"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

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- Оксана Марченко начала снова выпускать "Паломницу"
- Предательница удивила своим видом
Предательница Украины и жена кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко - опубликовала новую серию "Паломницы", в которой она рассказывает, как вера должна всех объединить.
На странице проекта в соцсетях появился отрывок новой серии, который показывают на российском канале "Спас".
"Проект "Паломница" – это цикл фильмов, снятых в жанре авторского кино. Каждый эпизод раскрывает определенную тему – покаяния, прощения, милосердия, любви. И каждая серия – это новое паломничество, в котором автор знакомит зрителей с православными святынями и героями с честными историями о том, как вера помогла им выжить в непростых обстоятельствах", - сказано в описании под видео.
В этой серии запроданка оказалась в пещере вместе с паломниками во время трапезы и "ощутила себя участницей общины ранних христиан".
На видео любительница диктатора Путина позировала в длинной темной юбке, кардигане бордового цвета, а на голове завязала платок, а также показала лицо без макияжа.
Жители страны-террориста РФ, конечно, написали, что с нетерпением ждут новых серий.
Оксана Марченко - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.
А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.
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Кто такая Оксана Марченко?
Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.
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