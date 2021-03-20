С Днем счастья – поздравления и открытки радостные

День счастья - прикольные картинки с Днем счастья и поздравления / 1zoom.ru

С Днем счастья поздравления дарят именно сегодня. 20 марта – праздник улыбок и смеха, это Международный день счастья.

Пусть это не официальный выходной, но в 2021 году Международный день счастья выпал на субботу, так что отдохнуть у многих получится. Собраться с друзьями, поболтать о разном, посмеяться и повеселиться. И, конечно, подарить им душевные поздравления с Всемирным днем счастья своими словами или в стихах. Можно отправить короткие смс с Днем счастья другу и коллеге – или красивые анимационные открытки с Днем счастья подруге и сестре.

Сам День счастья неразрывно связан с другим событием, которое приходится на 20 марта: именно сегодня наступает День весеннего равноденствия 2021. В честь этого события для праздника День счастья и была выбрана дата 20 марта. Учредители праздника тем самым решили подчеркнуть, что все люди на Земле имеют равные права на счастье.

Живые и прикольные открытки с Днем счастья и просто поздравления на День счастья в прозе своими словами, душевные стихи и короткие смс – подобрал Главред на праздник 20 марта.

Международный день счастья – поздравления с Днем счастья в прозе, стихах и смс

В этот восхитительный день хочется пожелать всем вам великого человеческого счастья, ведь сегодня праздник, посвященный именно ему. С праздником вас, всего наилучшего!

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От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А ещё улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

***

С Днем счастья! Пусть все ваши начинания успешно завершаются, на работе присутствуют только взлеты и прибавки к зарплате, в семье царит любовь и гармония, а в душе – умиротворение и покой.

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У каждого из нас есть счастья островок,

Каждый там хозяин, он не одинок,

Счастьем мы своим дорожим всегда,

Нам без счастья жить никак нельзя.

Мы желаем всем вам счастья,

Пусть исчезнут беды и ненастья,

Пусть вас судьба хранит всегда,

Пусть путь ваш освещает счастливая звезда.

***

Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов, и каждое мгновенье дарит лишь счастье и радость!

***

Я тебя с Праздником Счастья поздравляю,

Пусть этот день любовь в твоем сердце зажжет,

Я тебе большого вдохновения желаю,

Пусть всегда в твоем сердце гармония живет.

Пусть сегодняшний праздник принесет удачу,

Пусть подарит тысячу поводов любить,

Чтоб улыбки появлялись на лице твоем чаще,

Со счастьем на сердце ведь намного лучше жить!

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С Днем счастья! Желаю тебе, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Иди по жизни смело и прямо! Пусть в душе твоей никогда не иссякнет источник доброты!

***

С Днём счастья, весеннего ветра,

С счастливой и яркой звездой,

Тебя я поздравлю с рассветом

И в день провожу молодой.

Пусть ангел тебя охраняет

И счастье на крыльях несёт.

Удачи планета сияет –

Пусть в День этот всем повезёт.

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Поздравляю с Днем счастья! Пусть все сложится так, как было задумано! С праздником! Желаю счастья!

***

С Днем счастья, мой любимый! Именно тебя я могу поистине назвать своим счастьем, отрадой. Поэтому сегодня я от чистого сердца поздравляю тебя, милый, с Днем счастья и желаю тебе именно его. Просто будь счастлив, дорогой!

Прикольные картинки с Днем счастья и открытки

С Днем счастья - прикольные картинки / bonnycards.ru

Міжнародний день щастя - картинки / Золоті слова

С Днем счастья - прикольные картинки / bonnycards.ru

Міжнародний день щастя - картинки / Золоті слова

С Днем счастья - прикольные картинки / bonnycards.ru