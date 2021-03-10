Весеннее равноденствие: когда наступит в 2021 году и как его провести

День весеннего равноденствия 2021 - дата, ритуалы и приметы / 1zoom.ru

День весеннего равноденствия каждый год приходится на новую дату – но это всегда вторая половина марта. Для славян этот день – еще и славянский Новый год. Вот только приметы и традиции празднования связаны с Солнцем, а не Дедом Морозом и елками.

Многие страны до сих пор отмечают Новый год в марте, в том числе Афганистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

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День весеннего равноденствия 2021: дата

Весеннее равноденствие – это не просто день, а конкретный момент. И в 2021 году этот момент наступит в 11 часов 37 минут по киевскому времени 20 марта.

Заодно напомним, когда дни равноденствия 2021 и солнцестояния в 2021 году:

Летнее солнцестояние : день летнего солнцестояния 2021 пройдет 21 июня и по продолжительности составит 17 часов и 33 минуты.

: день летнего солнцестояния 2021 пройдет 21 июня и по продолжительности составит 17 часов и 33 минуты. Осеннее равноденствие : день осеннего равноденствия в 2021 году наступит 22 сентября (момент равноденствия – в 22:21 по киевскому времени).

: день осеннего равноденствия в 2021 году наступит 22 сентября (момент равноденствия – в 22:21 по киевскому времени). Зимнее солнцестояние: день зимнего солнцестояния 2021 выпал на 21 декабря (точное время – 17:59 по Киеву).

День весеннего равноденствия 2021: традиции и ритуалы

Традиционное блюдо в этот день – блины. Они на Руси всегда символизировали Солнце. Первый блин дарить было принято Медвежьему богу, чтобы задобрить хищников на год вперед.

День принято проводить весело, без грусти и сожалений.

У язычников принято было в этот день сжигать чучело зимы. А современные эзотерики советуют в День весеннего равноденствия 2021 жечь свечи – и сжигать в их пламени записки с заповедными желаниями (чтобы осуществились).

В провославии примерно в это время отмечается праздник сорока мучеников, поэтому их традиции часто смешивают. На самом деле 40 святых в 2021 году празднуется 22 марта, так что в этом году праздники не совпали. Но во многих регионах всё равно пекут жаворонков и на весеннее равноденствие – и на сорок святых.

День весеннего равноденствия 2021: гадания

На весеннее равноденствие принято гадать. Чаще всего в булочках просто запекают различные предметы, которые символизируют то или иное событие:

кольцо – к свадьбе,

монета – к деньгам и т.д.

Гадают и на блинах: если первый блин не вышел комом – то позовут замуж уже в этом году.

Есть и гадание на пол будущего ребенка: кто первым взял первый блин за столом (мужчина или женщина) – такого пола и малыш родится.

Считается, что сны в ночь весеннего равноденствия снятся вещие.

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Весеннее равноденствие: приметы

⇒ Кто простит все обиды и не пустит злость в мысли в этот день – тому природа весь год помогать будет.

⇒ Морозная погода – до конца весны еще 40 дней мороза будет. И наоборот.

⇒ Увидеть стаю птиц – к богатому урожаю зерна.

⇒ Облака быстро и высоко плывут – к теплым лету и осени.