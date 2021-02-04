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Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции

4 февраля 2021, 00:45

Когда в 2021 году праздник 40 святых, о чем молятся 40 севастийским мученикам, чего нельзя делать в праздник сороки и почему – выяснил Главред.

40 святых в 2021 году - когда праздник, приметы, молитва - Икона 40 святых
Икона 40 святых

Праздник Сорок святых Севастийских мучеников в народе называют просто праздник Сорок святых (40 святых) или даже еще короче – праздник сороки (из-за чего иногда возникает путаницы – будто этот праздник в честь птицы).

К слову, приметы дня как раз связаны с птицами: в праздник 40 святых пекут жаворонков – особые булочки из постного теста (так как сам праздник приходится на время Великого поста).

Итак, что означает праздник 40 святых, какие есть приметы на 40 святых и чего нельзя делать в праздник – выяснил Главред.

Когда в 2021 году праздник 40 святых

Читайте такжеКогда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметыПравославные в Украине, России, Беларуси и других странах отмечают Праздник Сорок святых Севастийских мучеников 22 марта. В 2021 году это понедельник.

Дата праздника не меняется из года в год. И во многих регионах он ассоциируется с окончательным вступлением весны в свои права, так как примерно в это же время наступает весеннее равноденствие (день весеннего равноденствия 2021 пройдет немного раньше – 20 марта).

Кто входит в 40 святых

Читайте такжеКакого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздникПравославная церковь 22 марта чтит память 40 святых. Это воины из города Севастия (что в Армении), которые отказались принести жертвы идолам. За это их пытали, а потом морили стужей в ледяном озере. Один несчастный не выдержал пыток – и выбежал из озера погреться. Но как только ступил на землю – пал замертво.

А ночью один из стражников – Аглаия – узрел венцы над головами тех 39 воинов, что всё еще страдали в холодной воде. Тогда он сам разделся и присоединился к своим новым братьям по вере. Так мучеников снова стало сорок.

В итоге всех забили палками и сожгли, а кости выкинули в реку. Лишь спустя несколько дней местному епископу удалось похоронить их с честью.

Имена Севастийских мучеников: Кандид, Кирион, Домн, Кирилл, Исихий, Ираклий, Леонтий, Смарагд, Евноик, Уалент, Екдикий, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, , Дометиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, ФеофилГаий, Афанасий, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.Читайте такжеВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов

Икона 40 святых – в чем помогает

Сорок севастийских мучеников – небесные покровители всех мужчин, особенно воинов и путешественников.

Перед иконой 40 святых молятся:

  • о духовной помощи в трудный час гонений и заточения;
  • об укреплении силы духа, чтобы достойно перенести испытания;
  • женщины – о том, чтобы их родные мужчины благополучно и поскорее вернулись из дальней дороги.

Молитва в день сорока святых

О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем. Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Какие есть приметы на 40 святых и традиции

Еще накануне в воскресенье священники советуют посетить церковную службу, послушать проповедь про 40 севастийских святых и их духовный подвиг.

22 марта принято молиться за родственников-мужчин и просто за дорогих сердцу представителей мужского пола.

Праздник 40 святых в народе тесно связан с жаворонками.

Этому есть и церковное объяснение: мол, птица во время полета резко пикирует вниз – но никогда не разбивается. И в этом многие видят ее смиренное доверие воле Божьей. Считается, что так же и человек должен всегда полагаться на волю Господа – и принимать все повороты своей судьбы.

Читайте такжеПравославные родительские субботы 2021 – календарь и что делатьВ сам праздник, по примете, ждали, что жаворонки на своих крыльях принесут весну. А чтобы их приманить, даже пекли их "собратьев" из теста. В некоторых регионах, впрочем, "жаворонков" заменяли "сороками" – но смысл в них вкладывали тот же.

В первую очередь угощать "жаворонками" принято детвору.

Традиции поедания "жаворонков" в разных регионах разные:

  • кто-то перед подачей на стол выставляет блюдо с булками на окно (чтоб птицы увидели и слетелись);
  • где-то принято надевать "жаворонка" на шест и носить по улице – и так привлекать птиц и весну;
  • в иных краях первую булочку скармливают птичкам.

Что можно есть в праздник 40 святых? Идет Великий пост 2021, поэтому 22 марта предписывается сухоядение: нужно кушать невареную пищу растительного происхождения (это может быть несдобный хлеб, сырые фрукты и овощи, соленья, вода, орехи, сухофрукты и пр.).

Как пекут жаворонков

Постные жаворонки без дрожжей

Жаворонки – рецепт на кефире

Вам понадобится:

  • кефир — 1/2 стакана;
  • мука — 2-3 стакана;
  • сахар — 1/2 стакана;
  • маргарин — 1,4 пачки (50 г);
  • сода, что погашена уксусом — 0,5 ч. л.;
  • яйцо куриное — 1 шт.

Как готовить:

Растереть добела яйца с сахаром. К ним влить кефир и погашенную уксусом соду. Потом вмешать в смесь растопленный маргарин, муку – и замесить тесто.

Позволить тесту настояться 10-15 минут. Потом сформовать жаворонков:

  • тесто раскатать (чтобы не прилипало к столу и скалке – обсыпать их мукой);
  • нарезать полосками примерно по 15 см в длину и 2 см в ширину;
  • каждую полосу завязать узелком (узелок – это как бы головка птички);
  • на головку прилепить 2 изюминки или гвоздички (это будут "глаза"), а концы полосок неглубоко надрезать ножом (это "хвост"),
  • смазать птичек яйцом.

Птичек выпекать в духовом шкафу при температуре 180-200 градусов около 15-25 минут (зависит от размера булочек).

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