Правильные поздравления на День налоговика: открытки, приколы и тексты

День налоговика и таможенника: поздравления и открытки, видео

Поздравления с Днем налоговой службы прикольные и официальные дарят 18 марта – в праздник День работника налогового и таможенного дела Украины.

Дата праздника неизменна с 2013 года, когда его и отпраздновали впервые. До этого День таможенной службы Украины отмечался 25 июня, а День работника налоговой службы – 2 июля.

Сегодня лучших работников налоговой и таможенной служб премируют наградами и подарками. В их адрес звучат теплые слова, а друзья могут позволить себе и шуточные смешные поздравления с Днем налоговика.

Поздравления с Днем налоговой службы прикольные и официальные, своими словами в прозе и стихи с Днем налоговой службы – собрал Главред на праздник 18 марта.

Поздравления с Днем налоговой службы в прозе, стихи и короткие смс

Поздравляю всех налоговиков Украины. Желаю успешной легкой работы, ответственных и добросовестных налогоплательщиков. Высоких взлетов в карьере и мира в повседневной жизни.

***

Налоговая служба,

Прими от нас стихи!

Пусть будут безоружны

Пред вами простаки,

Которые налоги

Не думают платить,

Вы будьте с ними строги!

Желаем не грустить!

***

С Днем налоговой службы! Здоровья, удачи, уважения, понимания и радостного настроения. С праздником.

***

Работникам налоговой

Желаю всей душой,

Начальника нестрогого

Иметь успех большой!

В любви, карьере, радостно

Пожать свои плоды!

Чтобы жилось вам сладостно,

Чтоб не было беды!

***

Поздравляю крупного специалиста с Днем работника налоговых органов! Ты выполняешь важную задачу государства, ты ответственно служишь Украине! Пусть твои наилучшие качества — оперативность, мудрость, проницательность — будут достойно вознаграждены руководством. Желаю движения вверх по карьерной лестнице, здоровья, удачи, крепкого семейного тыла.

***

Налоговый работник, ты супер,

Любому асу фору дашь.

Пусть в жизни каждая минута

Подарит счастье и кураж!

***

С Днем налоговой службы. Желаю жить просто, удобно, красиво и счастливо, а работать — уверенно, смело, отменно и успешно. Пусть твоя судьба каждый день отчисляет налоги на удачу, радость, вдохновение и уют.

***

Тебя поздравляю! В налоговый праздник

Желаю тебе все налоги собрать!

Побольше хороших плательщиков разных,

Ну а нарушителей – вовсе не знать!

***

Поздравляем с Днем налоговика! От вашего честного и кропотливого труда зависит благосостояние страны и каждого ее жителя. Пусть же он приносит вам радость, удовлетворение, щедрое вознаграждение. Желаем вам высоких личностных и карьерных достижений. Не теряйте оптимизма и хорошего настроения, улыбайтесь и радуйтесь новому дню. Будьте счастливы и здоровы.

***

Налоговая инспекция, сегодня ваш праздник! Прочь маски безразличия и серьезности! Наполните бокалы и поздравьте друг друга, а мы поздравим вас! Желаем улыбаться пошире — так налоги сами хлынут к вам рекой, ускользая от неплательщиков. Желаем расслабляться почаще — жизнь будет не так сложна. Пусть не только благодарность станет вознаграждением за ваш труд, но и приятная денежная премия!

Поздравления с Днем налоговой службы: открытки и картинки

Поздравления с Днем налоговой службы: видео