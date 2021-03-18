Правильные поздравления на День налоговика: открытки, приколы и тексты

Поздравления с Днем налоговой службы прикольные и официальные, своими словами в прозе и стихи с Днем налоговой службы – собрал Главред на праздник 18 марта.
Поздравления с Днем налоговой службы прикольные и официальные дарят 18 марта – в праздник День работника налогового и таможенного дела Украины.
Дата праздника неизменна с 2013 года, когда его и отпраздновали впервые. До этого День таможенной службы Украины отмечался 25 июня, а День работника налоговой службы – 2 июля.
Сегодня лучших работников налоговой и таможенной служб премируют наградами и подарками. В их адрес звучат теплые слова, а друзья могут позволить себе и шуточные смешные поздравления с Днем налоговика.
Поздравления с Днем налоговой службы прикольные и официальные, своими словами в прозе и стихи с Днем налоговой службы – собрал Главред на праздник 18 марта.
Поздравления с Днем налоговой службы в прозе, стихи и короткие смс
Поздравляю всех налоговиков Украины. Желаю успешной легкой работы, ответственных и добросовестных налогоплательщиков. Высоких взлетов в карьере и мира в повседневной жизни.
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Налоговая служба,
Прими от нас стихи!
Пусть будут безоружны
Пред вами простаки,
Которые налоги
Не думают платить,
Вы будьте с ними строги!
Желаем не грустить!
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С Днем налоговой службы! Здоровья, удачи, уважения, понимания и радостного настроения. С праздником.
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Работникам налоговой
Желаю всей душой,
Начальника нестрогого
Иметь успех большой!
В любви, карьере, радостно
Пожать свои плоды!
Чтобы жилось вам сладостно,
Чтоб не было беды!
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Поздравляю крупного специалиста с Днем работника налоговых органов! Ты выполняешь важную задачу государства, ты ответственно служишь Украине! Пусть твои наилучшие качества — оперативность, мудрость, проницательность — будут достойно вознаграждены руководством. Желаю движения вверх по карьерной лестнице, здоровья, удачи, крепкого семейного тыла.
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Налоговый работник, ты супер,
Любому асу фору дашь.
Пусть в жизни каждая минута
Подарит счастье и кураж!
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С Днем налоговой службы. Желаю жить просто, удобно, красиво и счастливо, а работать — уверенно, смело, отменно и успешно. Пусть твоя судьба каждый день отчисляет налоги на удачу, радость, вдохновение и уют.
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Тебя поздравляю! В налоговый праздник
Желаю тебе все налоги собрать!
Побольше хороших плательщиков разных,
Ну а нарушителей – вовсе не знать!
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Поздравляем с Днем налоговика! От вашего честного и кропотливого труда зависит благосостояние страны и каждого ее жителя. Пусть же он приносит вам радость, удовлетворение, щедрое вознаграждение. Желаем вам высоких личностных и карьерных достижений. Не теряйте оптимизма и хорошего настроения, улыбайтесь и радуйтесь новому дню. Будьте счастливы и здоровы.
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Налоговая инспекция, сегодня ваш праздник! Прочь маски безразличия и серьезности! Наполните бокалы и поздравьте друг друга, а мы поздравим вас! Желаем улыбаться пошире — так налоги сами хлынут к вам рекой, ускользая от неплательщиков. Желаем расслабляться почаще — жизнь будет не так сложна. Пусть не только благодарность станет вознаграждением за ваш труд, но и приятная денежная премия!