День Святого Патрика: главные традиции праздника и как поздравить

17 марта мир отмечает День святого Патрика 2019. Уже почти традиционно в празднику присоединится и Украина.

Главред тем временем выяснил, почему у Дня святого Патрика зеленый цвет, почему надо пить в этот день и как его отмечать.

День святого Патрика: почему зеленый цвет

Изначально День святого Патрика вызывал иные ассоциации – с синим цветом (и нет, не из-за традиции пить, о ней чуть позже). Просто на самых ранних изображениях святого Патрика рисовали в синих одеждах.

Читайте такжеПисательница сказала, на какие праздники в Украине стоит сделать выходныеЗеленый стал ассоциироваться с Днем святого Патрика только в XVIII веке: ирландские солдаты во время восстания 1798 года были одеты в зеленую униформу. Окончательно зеленый был назначен на должность национального цвета Ирландии (и праздника святого Патрика заодно) с в XIX века. В Чикаго даже реку на праздник окрашивают в зеленый цвет на несколько часов.

День святого Патрика: почему пьют пиво

Праздник не всегда был таким хмельным. До 1970-х годов ирландским пабам даже запрещалось работать 17 марта. Сейчас же все стало намного проще и свободнее.

Читайте такжеСтало известно, как выпитое пиво влияет на сексС пивом тоже не совсем все гладко: изначально в Ирландии была традиции пить виски. Есть даже такая традиция, как "Чарка Патрика" – единица измерения выпиваемого в этот день виски. Но сделать это нужно правильно: в бокал положить лист клевера – и только потом "осушить трилистник", то есть выпить до дна, а трилистник выбросить через левое плечо. Многие считают, что это принесет счастье.

Однако пиво стоит дешевле виски и не так быстро валит с ног, так что многие желающие растянуть удовольствие и сберечь деньги в кошельке выбирают пиво. К слову, на День святого Патрика только Гиннеса в мире выпивается около 13 миллионов пинт.

День святого Патрика: почему клевер

Настоящим символом Ирландии является золотая арфа. Но и клевер (или трилистник) – весьма популярный символ. По легенде, святой Патрик в своих проповедях на примере клевера объяснил местным жителям идею Святой Троицы (Отца, Сына и Святого духа). Достоверных подтверждений этому нет, но легенда красивая.

Еще одной традицией на День святого Патрика, кстати, является поиск четырехлистного листка клевера. Шансы найти таковой в природе среди его трехлистных собратьев равны 1:10 000. Но люди все равно не оставляют попыток, ведь четырехлистный клевер приносит удачу (еще бы – с таким-то соотношением вероятностей), да и вообще считается источником магической силы в этот день.

День святого Патрика: поздравления

3 смс - 169 символов:

С Днем Патрика Святого

Сердечно поздравляю.

В зеленое одеться

Сегодня призываю.

Пусть пиво льется пенное,

И градус повышается,

Проблемы и заботы

Пускай вас не касаются.

***

Святой Патрик нас учил любить,

Верить в чудеса и следовать желаниям.

Так давайте его заповедь хранить,

Следовать за нею по всем странам.

***

2 смс - 74 символа:

С Днем Патрика Святого,

Пусть тебя весна

Оберегает снова

Сегодня и всегда!

***

Святой Патрик доказал людям, что чудеса существуют, если в них действительно верить и ждать их осуществления. Я хочу пожелать вам, мои дорогие друзья, хотя бы на один день забыть все свои хлопоты и прикоснуться к прекрасному. Давайте улыбаться и плясать, ведь мир прекрасен, как прекрасна эта весна.

***

Поздравляю вас с днем Патрика, ребята,

И желаю вам всего хорошего.

Вместе с вами мы были когда-то,

А теперь следы как будто запорошило.

***

2 смс - 94 символа:

Поднимем бокалы пивные

В честь Патрика Святого!

Желаю, друзья дорогие,

Богатства вам золотого!

***

С днем Святого Патрика я хочу сегодня поздравить каждого, кого встречу на своем пути. Пусть этот замечательный праздник помнят все наши последующие поколения. Патрик научил нас верить в чудеса. А лепреконы, согласно легенде, откроют нам свою тайну сокровищ. Так давайте же поверим в это чудо!