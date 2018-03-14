День святого Патрика-2018: традиции и как отмечают

День святого Патрика – небесного покровителя Ирландии – отмечается не только ирландцами. С каждым годом все больше желающих почтить этого святого кружечкой ирландского пива.

Святого Патрика ирландцы чтят за то, что святой принес христианство на языческий остров. Кроме того, по легенде, именно святой Патрик изгнал из Ирландии всех змей.

День святого Патрика-2018: какого числа

День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта. В 2018 году праздник выпадает на субботу.

Читайте также Кейт Миддлтон в День святого Патрика отступила от традиции

Причем чествование святого уже давно вышло за пределы Ирландии, поэтому многие считают его международным.

Как празднуют День святого Патрика

Так как Патрик – человек святой, то и в его чествовании переплелись христианские и языческие традиции. Тут стоит отметить, что в Ирландии День святого Патрика долго считался исключительно религиозным праздником. До 1970-х годов ирландским пабам даже запрещалось работать 17 марта. Сейчас же все стало намного проще и свободнее.

Народные традиции. В День святого Патрика во многих странах устраивают парад с песнями и плясками.

Также это отличный повод выпить ирландского пива. Есть даже такая традиция, как "Чарка Патрика" – единица измерения выпиваемого в этот день виски. Но сделать это нужно правильно: в бокал положить лист клевера – и только потом "осушить трилистник", то есть выпить до дна, а трилистник выбросить через левое плечо. Многие считают, что это принесет счастье.

Читайте также Тюрьма в Ирландии стала лучшей туристической достопримечательностью Европы

Христианские традиции. В первую очередь среди таковых стоит отметить паломничество в Чистилище святого Патрика на острове Стейшн в графстве Донегол. Именно здесь где святому было видение: все, кто пришел сюда в покаянии и вере, получат прощение за свои грехи.

Также к христианским традициям можно отнести восхождение паломников на гору Святого Патрика. По преданию, именно на ней тот и изгнал всех змей.

Листок трилистника, прикрепленный в этот день к одежде, тоже можно отнести к христианским традициям, ведь он символизирует крест.

Святой Патрик: православие

Православная Церковь 17 марта также празднует память святителя Патрикия, просветителя Ирландии († предположительно в 493 году), более известного среди верующих как святой Патрик.

Особенно Церковь чтит этого святого за то, что христианизация Ирландии прошла бескровно. Через своих учителей — святых Иоанна Кассиана и Германа Оксеррского — святой Патрик принес на ирландскую землю духовные традиции. А служение равноапостольного Патрика находит полную аналогию с миссионерством святого апостола Павла: он также был добрым пастырем для своего народа (три постулата его жизни – учительство, священнодействие и церковное управление).

День святого Патрика в Украине и России

В Украине (как и в России) не проводятся парады и не поются церковные гимны в этот день – но отметить по-христиански, почтив память святого благодарственной молитвой, или по-светски (бокальчиком пива) может любой желающий.