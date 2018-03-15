Как празднуют День святого Патрика в Украине

17 марта мир отмечает День святого Патрика-2018. К празднику, пусть и неофициально, присоединится и Украина.

День святого Патрика в Украине

В первую очередь праздничные программы готовят украинские пабы. В конце концов, один из главных ритуалов на Патрика – осушить "Чарку Патрика" на счастье (как это делать правильно, мы писали в нашем материале "День святого Патрика-2018: традиции и как отмечают").

К примеру, в Киеве Паб ProRock собрался подарить в этот день бочку крафтового пива посетителю с лучшим тематическим костюмом (главное условие – одежда должна быть зеленого цвета).

Подарки клиентам в зеленом готовит и Golden Gate Pub. Также тут будет выступать группа Jolly Crunch. А паб начал O'Connor's праздновать День святого Патрика еще 13 февраля: именно с этого дня тут действует скидка на пиво Guinness в 50%. Готовят праздничные программы и другие пабы.

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Кроме того, проводят в Киеве в субботу пройдет парад с волынками, флейтами, барабанами и ирладскими танцами ко Дню святого Патрика. Обычно сбор участников происходит возле памятника Тарасу Шевченко напротив Красного корпуса Киевского университета. Шествие пройдет по маршруту: парк Шевченко – ул. Владимирская – Золотые Ворота – Софийская площадь – Андреевский спуск – Контрактовая площадь. А финишируют участники возле памятника Григорию Сковороде.

В Одессе Парад святого Патрика начнется в 12:00 в Городском саду. Участники пройдут по Дерибасовской под аккомпанемент одесской группы Jolly's (уж эти ребята разбираются в ирландском фолке).

Также в праздничной программе – угощение настоящим ирландским пивом и едой, танцевальный флешмоб от студии ирландского танца Grand Emerald (чтоб растрясти набранные калории), концерт, мастер-классы по ирландским танцам и т.п.

В Мукачево 17 марта помимо парада запланированы ирландские танцы, кельта кузнеца у моста через реку Латорица и ряд других приятных сюрпризов.