С Днем Надежды – поздравления и открытки красивые и живые

Праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии выпал у православных на понедельник: это всегда 30 сентября.

В этот день Надя отмечает свои главные именины по церковному календарю.

Главред уже публиковал поздравления к празднику Веры, Надежды Любовь и Софии 2019 на украинском языке – Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти. А также подобрал прикольные поздравления с днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 на русском.

Мы также собрали именные поздравления Надежде – открытки и картинки с днем ангела Надежды – лично для именинницы Надюши.

День имени Надежда: поздравления в прозе, стихах и смс

Для Надежды поздравления

Мы желаем принести:

Жить легко, без сожаления,

Счастье в жизни обрести.

Пожелаем быть здоровой,

Ярко жить и процветать,

Каждый день снова и снова

Улыбаться и мечтать.

Жить легко, не напрягаться,

В жизнь ворвался чтоб успех,

И ни разу не сдаваться,

Чтобы быть счастливей всех!

***

Надежда, поздравляем с днем твоего ангела. Значение имени гласит, что человек по имени Надежда испытывает много эмоций, немного упрямая, любит музыку и танцы, разные игры. Мы желаем тебе оставаться такой же энергичной и активной. Чтобы только радостные эмоции сопровождали тебя на твоем пути. А верный ангел-хранитель оберегал своим крылышком.

***

С Днем Ангела, Надюша, поздравляем.

Ты — не одна. Незримо охраняет

Тебя Надежда. С ней тебе повсюду

Все удаваться в жизни твоей будет!

А где надежда — там любовь и вера,

Для радости и счастья нет барьера.

***

3 смс - 190 символов:

Есть в тебе особый импульс.

Ты, Надежда, хороша.

И для близких всех открыта

Твоя добрая душа.

Ты умна, красива очень,

Любят все тебя друзья.

Пусть к тебе фортуна будет

Благосклонна и добра.

***

Надежда, с именинами! Пусть тебя окружает только счастье, а невзгоды обходят стороною. Ты прекрасней всех на свете! Твоя подруга.

***

Надежда, с именинами тебя!

Пусть жизнь твоя на счастье не скупится!

Тебе желаю искренне, любя,

Пусть лучшее в судьбе твоей случится!

Пусть будет много маленьких чудес,

И нежности, и ласки, и участия.

И светлой песней до самих небес

Звучит симфония добра и счастья!

***

4 смс - 227 символов:

Над миром ангелом порхаешь,

Своей улыбкой окрыляешь,

Несешь добро ты, Надя, людям.

Пусть твой удел счастливым будет.

Ты поздравленья принимаешь,

От них ты точно не устанешь.

Надежда, будь всегда такой,

Тебя не надо нам другой.