С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления

30 сентября – праздник прелестных обладательниц сразу четырех имен: Веры, Надежды, Любови и Софии.

Поздравления с днем Веры, Надежды, Любви, а также Софии звучат сегодня от их друзей и родственников. А еще веры, что поддерживает и не дает упасть, надежды, что греет сердце в темные времена, и любви, без которой невозможна жизнь – желают друг другу все без исключения православные люди.

С Днем ангела поздравления и с праздником в целом Главред подбирал от всего сердца и со всею любовью к своим читателям.

А поздравления к празднику Веры, Надежды Любовь и Софии 2019 на украинском языке читайте в нашем материале Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти.

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Прикольные поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Вера – чтобы сердце было

Света и добра полно.

Счастье чтоб не проходило,

И во всех делах везло.

А надежда – для успеха,

Чтобы все мечты сбылись,

И в делах не знать помехи –

Чтоб была удачной жизнь!

А любовь душе и телу

Так нужна! Сильней всего!

В этот день желаю смело –

Чтобы лучшее ждало!

***

Сегодня замечательный великий праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии великолепной жизни, изумительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя, и пусть не угасает искренняя любовь.

***

День прекрасный и особый

На листке календаря,

И кружит листок кленовый

В позолоте сентября.

Пусть не будет грусти места,

В счастье пусть проходят дни.

Жить на свете интересно!

Верь, надейся и люби!

Поздравления с днем Надежды

С днем ангела, Наденька! Будь всегда именно той надеждой, которую ищут другие и, главное, сама не теряй ее. Пусть все в твоей жизни складывается хорошо, счастье само идет в руки, а удача крутит хвостом поблизости, чтоб ее всегда было легко поймать. Здоровья тебе и любви.

***

Ты в жизни носишь имя святой девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь

***

Сегодня Надю поздравляю,

Ей в именины я желаю:

Щепотку счастья, горсть любви,

Чтоб все мечты сбылись твои,

Удачи несколько кусочков,

Везенья несколько комочков,

И чтобы не было сомненья,

Заправить это вдохновеньем!

Поздравления с днем Любови

Люба, Любонька, Любовь, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю сиять, как солнышко, быть красивой, как прелестный цветок, быть самой счастливой и желанной. Пусть жизнь твоя будет вкусной и сладкой, как мед, пусть высоки будут твои успехи и достижения. Здоровья и веселого настроения.

***

Сегодня именины у Любови.

Любви дороги все открыты. И тебе.

Желаю счастья, радости, здоровья,

Ну и любовной лирики в судьбе,

Но той, что мукой сердце не терзает,

А что на крыльях поднимает ввысь.

Тебя я, Люба, нынче поздравляю,

Исполнит этот день любой каприз!

***

Люба, Любочка, Любовь –

Ласковое имя!

Как оно волнует кровь –

Не сравнить с другими.

Пусть день ангела тебе

Дарит только счастье,

Море радости в судьбе,

Отведет ненастья!

Поздравления с днем Софии

София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

***

София – мудрость, это каждый знает,

Сегодня твой, София, праздник именин,

И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.

Пусть острый ум тебе всегда поможет,

За доброту тебя Господь пусть наградит,

Пускай кручина и тоска тебя не гложет,

Пусть светлый ангел от несчастий оградит.

***

В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются с праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!