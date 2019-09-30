  1. Главная
  3. Поздравления

С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления

30 сентября 2019, 07:14

Замечательные поздравления к празднику Веры, Надежды Любовь и Софии 2019 подобрал Главред.

  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети
  • Картинки Вера, Надежда, Любовь – открытки Соцсети

30 сентября – праздник прелестных обладательниц сразу четырех имен: Веры, Надежды, Любови и Софии.

Поздравления с днем Веры, Надежды, Любви, а также Софии звучат сегодня от их друзей и родственников. А еще веры, что поддерживает и не дает упасть, надежды, что греет сердце в темные времена, и любви, без которой невозможна жизнь – желают друг другу все без исключения православные люди.

С Днем ангела поздравления и с праздником в целом Главред подбирал от всего сердца и со всею любовью к своим читателям.

А поздравления к празднику Веры, Надежды Любовь и Софии 2019 на украинском языке читайте в нашем материале Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делают

Прикольные поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Вера – чтобы сердце было

Света и добра полно.

Счастье чтоб не проходило,

И во всех делах везло.

А надежда – для успеха,

Чтобы все мечты сбылись,

И в делах не знать помехи –

Чтоб была удачной жизнь!

А любовь душе и телу

Так нужна! Сильней всего!

В этот день желаю смело –

Чтобы лучшее ждало!

***

Сегодня замечательный великий праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии великолепной жизни, изумительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя, и пусть не угасает искренняя любовь.

***

День прекрасный и особый

На листке календаря,

И кружит листок кленовый

В позолоте сентября.

Пусть не будет грусти места,

В счастье пусть проходят дни.

Жить на свете интересно!

Верь, надейся и люби!

Поздравления с днем Надежды

С днем ангела, Наденька! Будь всегда именно той надеждой, которую ищут другие и, главное, сама не теряй ее. Пусть все в твоей жизни складывается хорошо, счастье само идет в руки, а удача крутит хвостом поблизости, чтоб ее всегда было легко поймать. Здоровья тебе и любви.

***

Ты в жизни носишь имя святой девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь

***

Сегодня Надю поздравляю,

Ей в именины я желаю:

Щепотку счастья, горсть любви,

Чтоб все мечты сбылись твои,

Удачи несколько кусочков,

Везенья несколько комочков,

И чтобы не было сомненья,

Заправить это вдохновеньем!

Поздравления с днем Любови

Люба, Любонька, Любовь, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю сиять, как солнышко, быть красивой, как прелестный цветок, быть самой счастливой и желанной. Пусть жизнь твоя будет вкусной и сладкой, как мед, пусть высоки будут твои успехи и достижения. Здоровья и веселого настроения.

***

Сегодня именины у Любови.

Любви дороги все открыты. И тебе.

Желаю счастья, радости, здоровья,

Ну и любовной лирики в судьбе,

Но той, что мукой сердце не терзает,

А что на крыльях поднимает ввысь.

Тебя я, Люба, нынче поздравляю,

Исполнит этот день любой каприз!

***

Люба, Любочка, Любовь –

Ласковое имя!

Как оно волнует кровь –

Не сравнить с другими.

Пусть день ангела тебе

Дарит только счастье,

Море радости в судьбе,

Отведет ненастья!

Поздравления с днем Софии

София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

***

София – мудрость, это каждый знает,

Сегодня твой, София, праздник именин,

И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.

Пусть острый ум тебе всегда поможет,

За доброту тебя Господь пусть наградит,

Пускай кручина и тоска тебя не гложет,

Пусть светлый ангел от несчастий оградит.

***

В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются с праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!

Вера любовь поздравления София именины Надежда открытки Праздник Веры, Надежды, Любви и Софии
Сейчас вы просматриваете новость «С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:32
"Я знаю, как с ними разговаривать": глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией
07:14
С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления Фото
06:54
На Одесчине 12-летний мальчик застрелил друга Видео
06:54
Кремль хочет превратить Донбасс в Преднестровье мнение
06:45
Рош а-Шана 2019 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Фото
06:26
Гороскоп на неделю: астролог дала совет каждому знаку Зодиака
06:04
Доллар попрет вверх: опубликован валютный прогноз до 2022 года Видео
05:40
Канадка – самая популярная мужская стрижка 2019-2020, которая идет всем - 35 фото Фото Видео
05:11
Украину за уши втягивают во внутренние разборки в США – экс-министр Видео
04:44
"Черная дыра" под Москвой напугала россиян. Фото
04:37
С Днем Надежды – поздравления и открытки красивые и живые Фото
04:09
Элитная недвижимость на миллионы долларов: стала известна сумма наследства Заворотнюк Фото Видео
03:28
Международный день переводчика 2019: открытки и поздравления на словах Фото
02:51
Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы
02:05
Ученые выяснили, как восстановить сердце после инфаркта
01:33
В Казахстане смартфон убил 14-летнюю девочку
00:54
Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти Фото
00:20
Балаяж – самое модное окрашивание волос 2019 с эффектом омоложения - фото Фото Видео
29 сентября, воскресенье
23:55
Танці з зірками 2019 кто ушел в 6 выпуске - результаты голосования Видео
23:46
В центре Киеве мужчина грозит прыгнуть с крыши дома: трансляция Видео
23:20
Отставка секретаря СНБО: Зеленский решил судьбу Данилюка – СМИ Видео
22:55
Раввины разошлись во взглядах из-за Зеленского, президент сделал неожиданный шаг Видео
22:35
Как накрутить волосы на носки: легкая завивка на ночь
22:25
"Их кухня": у Зеленского оценили скандал вокруг стенограммы разговора с Трампом Видео
22:03
Пальчевский рассказал правду о своих планах "подвинуть" Кличко Видео
21:35
В США потребовали обнародовать разговоры Трампа с Путиным
21:02
Популярная российская группа "аннексировала" Минск и Харьков Видео
21:00
Танці з зірками 2019: 6 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Фото Видео
20:58
Гороскоп на завтра: кому грозят крах в любви, долговая яма и депрессия
20:35
Видео из больницы Заворотнюк: Андрей Разин отреагировал на слухи
20:23
Названа предварительная причина смерти единственного президента Крыма
20:21
"Врагом стал всем": ультрас Динамо на стадионе поглумились над баннерами NewsOne и 112 Украина Видео
20:05
Не доживет до зимы: Пальчевский предрек крах Зеленского Видео
19:44
Украинский Ван Дамм: Усик вызвал в сети фурор новым фото
19:25
Дожди и до +25 градусов: украинцам пообещали летнее начало недели Видео
19:10
Украина перекроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб Видео
18:51
Опасно: в России запаниковали из-за страха оказаться на месте Украины
18:17
Отменил все планы: в семье Лукашенко произошло большое горе
18:10
"Горжусь Россией": в Крыму торгуют украинскими тетрадями с гербом РФ Фото
17:54
Стало известно, какая судьба уготована украинским вокзалам и портам
17:41
Удар стихии: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
17:20
Всем выйти из тени: Климкин разразился критикой в адрес новой власти
16:55
Лоббист Javelin: СМИ рассказали об особом интересе Волкера к Украине Видео
16:34
Скандал на Полтавщине: медиков обвинили в смерти подростка от перитонита Видео
16:17
А банька будет?: Мендель с теннисной ракеткой разозлила украинцев Видео
16:10
Главаря "ДНР" Пушилина арестовали - СМИ
16:01
Бывший тренер киевского Динамо навострил лыжи в Россию – СМИ Видео
15:48
Не позволим: соратница Порошенко резко высказалась о пассажирских перевозках в Крым
15:39
"Перхоть украинская": в РФ взбунтовались из-за назначения "ублюдка" из "ДНР" мэром Элисты Видео
15:25
Польша ждет от Украины "зеленый свет" на строительство новых кладбищ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять