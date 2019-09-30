С днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравления

Замечательные поздравления к празднику Веры, Надежды Любовь и Софии 2019 подобрал Главред.
30 сентября – праздник прелестных обладательниц сразу четырех имен: Веры, Надежды, Любови и Софии.
Поздравления с днем Веры, Надежды, Любви, а также Софии звучат сегодня от их друзей и родственников. А еще веры, что поддерживает и не дает упасть, надежды, что греет сердце в темные времена, и любви, без которой невозможна жизнь – желают друг другу все без исключения православные люди.
С Днем ангела поздравления и с праздником в целом Главред подбирал от всего сердца и со всею любовью к своим читателям.
А поздравления к празднику Веры, Надежды Любовь и Софии 2019 на украинском языке читайте в нашем материале Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти.
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Прикольные поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь и мать их София
Вера – чтобы сердце было
Света и добра полно.
Счастье чтоб не проходило,
И во всех делах везло.
А надежда – для успеха,
Чтобы все мечты сбылись,
И в делах не знать помехи –
Чтоб была удачной жизнь!
А любовь душе и телу
Так нужна! Сильней всего!
В этот день желаю смело –
Чтобы лучшее ждало!
***
Сегодня замечательный великий праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии великолепной жизни, изумительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя, и пусть не угасает искренняя любовь.
***
День прекрасный и особый
На листке календаря,
И кружит листок кленовый
В позолоте сентября.
Пусть не будет грусти места,
В счастье пусть проходят дни.
Жить на свете интересно!
Верь, надейся и люби!
Поздравления с днем Надежды
С днем ангела, Наденька! Будь всегда именно той надеждой, которую ищут другие и, главное, сама не теряй ее. Пусть все в твоей жизни складывается хорошо, счастье само идет в руки, а удача крутит хвостом поблизости, чтоб ее всегда было легко поймать. Здоровья тебе и любви.
***
Ты в жизни носишь имя святой девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.
Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь
***
Сегодня Надю поздравляю,
Ей в именины я желаю:
Щепотку счастья, горсть любви,
Чтоб все мечты сбылись твои,
Удачи несколько кусочков,
Везенья несколько комочков,
И чтобы не было сомненья,
Заправить это вдохновеньем!
Поздравления с днем Любови
Люба, Любонька, Любовь, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю сиять, как солнышко, быть красивой, как прелестный цветок, быть самой счастливой и желанной. Пусть жизнь твоя будет вкусной и сладкой, как мед, пусть высоки будут твои успехи и достижения. Здоровья и веселого настроения.
***
Сегодня именины у Любови.
Любви дороги все открыты. И тебе.
Желаю счастья, радости, здоровья,
Ну и любовной лирики в судьбе,
Но той, что мукой сердце не терзает,
А что на крыльях поднимает ввысь.
Тебя я, Люба, нынче поздравляю,
Исполнит этот день любой каприз!
***
Люба, Любочка, Любовь –
Ласковое имя!
Как оно волнует кровь –
Не сравнить с другими.
Пусть день ангела тебе
Дарит только счастье,
Море радости в судьбе,
Отведет ненастья!
Поздравления с днем Софии
София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!
***
София – мудрость, это каждый знает,
Сегодня твой, София, праздник именин,
И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,
Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.
Пусть острый ум тебе всегда поможет,
За доброту тебя Господь пусть наградит,
Пускай кручина и тоска тебя не гложет,
Пусть светлый ангел от несчастий оградит.
***
В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются с праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!