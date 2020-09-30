С праздником Вера, Надежда, Любовь и София – картинки, гифки, проза и стихи

Лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды и Любви – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, открытки с днем ангела в материале Главреда.
Поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь и София звучат 30 сентября – в праздник памяти четырех христианских великомучениц.
В этот день неземной любви, крепкой веры, неугасаемой надежды и доброй мудрости принято желать всем без исключения женщинам, ведь праздник в народе недаром прозвали вселенскими бабьими именинами. Поэтому соцсети заполоняют открытки Вера, Надежда, Любовь и София, по мессенджерам рассылаются короткие и прикольные поздравления с Верой, Надеждой, Любовью и Софией, а самым близким людям дарятся поздравления с праздником Веры, Надежды, Любови и Софии своими словами.
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На этот раз Главред подобрал лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды и Любви – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, открытки с Днем ангела Веры, Надежды, Любови и Софии.
З днем ангела Віри, Надії, Любові – картинки й вітання на свято українською мовою
Прикольные поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь в прозе, стихи и смс
Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
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Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
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От всей души поздравляю с прекрасным, светлым праздником – с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю встречать каждый новый день с радостью и душевным светом, всегда стремиться к благим целям и достигать их, испытать в жизни искреннее счастье и насладиться успехом!
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B день Веры, Надежды, Любви поздравляю,
И в жизни хорошего только желаю.
Вы верьте в добро и творите его,
Чтоб вам обязательно в жизни везло!
***
С праздником Вера, Надежда, Любовь и София! В этот светлый день желаем Вам силы всех главных христианских добродетелей: пусть сила Вашей веры укрепляется с каждым днем, сила надежды никогда не ослабевает, а сила любви поможет преодолеть все препятствия!
***
Любовь ведет сквозь дебри жизни,
Ты только Веру не теряй,
В мечтах о будущем не кисни,
Жива Надежда, так и знай.
Пусть Мудрость, Вера и Надежда
Спасут тебя, спасут Любовь,
Шагай по жизни, как и прежде,
Люби, надейся, веруй вновь!
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От чистого сердца хочу тебя поздравить тебя с таким душевным и светлым праздником – с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю тебе в любой ситуации сохранять надежду, никогда не терять веру и обрести настоящую любовь!
***
Вера, Надежда, Любовь и София -
Праздник Святых, что нас защитят!
Дарят уверенность, радости жизни!
И на смирение благословят!
Поздравление с Днем Веры
Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, великолепных идей, ошеломительного успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоём настоящем.
Поздравление с Днем Надежды
Именины у Надежды —
Это праздник для души!
Дней желаем безмятежных,
Что как сказка хороши!
А еще мы Вам желаем
Непременно долгих лет,
Счастья и любви без края,
Новых жизненных побед!
Поздравление с Днем Любови
Именины Любови —
Это праздник большой.
Мы тепло поздравляем Вас
С дорогою душой.
Пусть печаль позабудется,
И тревог вам не знать.
Пусть хорошее сбудется,
Снизойдет благодать!
Поздравление с Днем Софии
Леди с тонкою натурой,
Замечательной фигурой,
Наша Соня, это ты!
Пусть сбываются мечты
У тебя по жизни этой!
Будешь ты всегда согретой
И вниманием друзей,
И успехом светлых дней!