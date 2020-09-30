С праздником Вера, Надежда, Любовь и София – картинки, гифки, проза и стихи

Открытки Вера, Надежда, Любовь и поздравления с праздником Веры, Надежды и Любви

Поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь и София звучат 30 сентября – в праздник памяти четырех христианских великомучениц.

В этот день неземной любви, крепкой веры, неугасаемой надежды и доброй мудрости принято желать всем без исключения женщинам, ведь праздник в народе недаром прозвали вселенскими бабьими именинами. Поэтому соцсети заполоняют открытки Вера, Надежда, Любовь и София, по мессенджерам рассылаются короткие и прикольные поздравления с Верой, Надеждой, Любовью и Софией, а самым близким людям дарятся поздравления с праздником Веры, Надежды, Любови и Софии своими словами.

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На этот раз Главред подобрал лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды и Любви – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, открытки с Днем ангела Веры, Надежды, Любови и Софии.

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Прикольные поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь в прозе, стихи и смс

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

***

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

***

От всей души поздравляю с прекрасным, светлым праздником – с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю встречать каждый новый день с радостью и душевным светом, всегда стремиться к благим целям и достигать их, испытать в жизни искреннее счастье и насладиться успехом!

***

B день Веры, Надежды, Любви поздравляю,

И в жизни хорошего только желаю.

Вы верьте в добро и творите его,

Чтоб вам обязательно в жизни везло!

***

С праздником Вера, Надежда, Любовь и София! В этот светлый день желаем Вам силы всех главных христианских добродетелей: пусть сила Вашей веры укрепляется с каждым днем, сила надежды никогда не ослабевает, а сила любви поможет преодолеть все препятствия!

***

Любовь ведет сквозь дебри жизни,

Ты только Веру не теряй,

В мечтах о будущем не кисни,

Жива Надежда, так и знай.

Пусть Мудрость, Вера и Надежда

Спасут тебя, спасут Любовь,

Шагай по жизни, как и прежде,

Люби, надейся, веруй вновь!

***

От чистого сердца хочу тебя поздравить тебя с таким душевным и светлым праздником – с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю тебе в любой ситуации сохранять надежду, никогда не терять веру и обрести настоящую любовь!

***

Вера, Надежда, Любовь и София -

Праздник Святых, что нас защитят!

Дарят уверенность, радости жизни!

И на смирение благословят!

Поздравление с Днем Веры

Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, великолепных идей, ошеломительного успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоём настоящем.

Поздравление с Днем Надежды

Именины у Надежды —

Это праздник для души!

Дней желаем безмятежных,

Что как сказка хороши!

А еще мы Вам желаем

Непременно долгих лет,

Счастья и любви без края,

Новых жизненных побед!

Поздравление с Днем Любови

Именины Любови —

Это праздник большой.

Мы тепло поздравляем Вас

С дорогою душой.

Пусть печаль позабудется,

И тревог вам не знать.

Пусть хорошее сбудется,

Снизойдет благодать!

Поздравление с Днем Софии

Леди с тонкою натурой,

Замечательной фигурой,

Наша Соня, это ты!

Пусть сбываются мечты

У тебя по жизни этой!

Будешь ты всегда согретой

И вниманием друзей,

И успехом светлых дней!

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