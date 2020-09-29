Праздник Вера, Надежда, Любовь – когда и как отмечать вселенские бабьи именины

Вера, Надежда, Любовь и мать их София 2020 - какого числа, что нельзя делать / 1zoom.ru

30 сентября – праздник вселенских бабьих именин: на этот день приходится день ангела сразу четырех христианских святых, чьи имена очень популярны в православии (отсюда и звание вселенских). Это праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020.

В этом году поздравления с праздником Вера, Надежда, Любовь и мать их София дарят в среду.

Все четыре святые почитаются как мученицы: Вера, Надежда, Любовь – маленькие христианки (самой младшей было девять лет от роду, а старшей – двенадцать), а София – их мать, которая вынуждена была смотреть, как за веру истязают ее деток. Но ни одна из них не отступила. Даже мать не просила дочерей отречься от веры ради спасения земной жизни. В результате девочек запытали на смерть, а мать умерла от горя.

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Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – традиции

Вселенскими именинами день прозвали не зря: с днем ангела поздравления 30 сентября принято дарить не только обладательницам имен Вера, Надежда, Любовь и София – но и всем женщинам-христианкам, ведь каждая из них кому-то приходится дочерью, а кто-то – уже и матерью.

Поэтому в этот день каждой девушке желают любви (в первую очередь любви Божьей), крепкой веры и надежды в лучшее. А еще – мудрости, ведь имя София означает мудрость.

И, конечно же, сами Веры, Надежды, Любови и Софии – главные именинницы. Поздравлять их можно в течение трех дней.

Именно три дня в старину принято было гулять в честь праздника Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Первый день гуляний – 30 сентября – женщинам принято начинать с плача – чтоб больше уже целый год не было повода для серьезных огорчений.

Поста в этот день нет. Но перед застольем желательно сходить сначала в церковь, послушать тропарь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, прочесть молитву и акафист святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии, просто попросить их заступничества своими словами. Чаще всего им молятся о семейном счастье и избавлении от бесплодия.

К слову, считается, что главным блюдом на праздничном столе должен быть пирог, что испекла хозяйка дома. Украшают пирог церковной свечой – и каждому домочадцу раздают по кусочку. Съесть его нужно, не уронив ни крошки – тогда будут деньги в доме водиться, а ссоры и беды из семьи уйдут.

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Вера, Надежда, Любовь – что нельзя делать 30 сентября

♦ В праздник Вера, Надежда, Любовь нельзя ссориться и скандалить: любой негатив под запретом.

♦ Женщинам не рекомендуется заниматься домашними делами – полагается отдыхать.

♦ Шумно веселиться – тоже нельзя: у праздника трагическая история, к которой стоит проявить уважение.

♦ Плохой приметой считается устраивать венчание, играть свадьбу 30 сентября – зато, по поверью, удачно свататься: "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покров день свадьбу играют".