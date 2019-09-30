Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти

30 вересня – свято чарівних володарок відразу чотирьох імен: Віри, Надії, Любові та Софії.

Привітання Віри, Надії, Любові, а також Софії звучать сьогодні від їхніх друзів та родичів. І так само віри, що підтримує та не дає впасти, надії, що гріє серце у найтемніші часи, та любові, без якої неможливе життя – зичать один одному всі православні люди.

З Днем ангела привітання та зі святом загалом Главред обирав від щирого серця та з усію любов’ю до своїх читачів.

Ми також зібрали прикольные поздравления с днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 російською мовою.

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Привітання Віри, Надії, Любові та Софії

Нехай життя тече рікою,

Серед полів, серед дібров,

Хай поруч йти з Тобою будуть

Надія, Віра та Любов!

***

Усіх прекрасних жінок на ім’я Віра, Надія, Любов та Софія, вітаємо з їхнім Днем ангела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І всього вам найсвітлішого, доброго і чистого!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті щодня тобі дарує.

***

З надією набагато легше жити. Добре, якщо в серці є любов, а дорога життя дарує знову і знову віру в мрію. На свято Віри, Надії з Любов'ю я бажаю тобі добра і чудес, щоб удосталь було радісних днів, а турботи змило осіннім дощем!

Привітання Надії з Днем ангела

В День Ангела Надії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Свят у світі є багато.

Лиш в Надії нині свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання Любові з Днем ангела

З Днем Ангела Любу я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

З Днем Ангела Люба мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Привітання Софії з Днем ангела

Твоє ім’я Софія - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!