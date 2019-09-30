Найчудовіші привітання з Віри, Надії, Любові, Софії 2019: картинки та тексти

Прикольні вітання з Днем ангела прозою та у віршах на День Віри, Надії, Любові, Софії 2019 підібрав Главред.
30 вересня – свято чарівних володарок відразу чотирьох імен: Віри, Надії, Любові та Софії.
Привітання Віри, Надії, Любові, а також Софії звучать сьогодні від їхніх друзів та родичів. І так само віри, що підтримує та не дає впасти, надії, що гріє серце у найтемніші часи, та любові, без якої неможливе життя – зичать один одному всі православні люди.
З Днем ангела привітання та зі святом загалом Главред обирав від щирого серця та з усію любов’ю до своїх читачів.
Ми також зібрали прикольные поздравления с днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 російською мовою.
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Привітання Віри, Надії, Любові та Софії
Нехай життя тече рікою,
Серед полів, серед дібров,
Хай поруч йти з Тобою будуть
Надія, Віра та Любов!
***
Усіх прекрасних жінок на ім’я Віра, Надія, Любов та Софія, вітаємо з їхнім Днем ангела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І всього вам найсвітлішого, доброго і чистого!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті щодня тобі дарує.
***
З надією набагато легше жити. Добре, якщо в серці є любов, а дорога життя дарує знову і знову віру в мрію. На свято Віри, Надії з Любов'ю я бажаю тобі добра і чудес, щоб удосталь було радісних днів, а турботи змило осіннім дощем!
Привітання Надії з Днем ангела
В День Ангела Надії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Свят у світі є багато.
Лиш в Надії нині свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
Привітання Любові з Днем ангела
З Днем Ангела Любу я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
З Днем Ангела Люба мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Привітання Софії з Днем ангела
Твоє ім’я Софія - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Нехай Вас Бог благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині;
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!