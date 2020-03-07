Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові

З Днем землевпорядника вітання – у віршах, у прозі, картинки прикольні та красиві – підібрав Главред на професійне свято 7 березня.
З Днем землевпорядника в Україні вітають кожної другої суботи у березні. Це започаткувалося ще у 1999 році. Відтак День землевпорядника 2020 випав на 7 березня.
Вже завтра ми будемо вітати наших чудових жінок з 8 Березня – а сьогодні вітаємо землевпорядників, справжніх фахівців. Саме вони стежать, щоб земля використовувалася ефективно та раціонально, від їхнього професіоналізму залежить, у якому стані ми передамо свою землю нащадкам. Саме вони об’єднують людей, горизонти і землю.
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- Привітання з Днем землевпорядника у віршах
- З Днем землевпорядника – смс
- Привітання з Днем землевпорядника в прозі своїми словами
- Листівки з Днем землевпорядника
Привітання з Днем землевпорядника у віршах
Зараз щиро привітаю
Вас я з днем землевлаштівника!
Радості вам побажаю!
Доля буде хай така:
Світла, гарна та яскрава,
Красива та файна!
Хай усі ваші бажання
Позбуваються негайно!
Щоб трудитись на землі
Без нудьги й печалі!
А всі негаразди й біль
Послати подалі!
***
Землевпорядник стежить чітко,
Використовував щоб кожен ,
Раціонально й ефективно,
Головний держаний скарб.
Тож бажаємо Вам щастя,
І земне багатство Вам.
А земля що під ногами,
Міцне здоров’я слава Вам.
***
З днем землевпорядника
Я привітаю вас,
І побажаю щастя вам,
У цей святковий час!
Нехай країна з гордістю
Запам'ятає вас на віки!
Бажаю вам бадьорості,
На всі ваші роки!
***
Всім, хто землю облаштовує,
Мої побажання щирі!
Щоб завжди ви посміхались,
Щоб трудитись вам у мирі!
Щоб у вас було в родині
Святково та чисто,
Щоб вас сонце зігрівало
Сяйвом променистим!
Щоб завжди були в пошані
У свого народу,
Днів ясних я вам бажаю,
Й доброї погоди!
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З Днем землевпорядника – смс
У День землевпорядника хочемо побажати вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, миру та нових трудових звершень.
***
Землевпорядник, сьогодні ти святкуєш!
Професія твоя землі порядкує.
Надії, щастя, і тепла.
Хай сипле земленька свята!
***
З Днем землевпорядника! Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.
***
Працівникам землі мої
Найкращі побажання!
У день святковий ви прийміть
Оці мої вітання!
Бажаю щастя та добра,
Та хліба свіжого завжди,
Нехай не буде у житті
Ніякої біди!
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Дорогі наші охоронці української землі! Доброго здоров'я вам і вашим родинам, невичерпної енергії, наснаги, нових здобутків в ім'я Української Держави.
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Усього доброго й земного
І на роботі, і у дома.
Хай земля тобою добре крається –
І щастя тобі усміхається
Привітання з Днем землевпорядника в прозі своїми словами
Щиро вітаємо вас з Днем землевпорядника – вашим професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра, сили для досягнення поставлених цілей на благо України!
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Дорогі землевпорядники! Прийміть найщиріші вітання та побажання міцного здоров’я, добробуту, щастя, злагоди в родинах, плідної праці, впевненості у завтрашньому дні! Хай професійні досягнення активно служать збереженню землі як безцінного дару природи, примноженого працею людини.
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Привітання з Днем землевпорядника офіційне:
Шановні землевпорядники! Щиро вітаю всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом! Переконаний, що ваш високий професіоналізм та наполеглива щоденна праця й надалі сприятиме зміцненню землевпорядної служби та буде запорукою її успішного розвитку. Щастя, благополуччя, миру, злагоди і добробуту!