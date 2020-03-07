Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові

З Днем землевпорядника привітання прикольні в прозі й у віршах, картинки / Соцмережі

З Днем землевпорядника в Україні вітають кожної другої суботи у березні. Це започаткувалося ще у 1999 році. Відтак День землевпорядника 2020 випав на 7 березня.

Вже завтра ми будемо вітати наших чудових жінок з 8 Березня – а сьогодні вітаємо землевпорядників, справжніх фахівців. Саме вони стежать, щоб земля використовувалася ефективно та раціонально, від їхнього професіоналізму залежить, у якому стані ми передамо свою землю нащадкам. Саме вони об’єднують людей, горизонти і землю.

Читайте такжеОпитування показало, як українці ставляться до референдуму щодо продажу земліІ зараз, коли питання відкриття ринку землі в Україні стає дедалі актуальнішим – їхня професія набуває особливої значущості.

Зараз щиро привітаю

Вас я з днем землевлаштівника!

Радості вам побажаю!

Доля буде хай така:

Світла, гарна та яскрава,

Красива та файна!

Хай усі ваші бажання

Позбуваються негайно!

Щоб трудитись на землі

Без нудьги й печалі!

А всі негаразди й біль

Послати подалі!

***

Землевпорядник стежить чітко,

Використовував щоб кожен ,

Раціонально й ефективно,

Головний держаний скарб.

Тож бажаємо Вам щастя,

І земне багатство Вам.

А земля що під ногами,

Міцне здоров’я слава Вам.

***

З днем землевпорядника

Я привітаю вас,

І побажаю щастя вам,

У цей святковий час!

Нехай країна з гордістю

Запам'ятає вас на віки!

Бажаю вам бадьорості,

На всі ваші роки!

***

Всім, хто землю облаштовує,

Мої побажання щирі!

Щоб завжди ви посміхались,

Щоб трудитись вам у мирі!

Щоб у вас було в родині

Святково та чисто,

Щоб вас сонце зігрівало

Сяйвом променистим!

Щоб завжди були в пошані

У свого народу,

Днів ясних я вам бажаю,

Й доброї погоди!

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У День землевпорядника хочемо побажати вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, миру та нових трудових звершень.

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Землевпорядник, сьогодні ти святкуєш!

Професія твоя землі порядкує.

Надії, щастя, і тепла.

Хай сипле земленька свята!

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З Днем землевпорядника! Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.

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Працівникам землі мої

Найкращі побажання!

У день святковий ви прийміть

Оці мої вітання!

Бажаю щастя та добра,

Та хліба свіжого завжди,

Нехай не буде у житті

Ніякої біди!

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Дорогі наші охоронці української землі! Доброго здоров'я вам і вашим родинам, невичерпної енергії, наснаги, нових здобутків в ім'я Української Держави.

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Усього доброго й земного

І на роботі, і у дома.

Хай земля тобою добре крається –

І щастя тобі усміхається

Щиро вітаємо вас з Днем землевпорядника – вашим професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра, сили для досягнення поставлених цілей на благо України!

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Дорогі землевпорядники! Прийміть найщиріші вітання та побажання міцного здоров’я, добробуту, щастя, злагоди в родинах, плідної праці, впевненості у завтрашньому дні! Хай професійні досягнення активно служать збереженню землі як безцінного дару природи, примноженого працею людини.

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Привітання з Днем землевпорядника офіційне:

Шановні землевпорядники! Щиро вітаю всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом! Переконаний, що ваш високий професіоналізм та наполеглива щоденна праця й надалі сприятиме зміцненню землевпорядної служби та буде запорукою її успішного розвитку. Щастя, благополуччя, миру, злагоди і добробуту!