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Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові

7 марта 2020, 07:00

З Днем землевпорядника вітання – у віршах, у прозі, картинки прикольні та красиві – підібрав Главред на професійне свято 7 березня.

З Днем землевпорядника привітання прикольні в прозі й у віршах, картинки
З Днем землевпорядника привітання прикольні в прозі й у віршах, картинки / Соцмережі

З Днем землевпорядника в Україні вітають кожної другої суботи у березні. Це започаткувалося ще у 1999 році. Відтак День землевпорядника 2020 випав на 7 березня.

Вже завтра ми будемо вітати наших чудових жінок з 8 Березня – а сьогодні вітаємо землевпорядників, справжніх фахівців. Саме вони стежать, щоб земля використовувалася ефективно та раціонально, від їхнього професіоналізму залежить, у якому стані ми передамо свою землю нащадкам. Саме вони об’єднують людей, горизонти і землю.

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Привітання з Днем землевпорядника у віршах

Зараз щиро привітаю

Вас я з днем землевлаштівника!

Радості вам побажаю!

Доля буде хай така:

Світла, гарна та яскрава,

Красива та файна!

Хай усі ваші бажання

Позбуваються негайно!

Щоб трудитись на землі

Без нудьги й печалі!

А всі негаразди й біль

Послати подалі!

***

Землевпорядник стежить чітко,

Використовував щоб кожен ,

Раціонально й ефективно,

Головний держаний скарб.

Тож бажаємо Вам щастя,

І земне багатство Вам.

А земля що під ногами,

Міцне здоров’я слава Вам.

***

З днем землевпорядника

Я привітаю вас,

І побажаю щастя вам,

У цей святковий час!

Нехай країна з гордістю

Запам'ятає вас на віки!

Бажаю вам бадьорості,

На всі ваші роки!

***

Всім, хто землю облаштовує,

Мої побажання щирі!

Щоб завжди ви посміхались,

Щоб трудитись вам у мирі!

Щоб у вас було в родині

Святково та чисто,

Щоб вас сонце зігрівало

Сяйвом променистим!

Щоб завжди були в пошані

У свого народу,

Днів ясних я вам бажаю,

Й доброї погоди!

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З Днем землевпорядника – смс

У День землевпорядника хочемо побажати вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, миру та нових трудових звершень.

***

Землевпорядник, сьогодні ти святкуєш!

Професія твоя землі порядкує.

Надії, щастя, і тепла.

Хай сипле земленька свята!

***

З Днем землевпорядника! Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.

***

Працівникам землі мої

Найкращі побажання!

У день святковий ви прийміть

Оці мої вітання!

Бажаю щастя та добра,

Та хліба свіжого завжди,

Нехай не буде у житті

Ніякої біди!

***

Дорогі наші охоронці української землі! Доброго здоров'я вам і вашим родинам, невичерпної енергії, наснаги, нових здобутків в ім'я Української Держави.

***

Усього доброго й земного

І на роботі, і у дома.

Хай земля тобою добре крається –

І щастя тобі усміхається

Привітання з Днем землевпорядника в прозі своїми словами

Щиро вітаємо вас з Днем землевпорядника – вашим професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра, сили для досягнення поставлених цілей на благо України!

***

Дорогі землевпорядники! Прийміть найщиріші вітання та побажання міцного здоров’я, добробуту, щастя, злагоди в родинах, плідної праці, впевненості у завтрашньому дні! Хай професійні досягнення активно служать збереженню землі як безцінного дару природи, примноженого працею людини.

***

Привітання з Днем землевпорядника офіційне:

Шановні землевпорядники! Щиро вітаю всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом! Переконаний, що ваш високий професіоналізм та наполеглива щоденна праця й надалі сприятиме зміцненню землевпорядної служби та буде запорукою її успішного розвитку. Щастя, благополуччя, миру, злагоди і добробуту!

Листівки з Днем землевпорядника

  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі
  • З Днем землевпорядника – картинки Соцмережі

День землеустроителя праздник поздравления открытки
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