29 марта – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день 2020

Традиции и приметы 29 марта подскажут, как избежать нищеты и тяжелой жизни – способы это простые и легкие. А мы подскажем, сколько сейчас времени в Украине.
29 марта 2020 – сегодня праздник справедливый.
У Мадагаскара День памяти героев – в честь тех, кто выступил против французских колонизаторов в 1947 году. Россия отмечает День специалиста юридической службыв Вооруженных Силах.
По народному календарю, 29 марта – Саввин день, Тележный день.
29 марта – праздник церковный
29 марта православные чтят мученика Савина Ермопольского.
Детальнее читайте в нашем материале Саввин день 2020 – что за праздник и что категорически нельзя делать.
Идет Великий пост 2020.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
Саввин день – богослужение
29 марта – приметы
Есть такие приметы 29 марта на погоду:
- ручьи быстро бегут – тепло установилось надолго;
- в открытых водоемах вода медленно течет – к тяжелому году;
- на Саввин день тепло – вся весна теплой будет;
- солнечные лучи сквозь облака пробиваются – к дождливой погоде в ближайшие дни;
- воробьи громко чирикают и в лужах купаются – к потеплению.
29 марта – что нельзя делать, а что нужно
Прежде всего стоит проверить точное время в Киеве – чтобы убедиться, что накануне перевели часы правильно:
|Точное время Киев
Наши предки в этот день занимались своими телегами – отсюда и второе название праздника. В современных условиях владельцам автомобилей стоит посвятить этот день уходу за своим железным другом.
Также в этот день старались сделать всё, чтобы будущий урожай выдался богатым: на поля и в огороды возили навоз, читали молитвы, а кто-то и заговоры.
Кроме того, считаются удачными покупки, что сделаны сегодня.
По народным поверьям, 29 марта нельзя:
- давать взаймы или брать в долг – к нищете;
- хлеб есть после захода солнца – тоже к бедности;
- разжигать огонь в доме – к неприятностям;
- носить тяжести (особенно женщинам) – к тяжелой жизни;
- ссориться, скандалить и ругаться.
29 марта – именины
День ангела справляют Александр, Денис, Емельян и Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.
Ранее мы подобрали поздравления с Днем ангела Александра – в прозе, стихи, картинки и гифки – в нашем материале День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф.
29 марта – кто родился
29 марта родились такие знаменитости:
- 1728 — украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский.
- 1841 — украинская поэтесса, писательница, общественно-культурная деятельница Мария Вольвач.
- 1861 — украинский ученый, технолог, общественный и хозяйственный деятель, первый председатель Украинской технического общества Роман Залозецкий.
- 1891 — украинская поэтесса Маша Пидгирянка.
- 1918 — украинский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования Александр Довженко.
- 1943 — греческий композитор и музикант Вангелис.
- 1957 — французский киноактер Кристофер Ламберт (Горец, Арлетт, Смертельная битва и др.).