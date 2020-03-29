29 марта – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день 2020

29 марта – праздник Саввин день 2020 – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

29 марта 2020 – сегодня праздник справедливый.

У Мадагаскара День памяти героев – в честь тех, кто выступил против французских колонизаторов в 1947 году. Россия отмечает День специалиста юридической службыв Вооруженных Силах.

По народному календарю, 29 марта – Саввин день, Тележный день.

29 марта – праздник церковный

29 марта православные чтят мученика Савина Ермопольского.

Детальнее читайте в нашем материале Саввин день 2020 – что за праздник и что категорически нельзя делать.

Идет Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

Саввин день – богослужение

29 марта – приметы

Есть такие приметы 29 марта на погоду:

ручьи быстро бегут – тепло установилось надолго;

в открытых водоемах вода медленно течет – к тяжелому году;

на Саввин день тепло – вся весна теплой будет;

солнечные лучи сквозь облака пробиваются – к дождливой погоде в ближайшие дни;

воробьи громко чирикают и в лужах купаются – к потеплению.

29 марта – что нельзя делать, а что нужно

Прежде всего стоит проверить точное время в Киеве – чтобы убедиться, что накануне перевели часы правильно:

Наши предки в этот день занимались своими телегами – отсюда и второе название праздника. В современных условиях владельцам автомобилей стоит посвятить этот день уходу за своим железным другом.

Также в этот день старались сделать всё, чтобы будущий урожай выдался богатым: на поля и в огороды возили навоз, читали молитвы, а кто-то и заговоры.

Кроме того, считаются удачными покупки, что сделаны сегодня.

По народным поверьям, 29 марта нельзя:

давать взаймы или брать в долг – к нищете;

хлеб есть после захода солнца – тоже к бедности;

разжигать огонь в доме – к неприятностям;

носить тяжести (особенно женщинам) – к тяжелой жизни;

ссориться, скандалить и ругаться.

29 марта – именины

День ангела справляют Александр, Денис, Емельян и Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.

Ранее мы подобрали поздравления с Днем ангела Александра – в прозе, стихи, картинки и гифки – в нашем материале День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф.

29 марта – кто родился

29 марта родились такие знаменитости: