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30 марта – какой сегодня праздник: приметы на Теплого Алексея 2020

30 марта 2020, 00:19

Праздник Теплого Алексея отмечается 30 марта – можно ли работать на Теплого Алексея, можно ли шить, стирать и т.д, выяснил Главред.

30 марта – праздник Теплый Алексей 2020 – что нельзя делать, приметы
30 марта – праздник Теплый Алексей 2020 – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 марта 2020 – сегодня праздник теплый.

Пока в США проходит национальный День доктора – православные отмечают праздник Теплого Алексея 2020.

По народному календарю, 30 марта – Алексей Теплый.

30 марта – праздник церковный

30 марта у православных почитается святой Алексий, человек Божий. Он прославился своим подвигом подвижничества.

Идет Великий пост 2020.

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30 марта – приметы на Теплого Алексея

Есть такие приметы 30 марта на погоду:

  • каков Алексей – такова и Пасха;
  • широкие ручьи бегут – к половодью и богатому урожаю сена;
  • теплая пригожая погода – к урожайному году;
  • воробьи попрятались – к дождю.

30 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеЧем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 годуВ этот день принято собирать и пить первый березовый сок. На основе березового сока делали узвары, настои и даже протирали им лицо (чтоб кожа здоровой была).

Можно ли работать на Теплого Алексея? Даже нужно. Причем все дела непременно надо переделать до захода солнца.

В некоторых регионах на Алексея устраивали гусиные бои. Гусь и березовый сок – еще и главные блюда на праздничном столе.

Праздник Теплый Алексей – это время, когда принято чинить огородный и садовый инвентарь. Из погреба достают картофель, что выбрали на посадку, для закаливания. А на юге уже начинали сеять ячмень и овес, доставали улья. Как пройдет Алексей Теплый – приступали к посадке мака и редиски.

Рыбалка и охота на Алексея считаются очень удачными.

Незамужние девушки ко Дню Алексея Теплого вышивали рубашку, которую в праздник нужно было подарить нищему – тогда, по поверью, непременно быть свадьбе в этом году.

Чтобы лицо и волосы были красивыми и здоровыми – их стоит вымыть сегодня талой водой.

Заодно девицы высматривали аистов: если увидела, то быстренько падала или приседала – это к скорой встрече с суженым.

По народным поверьям, 30 марта нельзя:

  • кататься на санях – а то ни одно загаданное в этом году желание не исполнится;
  • шить, стирать и вязать – это запреты народные, церковь всё это разрешает – если делается это после похода в храм, а не вместо оного;
  • ничего одалживать, если в доме есть маленький ребенок – иначе судьба у малыша несчастливой будет;
  • поминать усопших алкоголем;
  • ругаться и ссориться.

Детальнее читайте в нашем материале Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня.

30 марта – именины

День ангела справляют Александр и Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей, Феофан.

30 марта – кто родился

30 марта родились такие знаменитости:

  • 1746 — испанский живописец, гравер и рисовальщик Франсиско Хосе де Гойя.
  • 1853 — голландский живописец Винсент Ван Гог.
  • 1892 — польский и украинский математик, профессор Стефан Банах.
  • 1894 — украинский астроном Николай Барабашев.
  • 1962 — американский рэп-исполнитель, проповедник, телеведущий MC Hammer (наст. имя Стэнли Кирк Баррелл).
  • 1968 — канадская певица Селин Дион.
  • 1979 — украинский футболист, полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук.

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