Теплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня

Приметы на Теплого Алексея 2020 – можно ли работать и что делать / 1zoom.ru

Теплый Алексей – любимый праздник многих наших бабушек и дедушек. Многие из них до сих пор ждут, когда Теплый Алексей 2020 подскажет им, какой будет погода на Пасху в 2020 году. Ведь, по примете, какова погода на Теплого Алексея – такой и на будет на Воскресение Господне.

Но помимо погодных есть еще приметы на Теплого Алексея для девушек, для рыбаков, охотников и молодых родителей.

Главред разобрался, что за праздник Теплый Алексей – что нельзя делать в этот день, а что необходимо и кому.

Алексий, человек Божий – о чем молятся ему? В первую очередь об укреплении смирения и веры, об исцелении (особенно при болезнях глаз, алкоголизме и наркомании, при любых психических расстройствах).

Можно. В старину на Теплого Алексея работали даже больше обычного: готовили огородный и садовый инвентарь, доставали из погребов картошку для посадки (чтоб закалилась), плели рыболовные сети (считалось, что такая сеть выйдет особо крепкой и удачливой).

Мужчины ходили на рыбалку и охоту – по поверью, в этот день нельзя вернуться с промысла без добычи.

Единственное условие – закончить все дела нужно непременно до захода солнца.

После заката всей семьей провожали зиму – за сытным столом и под веселую беседу.

Раз день святого Алексея в 2020 году выпал на понедельник, то нельзя отправляться в дальнюю дорогу: путешествие будет неудачным.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеПродолжается Великий пост 2020. Поэтому на Теплого Алексея 2020 можно есть термически необработанную пищу без растительного масла: овощи сырые и соленые, хлеб, зелень, сухофрукты и фрукты свежие и моченные, холодные отвары, квас и т.д.

Церковь говорит, что да – после молитвы и при соблюдении поста любой богоугодный труд приветствуется.

А вот народные приметы не велят встречать праздник Теплого Алексея в грязном доме. То есть уборку надо сделать накануне. А раз всё чисто – то зачем же убирать в сам праздник?

Здесь как и с предыдущим запретом. Церковь разрешает: если делать это не вместо похода в храм или – из-за карантина – хотя бы молитвы дома, а уже после того, как человек позаботился о своей душе.

А вот народные приметы настаивают, что вся домашняя работа под запретом. Поэтому суеверным людям от рукоделия и штопки стоит всё же воздержаться.

Можно и нужно. Правда, по канону сделать это вряд ли получится.

Дело в том, что стирать на Теплого Алексея принято в талой воде: тогда, мол, вещи станут крепкими, сносу им не будет.

С водой на Теплого Алексея связана и другая особая примета для женщин.

Талой водой в этот день еще умываются и голову моют – чтобы кожа и волосы красивыми и здоровыми были.

К слову, на Алексея Теплого начинают собирать березовый сок. А протирание лица березовым льдом помогает избавиться от покраснений, шелушений, пигментных пятен и раздражений. Так что можно заменить талую воду березовым соком. Подробнее про пользу и вред березового сока – читайте в нашем материале Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году.

Ответ такой, как и для рукоделия: после молитвы и при соблюдении поста – вяжите. Верите в приметы – отложите вязание на день (чтоб свою судьбу не запутать, говорят в народе).

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Чтобы удачно выйти замуж – в старину до Дня Алексея вышивали рубашку. А в сам праздник дарили ее нищему. Это считалось верным залогом того, что в этом году девушку просватают.

Второй способ – высмотреть аиста. Если первый раз в этом году на Теплого Алексея увидела аиста – тогда надо быстренько упасть или присесть. И немного подождать: вскоре и суженый предстанет перед девушкой, как "лист перед травой".

Третий способ – просто гадание на Теплого Алексея. Со старой ивы вечером надо с закрытыми глазами, наощупь, выломать веточку. Если попалась ровная и длинная – выйдет девушка замуж за высокого и стройного парня.

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Чтоб не лишить новорожденного ребенка счастливой судьбы – молодые родители в этот день не должны ничего отдавать/одалживать из дома: ни чашечку соли, ни денег до зарплаты, ни хлеба – ничего.