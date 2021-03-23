Праздник Теплого Алексея 2021: дата и приметы

Когда Теплый Алексей 2021 - дата, приметы и что можно делать / 1zoom.ru

День святого Алексея в народе называют просто Теплый Алексей, так как праздник Теплого Алексея, как утверждают приметы, приносит настоящее весеннее тепло.

Когда Теплый Алексей 2021: дата

Дата Теплого Алексея не зависит от Пасхи или Рождества, она не меняется – это всегда 30 марта. Теплый Алексей 2021 выпал на вторник.

Читайте такжеКогда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году

День святого Алексея: молитва

Возвысився на добродетель, и ум очистив, к желанному и крайнему достигл еси: безстрастием же украсив житие твое, и пощение изрядное восприим совестию чистою, в молитвах яко безплотен пребывая, возсиял еси яко солнце в мире, преблаженне Алексие.

Теплый Алексей: традиции

На Теплого Алексея принято ходить в церковь и молиться об избавлении от гордыни и корысти, об укреплении веры и здоровья. Считается, что святой Алексей особо помогает тем, у кого есть проблемы с глазами и психикой, кто болен алкоголизмом или наркоманией.

Народные традиции на Теплого Алексея:

начало сбора березового сока и березовых почек (детальнее читайте в нашем материале Почему березовый сок зовется живой водой - как его пить, чтоб похудеть),

приготовление лечебных бальзамов,

мужчинам – ходить на рыбалку и охоту,

женщинам – собирать талую воду и стирать в ней (заодно это ответ на вопросы: "Можно ли стирать на Теплого Алексея?" и "Можно ли вообще работать на Теплого Алексея?"), также талой водой принято умываться – чтобы подольше оставаться молодой и красивой.

В принципе, после похода в церковь и молитвы можно делать любую работу: и шить, и вышивать, и прочее. Особенно удачными из работ на Теплого Алексея, по народным приметам, считаются:

вынос пчелиных ульев;

починка садового и огородного инвентаря;

подготовка картофеля для проращивания (его выносят на улицу для закаливания);

подготовка для посева овса и ячменя.

Всю работу по дому и саду-огороду нужно переделать засветло. А вечером принято собираться на семейный ужин – зиму проводить.

В праздник Теплого Алексея нельзя делать следующее:

молодым девушкам – сидеть дома: нужно ходить по улице "встречать весну" и высматривать аиста. Если увидела аиста – быстренько надо упасть или присесть. По поверью, это поможет быстрее выйти замуж;

родителям новорожденного – что-либо одалживать;

ввязываться в скандалы и поддерживать ссоры;

кататься на санках – иначе ни одно желание не исполнится;

лениться;

ловить щуку – иначе жди беды.

К слову, есть еще одна примета на замужество на Теплого Алексея – надо в этот день отдать нищему старую рубаху.

Теплый Алексей – что можно есть

Теплый Алексей всегда отмечается во время Великого поста – поэтому на него распространяются постные каноны. Так как в 2021 году праздник Теплого Алексея отмечается во вторник, то в этот день можно приготовить горячую еду, но без подсолнечного масла: постные супы, каши, подать на стол соления и просто овощи и фрукты, можно даже сделать постные котлеты или голубцы.

Читайте такжеВеликий пост 2021: меню и рецепты на вторую неделю

Теплый Алексей: приметы

⇒ Холодная погода 30 марта обещает, что холода затянутся, и вся весна будет холодной.

⇒ Какая погода на Алексея – такой погоды и на Пасху жди.

⇒ Если скворцы до 30 марта не прилетели – жди плохой погоды этой весной.

⇒ Теплая погода на Теплого Алексея – к урожайному году и наоборот.

⇒ Много талой воды – к богатому урожаю и хорошему сенокосу.

⇒ Пчелы из ульев вылетели на Теплого Алексея – к богатому сбору меда.

Календарь праздников на 2021 год

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Ранее мы уже писали о том, какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина. Выходные дни в мае 2021 года включают в себя традиционный выходной на 1 Мая (День труда), 9 мая (День Победы) и дополнительные выходные на Пасху.