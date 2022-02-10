Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине

Какой праздник принесет нам длинные выходные.
Первый месяц весны принесет украинцам девять выходных дней. А 8 марта – Международный женский день – длинные выходные.
Сколько выходных дней ждет украинцев в этом году, и какой месяц принесет больше всего дней отдыха, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Сколько выходных в марте 2022
В первом месяце весны 31 день, из которых 22 рабочих и 9 выходных. Начало весны побалует украинцев дополнительным выходным и длинными выходными. Международный женский день – 8 марта – официальный выходной день и он выпадает на вторник. В связи с этим рабочий понедельник 7 марта переносится на 12 число. Таким образом, получается 4 дня отдыха: 5, 6, 7, 8 марта.
Также стандартные выходные дни выпадают на 13, 19, 20, 26 и 27 марта.
В марте православные христиане отмечают несколько важных религиозных праздников. 9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, 22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских. Также 6 марта – в последний день Масленицы отмечается Прощенное воскресенье. Великий пост 2022 начинается 7 марта. А 19 марта – поминальная суббота Великого поста или родительская суббота.
Читайте такжеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине
Не обойдется и без профессиональных праздников и памятных дат. 3 марта – Всемирный день писателя, 20 марта – День работников ЖКХ, 22 марта – день таксиста, 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза.
Читайте также:
- Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника
- Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции
- Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина
- Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной
- Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции