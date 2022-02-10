Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине

Выходные в марте 2022 в Украине / depositphotos.com/

Первый месяц весны принесет украинцам девять выходных дней. А 8 марта – Международный женский день – длинные выходные.

Сколько выходных дней ждет украинцев в этом году, и какой месяц принесет больше всего дней отдыха, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Сколько выходных в марте 2022

В первом месяце весны 31 день, из которых 22 рабочих и 9 выходных. Начало весны побалует украинцев дополнительным выходным и длинными выходными. Международный женский день – 8 марта – официальный выходной день и он выпадает на вторник. В связи с этим рабочий понедельник 7 марта переносится на 12 число. Таким образом, получается 4 дня отдыха: 5, 6, 7, 8 марта.

Также стандартные выходные дни выпадают на 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

В марте православные христиане отмечают несколько важных религиозных праздников. 9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, 22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских. Также 6 марта – в последний день Масленицы отмечается Прощенное воскресенье. Великий пост 2022 начинается 7 марта. А 19 марта – поминальная суббота Великого поста или родительская суббота.

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Не обойдется и без профессиональных праздников и памятных дат. 3 марта – Всемирный день писателя, 20 марта – День работников ЖКХ, 22 марта – день таксиста, 26 марта – День Национальной гвардии Украины.

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза.

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