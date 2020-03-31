31 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла для денег

31 марта приметы подскажут, что нельзя делать – если не хочешь лишиться удачи в денежных и любовных делах.
31 марта 2020 – сегодня праздник копий.
Мир отмечает Международный день резервного копирования (День бэкапа).
В Азербайджане проходит День геноцида азербайджанцев, в Туркменистане – День работников химической промышленности. А в США Калифорния празднует День Сесара Чавеса (поборник улучшения условий труда сельскохозяйственных рабочих).
По народному календарю, 31 марта – Кирилл – Дери полоз.
31 марта – праздник церковный
Православные 31 марта почитают память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Идет Великий пост 2020.
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31 марта – приметы
Есть такие приметы 31 марта на погоду:
- мать-и-мачеха зацветала – к теплому началу апреля и раннему лету;
- комары уже летают – к ясной и солнечной погоде;
- в лесу много комаров развелось – к хорошему урожаю ягод и овса;
- прилетели лебеди – к потеплению;
- мошкара роится – грибной год будет.
31 марта – что нельзя делать, а что нужно
Свое народное название – Дери полоз – праздник получил потому, что в это время уже действительно можно было ободрать полозья саней о колкий наст или даже оттаявшую землю.
Молодые родители в этот день могут провести простой ритуал на здоровье ребенка. Достаточно его просто искупать – и во время обтирая сказать: "Пеленка на плечико, здоровье и красота пойдите на телеса". Саму воду сливать со словами: "Вода в землю, а ребенок в рост".
Убить комара в этот день – по поверью, этим человек обеспечивает себе прощение 40 грехов.
Покупки на Кирилла будут удачными. А сны – вещими.
По народным поверьям, 31 марта нельзя:
- ходить в гости – иначе можно удачу в любви и деньгах потерять;
- впускать непрошенных гостей в свой дом – те якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев;
- занимать и одалживать деньги – сам год в долгах проведешь;
- рассказывать о добрых делах, что совершил – иначе не зачтутся;
- стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям;
- надевать чужие вещи (даже родственника) – можно с ними "надеть" на себя чужие беды и горести;
- считать количество яиц, что собрали в курятнике – иначе куры нестись перестанут.
31 марта – именины
День ангела справляют Наталья, Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл и Трофим.
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31 марта – кто родился
31 марта родились такие знаменитости:
- 1685 — выдающийся немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко Иоганн Себастьян Бах.
- 1732 — великий австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн.
- 1882 — советский писатель украинского происхождения (Мойдодыр, Айболит и др.), литературовед, критик, переводчик Корней Чуковский.
- 1938 — актер театра и кино Александр Збруев, (Большая перемена, Батальоны просят огня, Убить дракона, Бедная Саша и др.).
- 1943 — американский актер Кристофер Уокен (Мертвая зона, Криминальное чтиво, Сонная лощина и др.).
- 1948 — артист эстрады Владимир Винокур.
- 1954 — латвийская и российская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле.
- 1964 — украинский политик и государственный деятель Александр Турчинов.
- 1971 — советский и российский хоккеист, чемпион мира (1990) Павел Буре.
- 1971 — шотландский киноактер Юэн Макгрегор (Звездные войны, Мулен Руж, Остров и др.).