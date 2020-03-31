31 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла для денег

31 марта – праздник Кириллов день – что нельзя делать для денег / 1zoom.ru

31 марта 2020 – сегодня праздник копий.

Мир отмечает Международный день резервного копирования (День бэкапа).

В Азербайджане проходит День геноцида азербайджанцев, в Туркменистане – День работников химической промышленности. А в США Калифорния празднует День Сесара Чавеса (поборник улучшения условий труда сельскохозяйственных рабочих).

По народному календарю, 31 марта – Кирилл – Дери полоз.

31 марта – праздник церковный

Православные 31 марта почитают память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Идет Великий пост 2020.

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31 марта – приметы

Есть такие приметы 31 марта на погоду:

мать-и-мачеха зацветала – к теплому началу апреля и раннему лету;

комары уже летают – к ясной и солнечной погоде;

в лесу много комаров развелось – к хорошему урожаю ягод и овса;

прилетели лебеди – к потеплению;

мошкара роится – грибной год будет.

31 марта – что нельзя делать, а что нужно

Свое народное название – Дери полоз – праздник получил потому, что в это время уже действительно можно было ободрать полозья саней о колкий наст или даже оттаявшую землю.

Молодые родители в этот день могут провести простой ритуал на здоровье ребенка. Достаточно его просто искупать – и во время обтирая сказать: "Пеленка на плечико, здоровье и красота пойдите на телеса". Саму воду сливать со словами: "Вода в землю, а ребенок в рост".

Убить комара в этот день – по поверью, этим человек обеспечивает себе прощение 40 грехов.

Покупки на Кирилла будут удачными. А сны – вещими.

По народным поверьям, 31 марта нельзя:

ходить в гости – иначе можно удачу в любви и деньгах потерять;

впускать непрошенных гостей в свой дом – те якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев;

занимать и одалживать деньги – сам год в долгах проведешь;

рассказывать о добрых делах, что совершил – иначе не зачтутся;

стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям;

надевать чужие вещи (даже родственника) – можно с ними "надеть" на себя чужие беды и горести;

считать количество яиц, что собрали в курятнике – иначе куры нестись перестанут.

31 марта – именины

День ангела справляют Наталья, Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл и Трофим.

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31 марта – кто родился

31 марта родились такие знаменитости: