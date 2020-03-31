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31 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла для денег

31 марта 2020, 00:19

31 марта приметы подскажут, что нельзя делать – если не хочешь лишиться удачи в денежных и любовных делах.

31 марта – праздник Кириллов день – что нельзя делать для денег
31 марта – праздник Кириллов день – что нельзя делать для денег / 1zoom.ru

31 марта 2020 – сегодня праздник копий.

Мир отмечает Международный день резервного копирования (День бэкапа).

В Азербайджане проходит День геноцида азербайджанцев, в Туркменистане – День работников химической промышленности. А в США Калифорния празднует День Сесара Чавеса (поборник улучшения условий труда сельскохозяйственных рабочих).

По народному календарю, 31 марта – Кирилл – Дери полоз.

31 марта – праздник церковный

Православные 31 марта почитают память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Идет Великий пост 2020.

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31 марта – приметы

Есть такие приметы 31 марта на погоду:

  • мать-и-мачеха зацветала – к теплому началу апреля и раннему лету;
  • комары уже летают – к ясной и солнечной погоде;
  • в лесу много комаров развелось – к хорошему урожаю ягод и овса;
  • прилетели лебеди – к потеплению;
  • мошкара роится – грибной год будет.

31 марта – что нельзя делать, а что нужно

Свое народное название – Дери полоз – праздник получил потому, что в это время уже действительно можно было ободрать полозья саней о колкий наст или даже оттаявшую землю.

Молодые родители в этот день могут провести простой ритуал на здоровье ребенка. Достаточно его просто искупать – и во время обтирая сказать: "Пеленка на плечико, здоровье и красота пойдите на телеса". Саму воду сливать со словами: "Вода в землю, а ребенок в рост".

Убить комара в этот день – по поверью, этим человек обеспечивает себе прощение 40 грехов.

Покупки на Кирилла будут удачными. А сны – вещими.

По народным поверьям, 31 марта нельзя:

  • ходить в гости – иначе можно удачу в любви и деньгах потерять;
  • впускать непрошенных гостей в свой дом – те якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев;
  • занимать и одалживать деньги – сам год в долгах проведешь;
  • рассказывать о добрых делах, что совершил – иначе не зачтутся;
  • стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям;
  • надевать чужие вещи (даже родственника) – можно с ними "надеть" на себя чужие беды и горести;
  • считать количество яиц, что собрали в курятнике – иначе куры нестись перестанут.

31 марта – именины

День ангела справляют Наталья, Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл и Трофим.

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31 марта – кто родился

31 марта родились такие знаменитости:

  • 1685 — выдающийся немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко Иоганн Себастьян Бах.
  • 1732 — великий австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн.
  • 1882 — советский писатель украинского происхождения (Мойдодыр, Айболит и др.), литературовед, критик, переводчик Корней Чуковский.
  • 1938 — актер театра и кино Александр Збруев, (Большая перемена, Батальоны просят огня, Убить дракона, Бедная Саша и др.).
  • 1943 — американский актер Кристофер Уокен (Мертвая зона, Криминальное чтиво, Сонная лощина и др.).
  • 1948 — артист эстрады Владимир Винокур.
  • 1954 — латвийская и российская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле.
  • 1964 — украинский политик и государственный деятель Александр Турчинов.
  • 1971 — советский и российский хоккеист, чемпион мира (1990) Павел Буре.
  • 1971 — шотландский киноактер Юэн Макгрегор (Звездные войны, Мулен Руж, Остров и др.).

праздник традиции приметы
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