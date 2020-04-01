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1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньяка

1 апреля 2020, 00:19

Сегодня принимают поздравления с Днем ангела Дарьи, а остальные – открытки с 1 апреля. Приметы и традиции дня подскажут, что делать – чтоб в любви не обманули.

1 апреля – праздник День смеха - День дурака – поздравления, приметы
1 апреля – праздник День смеха - День дурака – поздравления, приметы / 1zoom.ru

1 апреля 2020 – сегодня праздник смеха.

1 апреля традиционно отмечается День смеха или День дураков. Что подарить на праздник – читайте в нашем материале С 1 апреля 2020 – прикольные картинки, гиф и угарные пожелания.

Также мир отмечает Международный день птиц и День рождения коньяка. Проходит национальный праздник Кипра (День начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов) и Фестиваль тюльпанов в Стамбуле.

По народному календарю, 1 апреля – Дарья Грязная.

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1 апреля – праздник церковный

Православные 1 апреля почитают христианских святых – Хрисанфа и Дарью Римских. Они проповедовали христианство, за что их и казнили.

Продолжается Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

1 апреля – приметы

Есть такие приметы 1 апреля на погоду:

  • какова погода 1 апреля – такова и 1 октября будет;
  • небо без звезд – к теплой погоде;
  • вешняя вода в реке шумит – к хорошему летнему сенокосу;
  • погода теплая и ясная – к ветреному и сухому лету;
  • дождь – к дождливому лету.

1 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что на Дарью просыпается домовой. Его пытались задобрить молоком и хлебом, что оставляли специально для домашнего духа.

Если в День дурака девушка разыграет много людей – то возлюбленный не будет ее обманывать.

Внимательно следили за птицами:

  • если одну пташку девушка увидела – быть ей одинокой в этом году;
  • стаю сразу – мужским вниманием обделена не будет.

А вот пчеловоды смотрели на вербу: если зацвела – то улья пора выставлять.

Талой водой в старину в этот день лечили сглаз.

По народным поверьям, 1 апреля нельзя:

  • грустить;
  • ругаться.

1 апреля – именины

Главная именинница дня – Дарья. Детальнее читайте в нашем материале День Дарьи 2020 – поздравления для Даши на русском и украинском.

День ангела также справляют Софья, Дмитрий, Иван и Иннокентий.

1 апреля – кто родился

1 апреля родились такие знаменитости:

  • 1776 — французская женщина-математик и механик Софи Жермен.
  • 1809 — выдающийся украинский прозаик, драматург Николай Гоголь.
  • 1908 — американский психолог, один из лидеров гуманистической психологии Абрахам Харольд Маслоу.
  • 1971 — украинский журналист, публицист, историк Вахтанг Кипиани.
  • 1971 — российский юморист, актер театра и кино Святослав Ещенко.
  • 1983 — российский певец и актер Сергей Лазарев.
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