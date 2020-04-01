1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньяка

Сегодня принимают поздравления с Днем ангела Дарьи, а остальные – открытки с 1 апреля. Приметы и традиции дня подскажут, что делать – чтоб в любви не обманули.
1 апреля 2020 – сегодня праздник смеха.
1 апреля традиционно отмечается День смеха или День дураков. Что подарить на праздник – читайте в нашем материале С 1 апреля 2020 – прикольные картинки, гиф и угарные пожелания.
Также мир отмечает Международный день птиц и День рождения коньяка. Проходит национальный праздник Кипра (День начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов) и Фестиваль тюльпанов в Стамбуле.
По народному календарю, 1 апреля – Дарья Грязная.
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1 апреля – праздник церковный
Православные 1 апреля почитают христианских святых – Хрисанфа и Дарью Римских. Они проповедовали христианство, за что их и казнили.
Продолжается Великий пост 2020.
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1 апреля – приметы
Есть такие приметы 1 апреля на погоду:
- какова погода 1 апреля – такова и 1 октября будет;
- небо без звезд – к теплой погоде;
- вешняя вода в реке шумит – к хорошему летнему сенокосу;
- погода теплая и ясная – к ветреному и сухому лету;
- дождь – к дождливому лету.
1 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что на Дарью просыпается домовой. Его пытались задобрить молоком и хлебом, что оставляли специально для домашнего духа.
Если в День дурака девушка разыграет много людей – то возлюбленный не будет ее обманывать.
Внимательно следили за птицами:
- если одну пташку девушка увидела – быть ей одинокой в этом году;
- стаю сразу – мужским вниманием обделена не будет.
А вот пчеловоды смотрели на вербу: если зацвела – то улья пора выставлять.
Талой водой в старину в этот день лечили сглаз.
По народным поверьям, 1 апреля нельзя:
- грустить;
- ругаться.
1 апреля – именины
Главная именинница дня – Дарья. Детальнее читайте в нашем материале День Дарьи 2020 – поздравления для Даши на русском и украинском.
День ангела также справляют Софья, Дмитрий, Иван и Иннокентий.
1 апреля – кто родился
1 апреля родились такие знаменитости:
- 1776 — французская женщина-математик и механик Софи Жермен.
- 1809 — выдающийся украинский прозаик, драматург Николай Гоголь.
- 1908 — американский психолог, один из лидеров гуманистической психологии Абрахам Харольд Маслоу.
- 1971 — украинский журналист, публицист, историк Вахтанг Кипиани.
- 1971 — российский юморист, актер театра и кино Святослав Ещенко.
- 1983 — российский певец и актер Сергей Лазарев.