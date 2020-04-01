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День Дарьи 2020 – поздравления для Даши на русском и украинском

1 апреля 2020, 06:32

На День ангела Дарьи открытки, картинки, гиф и пожелания своими словами на русском и поздоровлення для Даші українською – подобрал Главред на именины 1 апреля.

День ангела Дарья 1 апреля и іменини Дар'ї 2020 – поздравления и привітання
День ангела Дарья 1 апреля и іменини Дар'ї 2020 – поздравления и привітання / bonnycards.ru

Именины Дарьи по церковному календарю отмечается 1 апреля – в один день с Днем смеха 2020.

Дарьи любят нематериальные подарки, для них очень важна душевная близость и искренность. Поэтому на День ангела Дарья поздравления предпочитает принимать на словах – но искренне и от души. Поздравления для Даши стоит выбирать с нежностью к имениннице. А вот картинки с Днем ангела Дарья любит яркие и красивые – чтоб и с цветами, и с ангелочками.

Только лучшие поздравления с Днем ангела Дарьи на русском и украинском языке подобрал Главред на ее именины 1 апреля. Заодно мы узнали, кто покровитель имени Дарья и когда справляет следующий День ангела Дарья по церковному календарю.

Дарья – происхождение и характер имени

Читайте также1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньякаУ Дарьи два варианта происхождения: либо от славянского слова дар, подарок, либо от древнегреческого – повелительница или победительница. В православии при крещении Дарьи нарекаются Дариями.

Они энергичны, активны, дел на полпути не бросают. Трудолюбивы и правдолюбы.

Семье и друзьям верны. Отличные хозяйки и мамы.

День ангела Дарьи по православному календарю – дата и покровитель имени Дарья

Покровителем имени считается та святая, чей день памяти максимально приближенная ко дню рождения именинницы. Все остальные дни называются малые именины.

  • 14 марта – преподобномученица Дария Зайцева;
  • 1 апреля – мученица Дария Римская;
  • 4 апреля – мученица Дария;
  • 17 августа – праведная Дария;
  • 18 августа – новомученицы Дария Сушинская, Дария Улыбина и Дария Тимагина.

День ангела Дарья – поздравления в прозе, стихах и смс

Дашенька, с именинами тебя! Хочу пожелать тебе собрать за сегодняшний праздник столько позитивных эмоций, чтобы хватило на целый год! Пусть никакой хитрый, замысловатый план судьбы не нарушит намеченных целей, которые ты себе поставила! Ты просто обязана быть счастливой!

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***

Дарья, мы вас поздравляем!

Пусть в день Ангела, сейчас,

Все, что мы вам пожелаем

Сбудется вскоре у вас!

Будьте счастливой и смелой,

Радостной, доброй всегда,

Жизнь рулите умело,

Чтоб не грустить никогда!

***

С Днем ангела, Дарья, с именинами! Хочется пожелать тебе в этот день твердости во всех делах, позитивного отношения ко всему, даже к мелким неурядицам, без которых наша жизнь была бы скучна! Во всех радостных или даже грустных моментах жизни пусть тебя надежно поддерживает твоя семья!

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***

Желаю я любимой Даше

Сегодня, в праздник именин,

Чтоб над тобою в дождик даже

Светило солнце-апельсин.

Чтоб счастья искорки сверкали

В распахнутых глазах твоих.

Проблемы от тебя отстали,

И ангел твой прогнал бы их.

***

Дарья "сильная и побеждающая",

Дарья добрая и понимающая,

Дарья умная и способная,

Дарья целеустремленная.

С именинами мы, Даша,

Поздравляем, радость наша,

Ты такой же оставайся,

Всего в жизни добивайся.

Іменини Дар'ї, День ангела Дарина – привітання в прозі, віршах, смс

З Днем ангела, Дарино! Бажаємо душевного тепла, благополуччя та удачі. Нехай твої очі завжди сяють світлом щастя і любові!

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***

Що за свято в нас таке, що за славна днина,

З Днем ангела тебе, дорога Дарина!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

В гаражі щоб гуркала новенька машина.

Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,

І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

***

На іменини Дар'ї приймай поздоровлення, мила подруго! Сьогодні слово мовимо про тебе. Щоб ангел-хранитель був кращим другом, захисником і благодійником в долі. Щоб в іменини твоя віра дала тобі за твоїми ділами. Щоб Господь дав багато-багато сил. Щоб ти побила всі рекорди, щоб мрії змогла здійснити.

***

Вітаю з Днем ангела, Дарина! Удачі тобі в житті і кар'єрі. Ти йди вперед по життю гордо! Умій вірити, сподіватися, любити!

День ангела Дарья – картинки и открытки

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День ангела Дарья – картинки и открытки / bonnycards.ru
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