2 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и Фотины

2 апреля – праздник День Светланы 2020 – поздравления и приметы / 1zoom.ru

2 апреля 2020 – сегодня праздник сказок и детских мечтаний.

Мир проводит Международный день детской книги. Отмечается он в день рождения Андерсена (см. Кто родился).

Также проходит Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

РФ отмечает День единения народов России и Белоруссии.

По народному календарю, 2 апреля – Фотинья Колодезница.

2 апреля – праздник церковный

2 апреля у православных почитается Фотина Самаряныня. Именно она напоила водой Христа у колодца Иакова.

Смерть ее тоже связана с колодцем: язычники скинули ее в колодец из-за того, что она приняла христианство. Это главный День ангела Светланы по церковному календарю.

Идет Великий пост 2020.

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2 апреля – приметы

Есть такие приметы 2 апреля на погоду:

дождь – грибной год будет;

днем жарко, а ночью холодно – в ближайшие дни установится теплая и ясная погода;

в апреле много талой воды – трава в мае будет пышной и зеленой.

2 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Так как жизнь и смерть Фотины связаны с колодцем – то и главные приметы и традиции дня связаны с ним же.

Считается, что колодезная вода обретает целительные свойства в этот день. Чтобы вылечиться от разных болезней и для их профилактики на будущее – на Фотину принято умываться водой из колодца.

Есть еще один ритуал на здоровье в День Светланы. Если человек болеет – надо записать молитву святой Фотине на бумаге и завязать записку в ветошь. Такой самодельный оберег больной человек должен носить на шее 3 или 9 дней. Затем он сжигает записку в пламени свеча, а пепел съедает.

По народным поверьям, 2 апреля нельзя:

готовить еду на вчерашней воде, только на свеженабранной – иначе жди болезней;

начинать новые дела и проекты;

скандалить, сплетничать и сквернословить.

2 апреля – именины

Главная именинница – Светлана. Самые лучшие поздравления всех Светлан с Днем ангела – открытки, проза, стихи и прикольные поздравления Светлане – мы подобрали в материале День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском.

День ангела также справляют Александра, Клавдия, Мария, Прасковья и Ульяна. Среди парней – Василий, Виктор и Виссарион, Герман и Иван, Максим и Мирон, Никита, Севастьян и Сергей.

2 апреля родились такие знаменитости: