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2 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и Фотины

2 апреля 2020, 00:19

2 апреля приметы подскажут, будет ли год грибным. И надо не забыть отправить поздравление с Днем ангела Светлане своим знакомым.

2 апреля – праздник День Светланы 2020 – поздравления и приметы
2 апреля – праздник День Светланы 2020 – поздравления и приметы / 1zoom.ru

2 апреля 2020 – сегодня праздник сказок и детских мечтаний.

Мир проводит Международный день детской книги. Отмечается он в день рождения Андерсена (см. Кто родился).

Также проходит Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

РФ отмечает День единения народов России и Белоруссии.

По народному календарю, 2 апреля – Фотинья Колодезница.

2 апреля – праздник церковный

2 апреля у православных почитается Фотина Самаряныня. Именно она напоила водой Христа у колодца Иакова.

Смерть ее тоже связана с колодцем: язычники скинули ее в колодец из-за того, что она приняла христианство. Это главный День ангела Светланы по церковному календарю.

Идет Великий пост 2020.

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2 апреля – приметы

Есть такие приметы 2 апреля на погоду:

  • дождь – грибной год будет;
  • днем жарко, а ночью холодно – в ближайшие дни установится теплая и ясная погода;
  • в апреле много талой воды – трава в мае будет пышной и зеленой.

2 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Так как жизнь и смерть Фотины связаны с колодцем – то и главные приметы и традиции дня связаны с ним же.

Считается, что колодезная вода обретает целительные свойства в этот день. Чтобы вылечиться от разных болезней и для их профилактики на будущее – на Фотину принято умываться водой из колодца.

Есть еще один ритуал на здоровье в День Светланы. Если человек болеет – надо записать молитву святой Фотине на бумаге и завязать записку в ветошь. Такой самодельный оберег больной человек должен носить на шее 3 или 9 дней. Затем он сжигает записку в пламени свеча, а пепел съедает.

По народным поверьям, 2 апреля нельзя:

  • готовить еду на вчерашней воде, только на свеженабранной – иначе жди болезней;
  • начинать новые дела и проекты;
  • скандалить, сплетничать и сквернословить.

2 апреля – именины

Главная именинница – Светлана. Самые лучшие поздравления всех Светлан с Днем ангела – открытки, проза, стихи и прикольные поздравления Светлане – мы подобрали в материале День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском.

День ангела также справляют Александра, Клавдия, Мария, Прасковья и Ульяна. Среди парней – Василий, Виктор и Виссарион, Герман и Иван, Максим и Мирон, Никита, Севастьян и Сергей.

2 апреля – кто родился

2 апреля родились такие знаменитости:

  • 1725 — итальянский авантюрист, писатель, мемуарист Джакомо Казанова.
  • 1805 — датский писатель, поэт и сказочник Ханс Кристиан Андерсен.
  • 1840 — французский писатель Эмиль Золя.
  • 1902 — украинский архитектор Михаил Гречина (построил в Киеве Республиканский стадион, Дворец спорта, гостиницу Русь).
  • 1905 — французский танцовщик, хореограф и балетмейстер украинского происхождения Серж Лифарь.
  • 1928 — французский актер, композитор, шансонье, художник, писатель Серж Генсбур. Он сын еврейских выходцев из Украины – пианиста Иосифа Гинзбурга из Харькова и певицы Ольги Бесман из Феодосии.
  • 1939 — американский певец, аранжировщик, музыкант-мультиинструменталист, автор песен, музыкальный продюсер Марвин Гэй.
  • 1977 — ирландский актер театра, кино и телевидения Майкл Фассбендер (Магнето из цикла Люди Икс, 300 спартанцев, Бесславные ублюдки, Джейн Эйр, Стив Джобс и др.).

праздник традиции приметы
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