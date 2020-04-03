3 апреля – какой сегодня праздник: День вечеринки и День Кирилла

Что нельзя делать сегодня, чтобы не накликать на себя беду – подскажут приметы 3 апреля.
3 апреля 2020 – сегодня праздник гулянок и драйва.
Мир отмечает Всемирный день вечеринки.
По народному календарю, 3 апреля – Кирилл Катаник.
3 апреля – праздник церковный
Православные 3 апреля почитают епископа Кирилла Катанского.
Идет Великий пост 2020.
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3 апреля – приметы
Есть такие приметы 3 апреля на погоду:
- много сока пустили березы – к дождливому лету;
- гром – к урожайному году;
- мать-и-мачеха распустилась – к потеплению;
- синие облака – жди дождя и потепления;
- комары летают – к теплу;
- ясная ночь – к заморозкам.
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3 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В старину верили, что день Катаника – последний день, когда еще можно кататься на санках по тающему снегу.
День считается удачным для начала путешествий и завершения дел, что были начаты ранее.
По народным поверьям, 3 апреля нельзя:
- смотреть в небо, чтобы не увидеть, как падает звезда – это к беде;
- делать покупки – неудачными будут.
3 апреля – именины
День ангела справляют Владимир, Кирилл, Серафим, Фома и Яков.
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3 апреля – кто родился
3 апреля родились такие знаменитости:
- 1862 — художник и график украинского происхождения Леонид Пастернак.
- 1918 — украинский писатель, академик, общественный деятель Олесь Гончар (Собор, Знаменосцы, Тронка, Берег любви, Циклон и др.).
- 1924 — американский актер Марлон Брандо (Крестный отец, Супермен, Последнее танго в Париже и др.).
- 1958 — американский актер Алек Болдуин (Замужем за мафией, Битлджус, Деловая девушка, Перл Харбор, Алан Ханли из цикла Миссия невыполнима, Сиротский Бруклин и др.).
- 1961 — американский актер, кинорежиссер, продюсер Эдди Мерфи (Вампир в Бруклине, Доктор Дулиттл, Бумеранг и др.).
- 1971 — российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк (Моя прекрасная няня, Шекспиру и не снилось и др.).
- 1987 — украинский боксер-любитель, чемпион Европы 2008 года в средней весовой категории Иван Сенай.