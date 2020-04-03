3 апреля – какой сегодня праздник: День вечеринки и День Кирилла

3 апреля – праздник вечеринок и Кириллов день – что нельзя делать / 1zoom.ru

3 апреля 2020 – сегодня праздник гулянок и драйва.

Мир отмечает Всемирный день вечеринки.

По народному календарю, 3 апреля – Кирилл Катаник.

3 апреля – праздник церковный

Православные 3 апреля почитают епископа Кирилла Катанского.

Идет Великий пост 2020.

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3 апреля – приметы

Есть такие приметы 3 апреля на погоду:

много сока пустили березы – к дождливому лету;

гром – к урожайному году;

мать-и-мачеха распустилась – к потеплению;

синие облака – жди дождя и потепления;

комары летают – к теплу;

ясная ночь – к заморозкам.

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3 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В старину верили, что день Катаника – последний день, когда еще можно кататься на санках по тающему снегу.

День считается удачным для начала путешествий и завершения дел, что были начаты ранее.

По народным поверьям, 3 апреля нельзя:

смотреть в небо, чтобы не увидеть, как падает звезда – это к беде;

делать покупки – неудачными будут.

3 апреля – именины

День ангела справляют Владимир, Кирилл, Серафим, Фома и Яков.

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3 апреля – кто родился

3 апреля родились такие знаменитости: