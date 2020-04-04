4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый

Похвала Пресвятой Богородицы в 2020 году отмечается 4 апреля. А еще в этот день отправляют поздравление с Днем веб-мастера и на День ангела Таисии.
4 апреля 2020 – сегодня праздник компьютеров наших меньших.
Мир отмечает сразу несколько прикольных праздников: сегодня у нас и День Интернета (День святого Исидора – покровителя Интернета), и Всемирный день крысы, и День веб-мастера. О последнем детальнее читайте в нашем материале С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления.
Россия День рождения Рунета отметит чуть позже – 7 апреля, на Благовещение 2020.
Также многие страны отмечают Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. А в Китае проходит Праздник чистоты и ясности Цин Мин.
По народному календарю, 4 апреля – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.
4 апреля – праздник церковный
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, простые рецепты Православные 4 апреля почитают память священномученика Василия Анкирского.
Также в субботу пятой недели Великого поста отмечается Суббота Акафиста или Похвала Пресвятой Богородицы 2020. Как ясно из названия, сегодня восхваляют Богоматерь.
Православные в этот день молятся Пресвятой Богородице как заступнице за людей перед Сыном Ее, Иисусом Христом. Каждый молится Деве Марии о том, что беспокоит его больше всего.
Идет Великий пост 2020.
Тропарь Субботы Акафиста
Повеление таинственное постигнув разумом, под кровом Иосифа поспешно предстал бесплотный, возглашая Не Знавшей брака: "Склонивший Своим сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, я в изумлении взываю Тебе: Радуйся, Невеста, брака не познавшая!"
4 апреля – приметы
Есть такие приметы 4 апреля на погоду:
- солнце на восходе в красных кругах – к хорошему урожаю;
- синие облака – к теплу и дождю;
- снег таять начинает с северной стороны муравейника – к теплому и долгому лету.
4 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В этот день можно делать покупки.
Одинокому человеку надо помолиться – тогда, по поверью, он скоро найдет свою любовь.
По народным поверьям, 4 апреля нельзя:
- нарушать пост;
- выносить мусор;
- лениться;
- стирать – считается, что пока вещи сохнут, в них в этот день может поселиться нечисть;
- злится и ругаться;
- венчаться;
- заниматься сексом.
4 апреля – именины
День ангела справляют Дарья и Таисия, Василиса и Василий, Полина и Исаакий.
Самые лучшие поздравления с Днем ангела Таисии – в прозе, стихах, картинки и открытки на День ангела Таисии 2020 – читайте в нашем материале День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи.
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4 апреля – кто родился
4 апреля родились такие знаменитости:
- 1818 — английский писатель Майн Рид.
- 1907 — украинский композитор и альпинист Николай Коляда.
- 1938 — российский поэт-песенник Илья Резник.
- 1953 — американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен Квитка Цисык.
- 1965 — американский актер Роберт Дауни-младший (Железный человек и Мстители, Шерлок Холмс, Чаплин, Судья и др.).
- 1967 — российский актер, шоумен Дмитрий Нагиев (Кухня, Каменская, Осторожно, модерн!, Физрук и др.).
- 1979 — австралийский актер Хит Леджер (История рыцаря, Горбатая гора, Джокер в Темном рыцаре, 10 причин моей ненависти и др.).