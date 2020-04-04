4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый

4 апреля праздник – День веб-мастера и День Таисии – поздравления, приметы / 1zoom.ru

4 апреля 2020 – сегодня праздник компьютеров наших меньших.

Мир отмечает сразу несколько прикольных праздников: сегодня у нас и День Интернета (День святого Исидора – покровителя Интернета), и Всемирный день крысы, и День веб-мастера. О последнем детальнее читайте в нашем материале С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления.

Россия День рождения Рунета отметит чуть позже – 7 апреля, на Благовещение 2020.

Также многие страны отмечают Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. А в Китае проходит Праздник чистоты и ясности Цин Мин.

По народному календарю, 4 апреля – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.

4 апреля – праздник церковный

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, простые рецепты Православные 4 апреля почитают память священномученика Василия Анкирского.

Также в субботу пятой недели Великого поста отмечается Суббота Акафиста или Похвала Пресвятой Богородицы 2020. Как ясно из названия, сегодня восхваляют Богоматерь.

Православные в этот день молятся Пресвятой Богородице как заступнице за людей перед Сыном Ее, Иисусом Христом. Каждый молится Деве Марии о том, что беспокоит его больше всего.

Идет Великий пост 2020.

Тропарь Субботы Акафиста

Повеление таинственное постигнув разумом, под кровом Иосифа поспешно предстал бесплотный, возглашая Не Знавшей брака: "Склонивший Своим сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, я в изумлении взываю Тебе: Радуйся, Невеста, брака не познавшая!"

4 апреля – приметы

Есть такие приметы 4 апреля на погоду:

солнце на восходе в красных кругах – к хорошему урожаю;

синие облака – к теплу и дождю;

снег таять начинает с северной стороны муравейника – к теплому и долгому лету.

4 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день можно делать покупки.

Одинокому человеку надо помолиться – тогда, по поверью, он скоро найдет свою любовь.

По народным поверьям, 4 апреля нельзя:

нарушать пост;

выносить мусор;

лениться;

стирать – считается, что пока вещи сохнут, в них в этот день может поселиться нечисть;

злится и ругаться;

венчаться;

заниматься сексом.

4 апреля – именины

День ангела справляют Дарья и Таисия, Василиса и Василий, Полина и Исаакий.

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Таисии – в прозе, стихах, картинки и открытки на День ангела Таисии 2020 – читайте в нашем материале День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи.

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4 апреля – кто родился

4 апреля родились такие знаменитости: