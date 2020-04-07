7 апреля – какой сегодня праздник – с Благовещением 2020

Что нельзя делать на Благовещение, как поздравляют с Днем здоровья и какие есть приметы 7 апреля – в материале Главреда.
7 апреля 2020 – сегодня праздник здоровый.
Мир отмечает Всемирный день здоровья. Детальнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем здоровья 2020 – открытки и тексты.
Россия празднует День рождения Рунета. Также там проходит День памяти погибших подводников.
В Армении сегодня Праздник Материнства и Красоты, а ООН проводит Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году.
По народному календарю, 7 апреля – Благовещенье, Бабий праздник.
7 апреля – праздник церковный
7 апреля – великий церковный праздник. Это Благовещение Пресвятой Богородицы 2020. Детальнее читайте в нашем материале Когда Благовещение в 2020 году – приметы и как правильно праздновать.
Несмотря на то, что продолжается Великий пост 2020 – на Благовещенье всегда делается послабление в еде, даже если праздник совпадает со Страстной пятницей. Сегодня на праздничный стол можно подать рыбу, взрослые могут выпить вина.
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Благовещение – проповедь
7 апреля – приметы
Сегодня третья встреча весны. Первая была на Сретение, а вторая – на Сороки.
Есть такие приметы 7 апреля на погоду:
- теплая погода – к холодной Пасхе, но счастливому году;
- дождь – к урожаю ржи;
- гроза – к урожаю орехов.
7 апреля – что нельзя делать, а что нужно
На Благовещение принято выпускать на волю птиц. Чаще всего это были голуби, которых специально заранее покупали к празднику.
Считается, что птица, которую выпустили сегодня на волю – попросит Бога об отпущении грехов того человека, что ее отпустил.
В церкви освящают семена и саженцы на посадку.
По народным поверьям, 7 апреля нельзя:
- работать;
- надевать что-то новое;
- зажигать дома свечи.
Подробнее о о том, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.
7 апреля – именины
День ангела справляют Савва и Тихон.
7 апреля – кто родился
7 апреля родились такие знаменитости:
- 1915 — американская джазовая певица Билли Холидэй.
- 1939 — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола, 6 раз получал Оскар (Крестный отец, Апокалипсис сегодня, Джиперс Криперс и др.).
- 1954 — гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков Джеки Чан (Доспехи Бога, Час пик, Вокруг света за 80 дней, Каратэ-пацан и др.).
- 1964 — новозеландский актер, обладатель Оскара Рассел Кроу (Гладиатор, Ной, Игры разума, Отверженные и др.).