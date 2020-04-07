7 апреля – какой сегодня праздник – с Благовещением 2020

7 апреля праздник здоровья и Благовещение 2020 – приметы, поздравления

7 апреля 2020 – сегодня праздник здоровый.

Мир отмечает Всемирный день здоровья. Детальнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем здоровья 2020 – открытки и тексты.

Россия празднует День рождения Рунета. Также там проходит День памяти погибших подводников.

В Армении сегодня Праздник Материнства и Красоты, а ООН проводит Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году.

По народному календарю, 7 апреля – Благовещенье, Бабий праздник.

7 апреля – праздник церковный

7 апреля – великий церковный праздник. Это Благовещение Пресвятой Богородицы 2020. Детальнее читайте в нашем материале Когда Благовещение в 2020 году – приметы и как правильно праздновать.

Несмотря на то, что продолжается Великий пост 2020 – на Благовещенье всегда делается послабление в еде, даже если праздник совпадает со Страстной пятницей. Сегодня на праздничный стол можно подать рыбу, взрослые могут выпить вина.

Читайте такжеКак правильно поздравить с Благовещением – открытки и тексты со смыслом

Благовещение – проповедь

7 апреля – приметы

Сегодня третья встреча весны. Первая была на Сретение, а вторая – на Сороки.

Есть такие приметы 7 апреля на погоду:

теплая погода – к холодной Пасхе, но счастливому году;

дождь – к урожаю ржи;

гроза – к урожаю орехов.

7 апреля – что нельзя делать, а что нужно

На Благовещение принято выпускать на волю птиц. Чаще всего это были голуби, которых специально заранее покупали к празднику.

Считается, что птица, которую выпустили сегодня на волю – попросит Бога об отпущении грехов того человека, что ее отпустил.

В церкви освящают семена и саженцы на посадку.

По народным поверьям, 7 апреля нельзя:

работать;

надевать что-то новое;

зажигать дома свечи.

Подробнее о о том, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.

7 апреля – именины

День ангела справляют Савва и Тихон.

7 апреля – кто родился

7 апреля родились такие знаменитости: