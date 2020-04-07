Поздравления с Днем здоровья 2020 – открытки и тексты

Всемирный день здоровья 2020 отмечается 7 апреля. И по этому поводу стоит пожелать побольше здоровья и сил – особенно в условия пандемии коронавируса.
7 апреля – День здоровья. В 2020 году праздник выпал на вторник.
Полное его название – Всемирный день здоровья или World Health Day. И отмечается он в день рождения Всемирной организации здравоохранения (случилось это в 1948 году). Сам праздник моложе: его впервые отметили в 1950 году.
Каждый год Всемирный день здоровья проходит под разными девизами – в зависимости от того, к какой проблеме организаторы хотят привлечь внимание общественности. В прошлые годы затрагивались уже и проблемы активности человека, и проблемы здоровья городов, и даже вопросы климата.
День здоровья 2020 посвящен роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей, ведь этот год объявлен международным годом именно этих работников медслужб.
К слову, в этом году будет еще Всемирный день психического здоровья 2020 – 10 октября.
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День здоровья – поздравления и гифки
День здоровья – поздравления в прозе
С днем здоровья! И пусть у каждого из нас оно будет крепким и не дает поводов посещать врачей! Будьте искренними, добрыми, веселыми, жизнерадостными и благополучными во всех сферах жизни!
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День здоровья – поздравления своими словами:
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником – Днем здоровья. Пусть ваше здоровье будет крепким не только в этот день, но и всегда. Пусть ваши сердца наполняются только нежностью, а души – здоровым духом.
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Короткие стихи на День здоровья:
С Днем здоровья поздравляю,
Не болеть желаю вам,
Я желаю, чтоб дорогу
Мы забыли к докторам.
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С днем здоровья вас я поздравляю
И желаю быть здоровыми всегда.
Много радости я вам желаю,
Сердцу говорите только "да".
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В День здоровья скажем дружно:
Быть здоровым — очень нужно,
Это значит, первым делом, —
Крепим быть душой и телом!
С День здоровья поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровыми всегда,
Не болеть вам никогда!
***
Здоровья крепкого на долгие года
Всем людям я желаю навсегда!
Вы спортом занимайтесь, не ленитесь,
И правильно вести себя учитесь!
Друзья, пусть солнце воздух и вода
Помогут жить вам долгие года!
Всех с днем Здоровья! Счастья вам желаю
От всего сердца в этот день я поздравляю!
***
Ешь бананы, апельсины
И другие витамины,
По утрам зарядку делай
И на лыжах смело бегай,
Про врачей не забывай,
Все анализы сдавай.
За тебя переживаю,
С Днем здоровья поздравляю!