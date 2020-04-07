Поздравления с Днем здоровья 2020 – открытки и тексты

День здоровья 2020 – картинки и прикольные поздравления

7 апреля – День здоровья. В 2020 году праздник выпал на вторник.

Полное его название – Всемирный день здоровья или World Health Day. И отмечается он в день рождения Всемирной организации здравоохранения (случилось это в 1948 году). Сам праздник моложе: его впервые отметили в 1950 году.

Каждый год Всемирный день здоровья проходит под разными девизами – в зависимости от того, к какой проблеме организаторы хотят привлечь внимание общественности. В прошлые годы затрагивались уже и проблемы активности человека, и проблемы здоровья городов, и даже вопросы климата.

День здоровья 2020 посвящен роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей, ведь этот год объявлен международным годом именно этих работников медслужб.

К слову, в этом году будет еще Всемирный день психического здоровья 2020 – 10 октября.

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День здоровья – поздравления и гифки

День здоровья – поздравления в прозе

С днем здоровья! И пусть у каждого из нас оно будет крепким и не дает поводов посещать врачей! Будьте искренними, добрыми, веселыми, жизнерадостными и благополучными во всех сферах жизни!

День здоровья 2020 – картинки

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День здоровья – поздравления своими словами:

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником – Днем здоровья. Пусть ваше здоровье будет крепким не только в этот день, но и всегда. Пусть ваши сердца наполняются только нежностью, а души – здоровым духом.

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Короткие стихи на День здоровья:

С Днем здоровья поздравляю,

Не болеть желаю вам,

Я желаю, чтоб дорогу

Мы забыли к докторам.

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С днем здоровья вас я поздравляю

И желаю быть здоровыми всегда.

Много радости я вам желаю,

Сердцу говорите только "да".

День здоровья 2020 – картинки

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В День здоровья скажем дружно:

Быть здоровым — очень нужно,

Это значит, первым делом, —

Крепим быть душой и телом!

С День здоровья поздравляем

И от всей души желаем

Быть здоровыми всегда,

Не болеть вам никогда!

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Здоровья крепкого на долгие года

Всем людям я желаю навсегда!

Вы спортом занимайтесь, не ленитесь,

И правильно вести себя учитесь!

Друзья, пусть солнце воздух и вода

Помогут жить вам долгие года!

Всех с днем Здоровья! Счастья вам желаю

От всего сердца в этот день я поздравляю!

День здоровья 2020 – картинки

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Ешь бананы, апельсины

И другие витамины,

По утрам зарядку делай

И на лыжах смело бегай,

Про врачей не забывай,

Все анализы сдавай.

За тебя переживаю,

С Днем здоровья поздравляю!

День здоровья – картинки

День здоровья 2020 – картинки

День здоровья 2020 – картинки

День здоровья 2020 – картинки

День здоровья 2020 – картинки

День здоровья – видео