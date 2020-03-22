22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых

22 марта – праздник 40 святых – что нельзя делать на Сороки, приметы / Коллаж Главреда

22 марта 2020 – сегодня праздник водителей и православных мучеников.

Мир отмечает Всемирный день водных ресурсов и День Балтийского моря.

Международный день таксиста празднует, в том числе, и Украина. Подробнее читайте в нашем материале День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси.

В Великобритании отмечается День матери 2020.

По народному календарю, 22 марта – Сороки, Сорок Сороков.

22 марта – праздник церковный

Православный праздник 22 марта – День памяти сорока Севастийских мучеников.

В церкви после утренней служба верующие ставят по 40 свечей.

В этот день молятся, чтобы муж или жена, или их дети, скорее вернулись из долгой и дальней поездки.

Идет Великий пост 2020.

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22 марта – приметы

Есть такие приметы 22 марта на погоду:

теплые Сороки – еще в течение 40 дней также тепло будет и наоборот;

морозные Сорок сороков – к урожайному году, особенно проса;

теплый ветер – к дождливому лету;

первый гром – к голодному году.

22 марта – что нельзя делать, а что нужно

Праздник 40 святых – один из самых больших праздников в году у православных. Это вторая встреча весны (первой встречей считается Сретение 15 февраля, а третьей – Благовещение 7 апреля).

Любимая забава в этот день – покататься на качелях. По примете, чем выше взлетят качели – тем больше люди соберут урожая.

Чтобы удачно выйти замуж – девушка должна в этот день приготовить 40 вареников и все раздать парням.

Хозяйки пекут в этот день специальное печенье – жаворонки, чаще всего 40 штук – по числу мучеников. Подробнее о празднике – читайте в нашем материале 40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравления.

По народным поверьям, 22 марта нельзя:

работать;

брать/давать в долг;

ругаться и браниться.

22 марта – именины

Главная именинница дня – Наталья. Лучшие поздравления с Днем ангела Натальи читайте в нашем материале День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела.

День ангела также справляют Александр и Александра, Алексей и Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван и Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей и Тарас.

22 марта – кто родился

22 марта родились такие знаменитости: