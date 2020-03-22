22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых

22 марта – праздник 40 святых, он весьма почитаем у православных. А еще в этот день звучат поздравления с Днем таксиста, а приметы определяют, каким будет лето.
22 марта 2020 – сегодня праздник водителей и православных мучеников.
Мир отмечает Всемирный день водных ресурсов и День Балтийского моря.
Международный день таксиста празднует, в том числе, и Украина. Подробнее читайте в нашем материале День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси.
В Великобритании отмечается День матери 2020.
По народному календарю, 22 марта – Сороки, Сорок Сороков.
22 марта – праздник церковный
Православный праздник 22 марта – День памяти сорока Севастийских мучеников.
В церкви после утренней служба верующие ставят по 40 свечей.
В этот день молятся, чтобы муж или жена, или их дети, скорее вернулись из долгой и дальней поездки.
Идет Великий пост 2020.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
22 марта – приметы
Есть такие приметы 22 марта на погоду:
- теплые Сороки – еще в течение 40 дней также тепло будет и наоборот;
- морозные Сорок сороков – к урожайному году, особенно проса;
- теплый ветер – к дождливому лету;
- первый гром – к голодному году.
22 марта – что нельзя делать, а что нужно
Праздник 40 святых – один из самых больших праздников в году у православных. Это вторая встреча весны (первой встречей считается Сретение 15 февраля, а третьей – Благовещение 7 апреля).
Любимая забава в этот день – покататься на качелях. По примете, чем выше взлетят качели – тем больше люди соберут урожая.
Чтобы удачно выйти замуж – девушка должна в этот день приготовить 40 вареников и все раздать парням.
Хозяйки пекут в этот день специальное печенье – жаворонки, чаще всего 40 штук – по числу мучеников. Подробнее о празднике – читайте в нашем материале 40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравления.
По народным поверьям, 22 марта нельзя:
- работать;
- брать/давать в долг;
- ругаться и браниться.
22 марта – именины
Главная именинница дня – Наталья. Лучшие поздравления с Днем ангела Натальи читайте в нашем материале День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела.
День ангела также справляют Александр и Александра, Алексей и Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван и Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей и Тарас.
22 марта – кто родился
22 марта родились такие знаменитости:
- 1599 — фламандский живописец Антонис ван Дейк.
- 1842 — украинский композитор (Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Энеида), пианист, дирижер, педагог, собиратель песенного фольклора, общественный деятель Николай Лысенко.
- 1931 — американский актер, режиссер, продюсер и писатель Уильям Шэтнер (прославился ролью капитана звездолета Энтерпрайз Джеймса Тиберия Кирка в сериалах Звездный путь).
- 1961 — советский и украинский футболист, футбольный тренер Олег Кузнецов.
- 1961 — российский музыкант, актер, телеведущий, продюсер Александр Цекало.
- 1976 — американская актриса Риз Уизерспун (Плезантвиль, Жестокие игры, Блондинка в законе, Утреннее шоу и др.).