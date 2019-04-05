Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье

5 апреля 2019, 13:54

Главред разобрался в традициях праздника.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 все ближе: оно отмечается 7 апреля.

Ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.

Также у праздника довольно длинный список запретов того, что нельзя делать в этот день. А что же тогда можно?

Для начала, еще накануне, можно приготовить благовещенскую прожаренную соль. Такая соль, поверьям, лечит от самых разных болезней, включая бесплодие, а жилище бережет от зла. Ее добавляют в пищу, когда чувствуют упадок сил и даже в моменты безденежья.

Какую работу можно делать на Благовещение

Работу на благо других. Причем не только других людей: в список того, что нельзя делать в церковный праздник, никогда не попадает запрет ухаживать за животными (домашними питомцами и сельской скотиной).

"Христос постоянно говорил о том, что важно не только внешнее соблюдение заповедей: "Суббота (выходной) для человека, а не человек для субботы". Само слово "праздник" происходит от слова "праздный", то есть не работающий.

А в украинском языке слово "свято", от того, что этот день святой и проводить его нужно в святости и святых занятиях.

А к святым занятиям можно отнести и действенную помощь ближнему", – пояснил в эксклюзивном комментарии Главреду ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий.

И если у кого-то в этот день рабочая смена, то такая работа также грехом не является. 

Однако важно помнить помнить! Любые дела на Благовещение (как и иной религиозный праздник) нужно начинать лишь после посещения церкви и молитвы. 

То есть религиозный праздник, и Благовещение 2019 в том числе, это повод для каждого верующего человека – отложить менее значимые дела ради похода в храм и молитвы.

Можно ли мыть голову на Благовещение

Можно. Особенно, если грязная голова вас раздражает и отвлекает от благостного смысла праздника, провоцируя на суетные мысли и дурное настроение. Просто здесь как с работой: не надо делать из этого некий ритуал или целый культ, не устраивайте длительных спа-процедур – подменяя ими поход в храм или забирая время у молитвы. Относитесь к этому, как к мытью рук: вы же моете их даже на очень большие праздники.

Можно ли шить и вышивать на Благовещение

В старину существовала традиция откладывать все бытовые дела (рукоделие в том числе) ради праздника. Поэтому если насущной потребности нет (юбка, к примеру, в гостях порвалась, не ехать же домой в таком виде), то лучше не стоит ни шить, ни вышивать в этот день. 

Это же касается и вязания. 

Можно ли убираться и делать генеральную уборку на Благовещение

По традиции, все работы по дому делаются накануне праздника. Поэтому на Благовещение дом и так должен быть чистым. 

Кроме того, есть народная примета, что в церковные праздники нельзя выносить из дома мусор (который как раз может скопиться за время уборки) – мол, вместе с сором выносишь из дома достаток. 

Можно ли крестить ребенка на Благовещение

Можно. Если удастся договориться со священником, то есть у него найдется время в этот день, и не боитесь столпотворений в храме на праздничные дни.

Можно ли копать землю и сажать до Благовещения

Читайте также"Осень откусила кусок августа": климатологи предупредили о раннем окончании лета в УкраинеЦерковь этого не запрещает. Это запреты скорее народные – причем в определенных регионах, что, по всей вероятности, связано с климатом в той или иной местности. Так дата у Благовещения непереходящая (он отмечается 7 апреля из года в год), то в некоторых областях, видимо, было удобно ориентироваться именно на него при планировании сельских работ.

Что еще можно делать на Благовещение

В народе верят, что именно на Благовещения нужно попросить у Бога славы, счастья и богатства: именно в этот день Господь непременно услышит и  откликнется на мольбы.

Для этого нужно вечером на Благовещение находят в небе самую большую звезду и загадывают желание, после чего и говорят: "Боже, дай мне великую славу!"

Благовещение: что можно кушать

Согласно календарю питания на Великий пост 2019, на Благовещение можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

Свадьба на Благовещение

Церковь не благословляет справлять свадьбу на Благовещение, тем более с последующим шумным застольем (так как продолжается Великий пост 2019). Если в бракосочетании есть необходимость, то можно оформить отношения в ЗАГСе, а вот венчание провести позже.

Покупки на Благовещение

У церкви нет никаких запретов, связанных с покупками в этот день.

А вот астролог Влад Росс совершать покупки на Благовещение категорически не советует.

"7 апреля – сложный день, когда возможны трудности в реализации намеченных целей и непростые ситуации. Солнце будет в квадратуре с Плутоном и Сатурном. Потому в это время я бы не рекомендовал назначать важные встречи. Также стоит отказаться от крупных покупок в эти дни. Время не благоприятствует началу бизнеса и открытию предприятий", – рассказал он в эксклюзивном комментарии Главреду.

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