Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 отмечается уже на этой неделе – 7 апреля.

Считается, что если в этот день загадать желание, то оно непременно сбудется.

К слову, есть и весьма неоднозначные приметы на Благовещение. К примеру, считается, что для привлечения счастья нужно в этот день что-то украсть – что недорогое, то есть чисто символически, и лучше всего с работы. Правда, священники такую примету категорически не одобряют: нарушение восьмой заповеди, как не крути.

Еще одно поверье на Благовещение: считается, что в день недели, на который выпал праздник (к примеру, в 2019 году Благовещение выпало на воскресенье), нельзя затем целый год начинать серьезные дела/проекты. Удачи, мол, не будет.

Главред разобрался, какие еще есть приметы и поверья на Благовещение.

Благовещение: приметы погоды

Главные приметы на Благовещение связаны с погодой:

если ветер, иней и туман 7 апреля – это к неурожайному году;

гроза – к теплому лету;

чистое солнечное небо – к частым грозам летом.

Благовещение: приметы на деньги

На Благовещение принято подавать милостыню, причем с самого утра, когда еще умыться и позавтракать не успел – сразу после выхода из церкви. К слову, некоторые интересуются, нужно ли ходить в церковь на благовещение. Ответ: однозначно да, как и на любой религиозный праздник.

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаЕще одна примета на Благовещение на деньги – собрать возле храма травы и целый год хранить ее дома за иконой: считается, что это привлекает в семью достаток и богатство.

Есть и специальная молитва от бед, горя и нищеты на Благовещение (ее читают в ночь перед праздником):

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Без запястья, но с крестом под хрустальным мостом Спит, сидит, но все слышит и зрит Старый святой с седой бородой, босой. Он видит и упреждает, Во всех горестных случаях мне помогает: От голода и холода, от меча и огня, От непримиримого колдуна, От старости и преждевременной старости, От всех людей волостных, честных и бесчестных, От суда напрасного, наказанья ужасного. Под мостом хрустальным святой седой сидит, Спит, но все слышит и зрит. Кто меня тронет, тот его посох уронит. Кто его ненароком разбудит, тот сам себя этим погубит. Ключики, замки навесные, Слова мои потайные и колдовские. Не раз и не два закройтесь, мои слова, Девятью замками, девятью ключами. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Благовещение: приметы для незамужних девушек

Незамужние девушки на Благовещение в старину обязательно ходили за водой. Если по дороге девице посчастливилось найти первоцвет, то к осени, по примете, она выйдет замуж. Если найти конкретно подснежник, то будет ей счастье. А чтобы стать красивее – нужно умыться положить этот цветок в воду и умыться ею.

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Его до восхода солнца читают девушки, которые замужем еще не были ни разу.

Такие девицы до восхода трижды умывались холодной водой из‑под крана, приговаривая: "Хозяин воды, избавь от беды, дай счастья, дай красы, дай молодости".

Затем простоволосая и в одной рубашке (без пояса, без украшений и т.п.) девушка открывает окно и когда на горизонте виден восход солнца, говорит: "Заря рассветала, роса пала, солнце встало, росу высушило. Солнце, высуши мое одиночество, дай мне пару! Буду я светла, как светлая заря. Аминь".

Свадьба на Благовещение

Церковь не благословляет играть свадьбу на Благовещение, тем более с последующим шумным застольем (ведь продолжается Великий пост 2019). Если в бракосочетании есть жизненная необходимость, то можно оформить отношения в ЗАГСе, а венчание провести уже позже.

Благовещение: приметы для зачатия

Есть приметы и для замужних женщин на Благовещение. К примеру, считается, что если с утра и до полуночи успеть 40 раз назвать мужа "милым", "любимым" – то никакая разлучница не страшна: будет в семье любовь и благодать.

Более того, есть и специальные приметы на Благовещение, чтобы забеременеть. Самой верной считается – прочесть специальную молитву на зачатие. Такие молитвы принято читать именно в праздники, посвященные Богородице:

богородица_Благовещение Пресвятой Богородицы. Икона

Молитва Богородице, чтобы забеременеть

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на меня непотребную, припадающую к иконе Твоей! Услыши скоро смиренную молитву мене грешной и принеси ю к Сыну Своем; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественный благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся соделанная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О, Преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Грузинской, повелевающи всем притекати к Тебе с верою, не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Славлю и Благодарю Господа, что послал мне счастие супружеского состояния. Молю Тебя, Матерь Господа и Бога и Спасителя моего, да Твоими Матерними молитвами пошлет мне и супругу моему возлюбленному чадо. Да дарует Он мне плод чрева моего. Да устроится он волею Его, во славу Его. Перемени скорби души моей на радость зачатия во чреве моем. Да славлю и благодарю Тебя Матерь Господа моего во вся дни жизни моей. Аминь.