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Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

1 декабря 2021, 11:37

О чем молятся иконе Введения во храм Пресвятой Богородицы и почему этот день считается детским праздников - читайте в материале Главреда.

ВВедение во храм Пресвятой Богородицы 2021
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021 / ua.depositphotos.com/

Введение о храм Пресвятой Богородицы один из двунадесятых богородичных праздников. Он является непереходящим и ежегодно отмечается 4 декабря. В народе этот день называют Третья Пречистая.

О том, какие религиозные праздники и памятные даты ждут украинцев в первом зимнем месяце, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Введение во храм Пресвятой богородицы произошло, когда Марии было три года от роду. Иоаким и Анна привели девочку в храм, чтобы ребенок посвятил себя служению Господу. Согласно легенде, пара долго не могла иметь детей и вымолила долгожданного ребенка у Господа, пообещав, что отдадут дитя ему в услужение. В храме Иерусалима первосвященник отвел девочку в Святая Святых и с тех пор Мария могла входить туда только раз в год – 4 декабря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – традиции

В народе считалось, что Третья Пречистая открывает настоящий зимний сезон. Праздник введения продолжался пять дней, и его начало ознаменовывало открытие ярмарок. Несмотря на Рождественский пост, устраивались массовые гуляния и люди разъезжали на санях по деревне. В этот день можно было употреблять рыбу и растительное масло.

Рыбаки спешили на последнюю в этом году рыбалку. Считалось, что после Пречистой лед окрепнет и рыба будет невкусной.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы считается детским праздником. Именно в этот день принято вести детей на первую исповедь.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы – что нельзя делать

В этот день наши предки, чтобы не навлечь на себя неприятности строго придерживались определенных запретов, среди которых:

  • запрет на тяжелую и домашнюю работу: нельзя убирать, вязать, стирать, шить;
  • отказывать в милостыне или помощи тем, кто нуждается;
  • заключать брак.

Молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Иконе Введение Богородицы в Святая Святых молятся об удачном замужестве и крепкой семье, успехах в работе и творчестве, а также исцелении от недугов и болезней.

Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взор и не отрекись от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские да убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословение, умягчи сердца и посели в них сострадание. Аминь.

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Введение в храм Пресвятой Богородицы
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