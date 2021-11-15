Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

Православный календарь на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В первом месяце зимы православные христиане будут отмечать несколько важных дат, и любимых в народе праздников как введение во храм Пресвятой Богородицы и день святого Николая.

Также у христиан продолжается Рождественский пост 2021, который продлится до 6 января 2022 года. О традициях и запретах в канун Рождества, читайте в нашем материале: Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января.

Какой сегодня церковный праздник 1 декабря 2021 – среда

Мучеников Романа и Платона.

Какой сегодня церковный праздник 2 декабря 2021 – четверг

Пророка Авдия (из 12-ти).

Мученика Варлаама.

Преподобного Варлаама, игумена Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 3 декабря 2021 – пятница

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Преподобного Григория Декаполита.

Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.

Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 – суббота

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 5 декабря 2021 – воскресенье

Попразднство Введения.

Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа.

Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 – понедельник

Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

Святителя Григория, епископа Акрагантийского.

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Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 – вторник

Великомученика Меркурия.

Великомученицы Екатерины.

Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 – среда

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Священномучеников Климента, папы Римского, и Петра I Александрийского, архиепископа.

Какой сегодня церковный праздник 9 декабря 2021 – четверг

Преподобного Алипия Столпника.

Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник 10 декабря 2021 – пятница

Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".

Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 – суббота

Преподобномученика Стефана Нового.

Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 – воскресенье

Мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников.

Мученика Филумена Анкирского.

Какой сегодня церковный праздник 13 декабря 2021 – понедельник

Апостола Андрея Первозванного.

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Какой сегодня церковный праздник 14 декабря 2021 – вторник

Пророка Наума.

Праведного Филарета Милостивого.

Какой сегодня церковный праздник 15 декабря 2021 – среда

Пророка Аввакума.

Преподобных Афанасиев, затворников Печерских.

Мученицы Миропии Хиосской.

Какой сегодня церковный праздник 16 декабря 2021 – четверг

Пророка Софонии.

Преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 17 декабря 2021 – пятница

Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

Преподобного Иоанна Дамаскина.

Какой сегодня церковный праздник 18 декабря 2021 – суббота

Преподобного Саввы Освященного.

Какой сегодня церковный праздник 19 декабря 2021 – воскресенье

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 20 декабря 2021 – понедельник

Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Преподобного Нила Столобенского.

Преподобного Антония Сийского, иеромонаха.

Какой сегодня церковный праздник 21 декабря 2021 – вторник

Преподобного Патапия Фивского.

Преподобного Кирилла Челмогорского.

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Какой сегодня церковный праздник 22 декабря 2021 – среда

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 23 декабря 2021 – четверг

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Какой сегодня церковный праздник 24 декабря 2021 – пятница

Преподобного Даниила Столпника.

Преподобного Никона Сухого, Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 25 декабря 2021 – суббота

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

Преподобного Ферапонта Монзенского.

Какой сегодня церковный праздник 26 декабря 2021 – воскресенье

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.

Преподобного Мардария, затворника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 27 декабря 2021 – понедельник

Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.

Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Какой сегодня церковный праздник 28 декабря 2021 – вторник

Собор Крымских святых.

Православный календарь на декабрь 2021

Какой сегодня церковный праздник 29 декабря 2021 – среда

Пророка Аггея.

Преподобной Софии Суздальской.

Какой сегодня церковный праздник 30 декабря 2021 – четверг

Пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила.

Какой сегодня церковный праздник 31 декабря 2021 – пятница