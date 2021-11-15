Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

Когда христиане чтят день великомученицы Екатерины, а когда день апостола Андрея Первозванного.
В первом месяце зимы православные христиане будут отмечать несколько важных дат, и любимых в народе праздников как введение во храм Пресвятой Богородицы и день святого Николая.
Также у христиан продолжается Рождественский пост 2021, который продлится до 6 января 2022 года. О традициях и запретах в канун Рождества, читайте в нашем материале: Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января.
Какой сегодня церковный праздник 1 декабря 2021 – среда
- Мучеников Романа и Платона.
Какой сегодня церковный праздник 2 декабря 2021 – четверг
- Пророка Авдия (из 12-ти).
- Мученика Варлаама.
- Преподобного Варлаама, игумена Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 3 декабря 2021 – пятница
- Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- Преподобного Григория Декаполита.
- Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 – суббота
- Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня церковный праздник 5 декабря 2021 – воскресенье
- Попразднство Введения.
- Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа.
Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 – понедельник
- Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
- Святителя Григория, епископа Акрагантийского.
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Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 – вторник
- Великомученика Меркурия.
- Великомученицы Екатерины.
Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 – среда
- Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- Священномучеников Климента, папы Римского, и Петра I Александрийского, архиепископа.
Какой сегодня церковный праздник 9 декабря 2021 – четверг
- Преподобного Алипия Столпника.
- Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
Какой сегодня церковный праздник 10 декабря 2021 – пятница
- Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".
Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 – суббота
- Преподобномученика Стефана Нового.
- Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.
Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 – воскресенье
- Мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников.
- Мученика Филумена Анкирского.
Какой сегодня церковный праздник 13 декабря 2021 – понедельник
- Апостола Андрея Первозванного.
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Какой сегодня церковный праздник 14 декабря 2021 – вторник
- Пророка Наума.
- Праведного Филарета Милостивого.
Какой сегодня церковный праздник 15 декабря 2021 – среда
- Пророка Аввакума.
- Преподобных Афанасиев, затворников Печерских.
- Мученицы Миропии Хиосской.
Какой сегодня церковный праздник 16 декабря 2021 – четверг
- Пророка Софонии.
- Преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 17 декабря 2021 – пятница
- Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
- Преподобного Иоанна Дамаскина.
Какой сегодня церковный праздник 18 декабря 2021 – суббота
- Преподобного Саввы Освященного.
Какой сегодня церковный праздник 19 декабря 2021 – воскресенье
- Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 20 декабря 2021 – понедельник
- Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
- Преподобного Нила Столобенского.
- Преподобного Антония Сийского, иеромонаха.
Какой сегодня церковный праздник 21 декабря 2021 – вторник
- Преподобного Патапия Фивского.
- Преподобного Кирилла Челмогорского.
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Какой сегодня церковный праздник 22 декабря 2021 – среда
- Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня церковный праздник 23 декабря 2021 – четверг
- Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
- Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
Какой сегодня церковный праздник 24 декабря 2021 – пятница
- Преподобного Даниила Столпника.
- Преподобного Никона Сухого, Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 25 декабря 2021 – суббота
- Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.
- Преподобного Ферапонта Монзенского.
Какой сегодня церковный праздник 26 декабря 2021 – воскресенье
- Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
- Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
- Преподобного Мардария, затворника Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 27 декабря 2021 – понедельник
- Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
- Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
Какой сегодня церковный праздник 28 декабря 2021 – вторник
- Собор Крымских святых.
Какой сегодня церковный праздник 29 декабря 2021 – среда
- Пророка Аггея.
- Преподобной Софии Суздальской.
Какой сегодня церковный праздник 30 декабря 2021 – четверг
- Пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила.
Какой сегодня церковный праздник 31 декабря 2021 – пятница
- Мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его.
- Прославление праведного Симеона Верхотурского.
Автор: Елена Стронг