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Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

15 ноября 2021, 10:17

Когда христиане чтят день великомученицы Екатерины, а когда день апостола Андрея Первозванного.

Православный календарь на декабрь 2021
Православный календарь на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В первом месяце зимы православные христиане будут отмечать несколько важных дат, и любимых в народе праздников как введение во храм Пресвятой Богородицы и день святого Николая.

Также у христиан продолжается Рождественский пост 2021, который продлится до 6 января 2022 года. О традициях и запретах в канун Рождества, читайте в нашем материале: Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января.

Какой сегодня церковный праздник 1 декабря 2021 – среда

  • Мучеников Романа и Платона.

Какой сегодня церковный праздник 2 декабря 2021 – четверг

  • Пророка Авдия (из 12-ти).
  • Мученика Варлаама.
  • Преподобного Варлаама, игумена Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 3 декабря 2021 – пятница

  • Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
  • Преподобного Григория Декаполита.
  • Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.

Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 – суббота

  • Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 5 декабря 2021 – воскресенье

  • Попразднство Введения.
  • Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа.

Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 – понедельник

  • Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
  • Святителя Григория, епископа Акрагантийского.

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Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 – вторник

  • Великомученика Меркурия.
  • Великомученицы Екатерины.

Какой сегодня церковный праздник 8 декабря 2021 – среда

  • Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
  • Священномучеников Климента, папы Римского, и Петра I Александрийского, архиепископа.

Какой сегодня церковный праздник 9 декабря 2021 – четверг

  • Преподобного Алипия Столпника.
  • Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник 10 декабря 2021 – пятница

  • Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".

Какой сегодня церковный праздник 11 декабря 2021 – суббота

  • Преподобномученика Стефана Нового.
  • Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

Какой сегодня церковный праздник 12 декабря 2021 – воскресенье

  • Мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников.
  • Мученика Филумена Анкирского.

Какой сегодня церковный праздник 13 декабря 2021 – понедельник

  • Апостола Андрея Первозванного.

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Какой сегодня церковный праздник 14 декабря 2021 – вторник

  • Пророка Наума.
  • Праведного Филарета Милостивого.

Какой сегодня церковный праздник 15 декабря 2021 – среда

  • Пророка Аввакума.
  • Преподобных Афанасиев, затворников Печерских.
  • Мученицы Миропии Хиосской.

Какой сегодня церковный праздник 16 декабря 2021 – четверг

  • Пророка Софонии.
  • Преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 17 декабря 2021 – пятница

  • Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
  • Преподобного Иоанна Дамаскина.

Какой сегодня церковный праздник 18 декабря 2021 – суббота

  • Преподобного Саввы Освященного.

Какой сегодня церковный праздник 19 декабря 2021 – воскресенье

  • Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 20 декабря 2021 – понедельник

  • Святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
  • Преподобного Нила Столобенского.
  • Преподобного Антония Сийского, иеромонаха.

Какой сегодня церковный праздник 21 декабря 2021 – вторник

  • Преподобного Патапия Фивского.
  • Преподобного Кирилла Челмогорского.

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Какой сегодня церковный праздник 22 декабря 2021 – среда

  • Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 23 декабря 2021 – четверг

  • Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
  • Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Какой сегодня церковный праздник 24 декабря 2021 – пятница

  • Преподобного Даниила Столпника.
  • Преподобного Никона Сухого, Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 25 декабря 2021 – суббота

  • Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.
  • Преподобного Ферапонта Монзенского.

Какой сегодня церковный праздник 26 декабря 2021 – воскресенье

  • Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
  • Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
  • Преподобного Мардария, затворника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 27 декабря 2021 – понедельник

  • Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
  • Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Какой сегодня церковный праздник 28 декабря 2021 – вторник

  • Собор Крымских святых.
Православнй календарь на декабрь 2021
Православный календарь на декабрь 2021

Какой сегодня церковный праздник 29 декабря 2021 – среда

  • Пророка Аггея.
  • Преподобной Софии Суздальской.

Какой сегодня церковный праздник 30 декабря 2021 – четверг

  • Пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила.

Какой сегодня церковный праздник 31 декабря 2021 – пятница

  • Мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его.
  • Прославление праведного Симеона Верхотурского.
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православный церковный календарь на 2021 год
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